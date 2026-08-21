https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/bir-yilana-ilk-kez-uygulandi-kanser-tedavisi-uygulanan-50-kiloluk-piton-tarihe-gecti-1108140665.html

Bir yılana ilk kez uygulandı: Kanser tedavisi uygulanan 50 kiloluk piton tarihe geçti

Bir yılana ilk kez uygulandı: Kanser tedavisi uygulanan 50 kiloluk piton tarihe geçti

Sputnik Türkiye

İngiltere'deki Chester Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Jodie Foster adlı piton, çenesindeki kötü huylu tümör nedeniyle uygulanan elektro-kemoterapi... 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T09:59+0300

2026-08-21T09:59+0300

2026-08-21T09:59+0300

yaşam

hollywood

jodie foster

piton yılanı

kanser

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İngiltere'deki Chester Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Jodie Foster isimli 4,5 metre uzunluğundaki dev piton, kanser tedavisinde bir ilke imza attı.50 kilogram ağırlığındaki 23 yaşındaki retiküle pitonun bakıcıları, hayvanın daha az yemeye ve yaşam alanında daha uzun süre hareketsiz kalmaya başlamasının ardından sağlık durumundan şüphelendi.Yapılan kontrollerde Jodie Foster'ın çenesinde kötü huylu bir tümör olan fibrosarkom tespit edildi. Tümör cerrahi müdahaleyle çıkarıldı ancak daha sonra yeniden ortaya çıkarak çene kemiğine yayılmaya başladı.İnsanlarda kullanılan tedavi yılana uygulandıTümörün yeniden ortaya çıkmasının ardından veterinerler, Jodie Foster'ın hayatını kurtarmak için elektro-kemoterapi yöntemini uygulamaya karar verdi.Chester Hayvanat Bahçesi Veteriner Sorumlusu Ian Ashpole, tümörün çene kemiğini tahrip etmeye başlaması nedeniyle yalnızca yeni bir ameliyatın yeterli olmayacağını düşündüklerini belirtti.Ashpole, kanser uzmanlarıyla birlikte çalışarak elektro-kemoterapi yöntemini bir yılan üzerinde uygulayabilecekleri bir tedavi planı geliştirdiklerini ve bunun bildikleri kadarıyla bir yılan üzerinde ilk kullanım olduğunu söyledi.Elektro-kemoterapi, kanser ilacı bleomisin ile tümör bölgesine kontrollü elektrik darbelerinin uygulanmasını bir araya getiriyor. Elektrik darbeleri, kanser hücrelerinin geçirgenliğini geçici olarak artırarak ilacın hücrelere daha etkili şekilde ulaşmasını sağlıyor.90 dakikalık operasyon için iki ameliyat masası birleştirildiJodie Foster'ın boyutu, operasyon sırasında da ek önlemler alınmasını gerektirdi. 4,5 metre uzunluğundaki piton için tek bir ameliyat masası yeterli olmayınca iki masa birleştirilerek yaklaşık çift kişilik yatak büyüklüğünde bir platform oluşturuldu.Kendi yaşam alanında anestezi uygulanan Jodie Foster, daha sonra dikkatli şekilde hayvanat bahçesinin veteriner merkezine götürüldü.Yaklaşık 90 dakika süren operasyonda önce tümörlü kitle ve hastalıklı çene kemiğinin bir bölümü çıkarıldı. Ardından geride kalmış olabilecek kanser hücrelerini hedeflemek amacıyla elektro-kemoterapi uygulandı.Yeniden normal şekilde beslenmeye başladıOperasyonun üzerinden aylar geçmesinin ardından Jodie Foster'ın yeniden normal şekilde beslendiği ve her zamanki hareketli davranışlarına döndüğü belirtildi. Hayvanat bahçesi çalışanları, pitonun avına saldırma, kavrama ve yutma davranışlarında herhangi bir sorun yaşamadığını gözlemledi.Bu hafta yapılan son kontrolde ise Jodie Foster'ın kanserin yeniden ortaya çıktığına dair herhangi bir belirti göstermediği doğrulandı.Jodie Foster'ın ismi ise hayvanat bahçesine ilk geldiği dönemde kayıtlarında yer alan “JF” kısaltmasından geliyor. Bu kısaltma, “juvenile female” yani “genç dişi” anlamına geliyor. Hayvanın adı daha sonra ünlü oyuncu Jodie Foster'dan esinlenilerek konuldu.

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hollywood, jodie foster, piton yılanı, kanser