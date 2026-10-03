https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/rus-ordusu-harkovda-bir-yerlesim-birimini-daha-kontrol-altina-aldi-1109256673.html
Rus ordusu, Harkov’da bir yerleşim birimini daha kontrol altına aldı
Rus ordusu, Harkov’da bir yerleşim birimini daha kontrol altına aldı
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat kapsamında Ukrayna ve Donbass'taki hedeflere yönelik faaliyetlerini sürdüren Rusya Silahlı Kuvvetleri, Harkov Bölgesi'ndeki bir köyü düşman... 03.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-03T12:08+0300
2026-10-03T12:08+0300
2026-10-03T12:20+0300
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donbass
harkov
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
özel askeri harekat
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birlikler, aktif taarruz eylemleri sonucunda Harkov Bölgesi'nde Novaya Kazaçya yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi" ifadelerine yer verildi.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.325 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun 10 zırhlı savaş aracı imha edildi.Ukrayna’nın farklı bölgelerinde İHA depoları ile militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları bombalandı.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 6 güdümlü uçak bombası ve 680 uçak tipi İHA önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/bae-bassavciligi-flydubai-ucagindaki-olayi-teror-girisimi-olarak-niteledi-1109253993.html
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rusya, ukrayna, donbass, harkov, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, donbass, harkov, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rus ordusu, Harkov’da bir yerleşim birimini daha kontrol altına aldı
12:08 03.10.2026 (güncellendi: 12:20 03.10.2026)
Özel askeri harekat kapsamında Ukrayna ve Donbass'taki hedeflere yönelik faaliyetlerini sürdüren Rusya Silahlı Kuvvetleri, Harkov Bölgesi'ndeki bir köyü düşman güçlerinden temizledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birlikler, aktif taarruz eylemleri sonucunda Harkov Bölgesi'nde Novaya Kazaçya yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi" ifadelerine yer verildi.
Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.325 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun 10 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Ukrayna’nın farklı bölgelerinde İHA depoları ile militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları bombalandı.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 6 güdümlü uçak bombası ve 680 uçak tipi İHA önledi.