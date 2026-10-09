https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-askeri-malzeme-tasiyan-gemiler-vuruldu-1109432245.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna askeri malzeme taşıyan gemiler vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna askeri malzeme taşıyan gemiler vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Çernomorsk Limanı ve Odessa açıklarında Ukrayna ordusuna askeri malzeme taşıyan kuru yük gemilerinin vurulduğunu açıkladı. 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T19:21+0300
2026-10-09T19:21+0300
2026-10-09T19:21+0300
ukrayna kri̇zi̇
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odessa
çernomorsk
askeri malzeme
kuru yük gemisi
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’nın liman altyapısına ve askeri yüklerin taşınmasında kullanılan gemilere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlemeyi sürdürdüğünü bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Çernomorsk Limanı’ndaki saldırılar sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları için çift kullanımlı malzeme taşıyan kuru yük gemisi vuruldu” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, Odessa Limanı’na askeri kargo taşıdığı tespit edilen bir başka kuru yük gemisinin de denizde seyir halindeyken vurulduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/rus-ordusu-harkovda-bir-yerlesim-birimini-daha-kontrol-altina-aldi-1109256673.html
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ukrayna, odessa, çernomorsk, askeri malzeme, kuru yük gemisi, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, odessa, çernomorsk, askeri malzeme, kuru yük gemisi, rusya savunma bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna askeri malzeme taşıyan gemiler vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Çernomorsk Limanı ve Odessa açıklarında Ukrayna ordusuna askeri malzeme taşıyan kuru yük gemilerinin vurulduğunu açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’nın liman altyapısına ve askeri yüklerin taşınmasında kullanılan gemilere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlemeyi sürdürdüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Çernomorsk Limanı’ndaki saldırılar sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları için çift kullanımlı malzeme taşıyan kuru yük gemisi vuruldu” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, Odessa Limanı’na askeri kargo taşıdığı tespit edilen bir başka kuru yük gemisinin de denizde seyir halindeyken vurulduğu kaydedildi.