Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin paylaşımı: Sovyet Rusya'dan Milli Mücadele'ye hayati askeri destek

9 Ekim 1921 tarihinde Sovyet Rusya, Mustafa Kemal Paşa Hükûmetine, "Jivoy" ve "Jutkiy" adlı “Greenport” tipi iki hücum botunu bedelsiz olarak devretti. Bu tekneler Türk donanmasında "1 Numaralı Gambot" ve "2 Numaralı Gambot" adlarını almıştır.

Bu tekneler liman bölgesinde devriye vazifesi, keşif ve irtibat görevlerinin yanı sıra baskınlar düzenlemek, düşman hattının gerisine taktik çıkarma birlikleri ve sabotaj grupları indirmek amacıyla da yaygın olarak kullanıldı. Azâmi hızı: 24 knot, Seyir menzili: 14 knotta 1000 mil, 24 knotta 200 mil. Silah donanımı: 1 adet 47 mm top, 1 adet 37 mm top, 2 makineli tüfek. Mürettebat: 8 kişi.

Millî Mücadele yıllarında Sovyet Hükûmeti, genç Türkiye Cumhuriyeti'ne yekûnu 40 binden fazla tüfek, onlarca top ve bunlar için kullanılmak üzere on binlerce mühimmat, 60 milyondan fazla mermi, un ve hammadde dolu yük katarları, altın külçeler ve milyonlarca rublelik kredilerden oluşan önemli miktarda askerî, mali ve maddi yardımda bulundu.