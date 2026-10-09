https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/rusya-kizilhac-misyonuna-yonelik-saldirinin-belgeleri-bmye-gonderilecek-1109433709.html
Rusya: Kızılhaç misyonuna yönelik saldırının belgeleri BM’ye gönderilecek
Rusya: Kızılhaç misyonuna yönelik saldırının belgeleri BM’ye gönderilecek
Sputnik Türkiye
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, Donetsk’te Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne (ICRC) ait insani yardım misyonunun vurulmasına ilişkin toplanan... 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T20:59+0300
2026-10-09T20:59+0300
2026-10-09T20:59+0300
ukrayna kri̇zi̇
yana lantratova
rusya
ukrayna
moskova
rodion miroşnik
uluslararası kızılhaç komitesi (icrc)
rusya dışişleri bakanlığı
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik'in, Ukrayna güçlerinin salı günü Donetsk’te ICRC’ye ait insani yardım deposu ve kamyonlarını hedef aldığını duyurmasının ardından Moskova'dan yeni bir adım geldi.Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, sosyal medya platformu Max üzerinden yaptığı açıklamada, koruma altındaki insani yardım araçlarının kasıtlı olarak hedef alınmasının bir "savaş suçu" olduğunu ve sorumluların uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.Konuya ilişkin yerel makamlarla koordinasyon halinde olduklarını belirten Lantratova, "Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) İnsan Hakları Yetkilisi'nden misyon temsilcileriyle görüşmesini talep ettim. Toplanan belgeleri yetkili kurumlara ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisine göndereceğiz" ifadelerini kullandı.Kızılhaç'tan 'endişeliyiz' açıklamasıÖte yandan olaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ICRC’nin Rusya ofisi, Donetsk yakınlarındaki insani yardım misyonuna yönelik saldırıdan derin endişe duyduklarını belirtti.İnsani yardım çalışanlarının, tesislerin ve kargoların zarar gördüğü her olayın daha geniş bir sorunun parçası olduğuna dikkat çekilen kurum açıklamasında, "Donetsk’teki olay, bu kapsamlı sorunun yalnızca bir örneği. Sahadaki kayıplar ve hasarlardan endişe duyuyor, bu tür vakaları ikili ve gizli diyalog çerçevesinde ilgili taraflara derhal bildiriyoruz" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/kiev-karanliga-gomuldu-zelenskiy-klickoyu-hedef-aldi-1109430663.html
rusya
ukrayna
moskova
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
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yana lantratova, rusya, ukrayna, moskova, rodion miroşnik, uluslararası kızılhaç komitesi (icrc), rusya dışişleri bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
yana lantratova, rusya, ukrayna, moskova, rodion miroşnik, uluslararası kızılhaç komitesi (icrc), rusya dışişleri bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
Rusya: Kızılhaç misyonuna yönelik saldırının belgeleri BM’ye gönderilecek
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, Donetsk’te Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne (ICRC) ait insani yardım misyonunun vurulmasına ilişkin toplanan kanıtların Birleşmiş Milletler'e (BM) iletileceğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik'in, Ukrayna güçlerinin salı günü Donetsk’te ICRC’ye ait insani yardım deposu ve kamyonlarını hedef aldığını duyurmasının ardından Moskova'dan yeni bir adım geldi.
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, sosyal medya platformu Max üzerinden yaptığı açıklamada, koruma altındaki insani yardım araçlarının kasıtlı olarak hedef alınmasının bir "savaş suçu" olduğunu ve sorumluların uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.
Konuya ilişkin yerel makamlarla koordinasyon halinde olduklarını belirten Lantratova, "Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) İnsan Hakları Yetkilisi'nden misyon temsilcileriyle görüşmesini talep ettim. Toplanan belgeleri yetkili kurumlara ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisine göndereceğiz" ifadelerini kullandı.
Kızılhaç'tan 'endişeliyiz' açıklaması
Öte yandan olaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ICRC’nin Rusya ofisi, Donetsk yakınlarındaki insani yardım misyonuna yönelik saldırıdan derin endişe duyduklarını belirtti.
İnsani yardım çalışanlarının, tesislerin ve kargoların zarar gördüğü her olayın daha geniş bir sorunun parçası olduğuna dikkat çekilen kurum açıklamasında, "Donetsk’teki olay, bu kapsamlı sorunun yalnızca bir örneği. Sahadaki kayıplar ve hasarlardan endişe duyuyor, bu tür vakaları ikili ve gizli diyalog çerçevesinde ilgili taraflara derhal bildiriyoruz" ifadelerine yer verildi.