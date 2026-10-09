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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin paylaşımı: Sovyet Rusya'dan Milli Mücadele'ye hayati askeri destek
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin paylaşımı: Sovyet Rusya'dan Milli Mücadele'ye hayati askeri destek
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Sovyet Rusya'nın Milli Mücadele yıllarında Türkiye'ye hibe ettiği tarihî hücum botları, Türk donanmasının gücüne güç katarken, Moskova'nın sağladığı... 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T13:22+0300
2026-10-09T13:22+0300
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moskova
sovyetler birliği
askeri yardım
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Sovyetler Birliği'nin Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye Cumhuriyeti'ne sunduğu yardımlar ciddi katkı sağlarken, bu önemli sürecin kritik gelişmelerinden biri 9 Ekim 1921'de yaşandı.Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, bu özel tarihte sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tarihi gelişmeye yeniden mercek tuttu.Elçiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/trumptan-kritik-iran-cikisi-secimden-once-saldiri-yok-1109416047.html
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sovyetler birliği
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türkiye, moskova, sovyetler birliği, askeri yardım, kurtuluş savaşı, milli mücadele, rusya, rusya federasyonu ankara büyükelçiliği
türkiye, moskova, sovyetler birliği, askeri yardım, kurtuluş savaşı, milli mücadele, rusya, rusya federasyonu ankara büyükelçiliği

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin paylaşımı: Sovyet Rusya'dan Milli Mücadele'ye hayati askeri destek

13:22 09.10.2026
sscb türkiye sovyet rusya
sscb türkiye sovyet rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
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Sovyet Rusya'nın Milli Mücadele yıllarında Türkiye'ye hibe ettiği tarihî hücum botları, Türk donanmasının gücüne güç katarken, Moskova'nın sağladığı milyonlarca rublelik askerî ve malî yardımlar bağımsızlık mücadelesinin lojistik temelini oluşturdu.
Sovyetler Birliği'nin Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye Cumhuriyeti'ne sunduğu yardımlar ciddi katkı sağlarken, bu önemli sürecin kritik gelişmelerinden biri 9 Ekim 1921'de yaşandı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, bu özel tarihte sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tarihi gelişmeye yeniden mercek tuttu.

Elçiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

9 Ekim 1921 tarihinde Sovyet Rusya, Mustafa Kemal Paşa Hükûmetine, "Jivoy" ve "Jutkiy" adlı “Greenport” tipi iki hücum botunu bedelsiz olarak devretti. Bu tekneler Türk donanmasında "1 Numaralı Gambot" ve "2 Numaralı Gambot" adlarını almıştır.

Bu tekneler liman bölgesinde devriye vazifesi, keşif ve irtibat görevlerinin yanı sıra baskınlar düzenlemek, düşman hattının gerisine taktik çıkarma birlikleri ve sabotaj grupları indirmek amacıyla da yaygın olarak kullanıldı. Azâmi hızı: 24 knot, Seyir menzili: 14 knotta 1000 mil, 24 knotta 200 mil. Silah donanımı: 1 adet 47 mm top, 1 adet 37 mm top, 2 makineli tüfek. Mürettebat: 8 kişi.

Millî Mücadele yıllarında Sovyet Hükûmeti, genç Türkiye Cumhuriyeti'ne yekûnu 40 binden fazla tüfek, onlarca top ve bunlar için kullanılmak üzere on binlerce mühimmat, 60 milyondan fazla mermi, un ve hammadde dolu yük katarları, altın külçeler ve milyonlarca rublelik kredilerden oluşan önemli miktarda askerî, mali ve maddi yardımda bulundu.

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