https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-askeri-malzeme-tasiyan-gemiler-vuruldu-1109432245.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna askeri malzeme taşıyan gemiler vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna askeri malzeme taşıyan gemiler vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Çernomorsk Limanı ve Odessa açıklarında Ukrayna ordusuna askeri malzeme taşıyan kuru yük gemilerinin vurulduğunu açıkladı. 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T19:21+0300

2026-10-09T19:21+0300

2026-10-09T19:21+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

odessa

çernomorsk

askeri malzeme

kuru yük gemisi

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’nın liman altyapısına ve askeri yüklerin taşınmasında kullanılan gemilere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlemeyi sürdürdüğünü bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Çernomorsk Limanı’ndaki saldırılar sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları için çift kullanımlı malzeme taşıyan kuru yük gemisi vuruldu” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, Odessa Limanı’na askeri kargo taşıdığı tespit edilen bir başka kuru yük gemisinin de denizde seyir halindeyken vurulduğu kaydedildi.

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ukrayna

odessa

çernomorsk

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ukrayna, odessa, çernomorsk, askeri malzeme, kuru yük gemisi, rusya savunma bakanlığı