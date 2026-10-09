https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/kiev-karanliga-gomuldu-zelenskiy-klickoyu-hedef-aldi-1109430663.html

Kiev karanlığa gömüldü, Zelenskiy Kliçko'yu hedef aldı

Kiev karanlığa gömüldü, Zelenskiy Kliçko'yu hedef aldı

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy, Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko’yu başkentin enerji altyapısına yönelik saldırılara karşı gerekli hazırlıkları yapmamakla suçladı. 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T18:10+0300

2026-10-09T18:10+0300

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ukrayna kri̇zi̇

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kiev

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yüksek rada

strana.ua

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rusya savunma bakanlığı

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Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev yönetimini enerji altyapısına yönelik saldırılara karşı yetersiz kalmakla eleştirdi.Strana.ua haber sitesinin aktardığına göre Zelenskiy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kent yönetimi gerekli adımları neredeyse hiç atmadığı için Kiev'e yönelik görevleri ayrıca belirlemek zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kısa süre önce Alman Bild gazetesine verdiği demeçte, Zelenskiy’nin çevresindeki yolsuzlukların Ukrayna’nın savunma kapasitesini ve müttefikleri nezdindeki itibarını zedelediğini belirtmişti. Ortaklarla ilişkilerin güvene dayandığını ifade eden Kliçko, bu güvenin hiçbir koşulda sarsılmaması gerektiğini vurgulamıştı.Ukraynalı enerji şirketi DTEK, perşembe günü Kiev’de acil elektrik kesintilerine gidildiğini duyurmuştu. Kesintiler nedeniyle kentte metro ve elektrikli toplu taşıma seferleri durdurulurken, Ukrayna Parlamentosu (Yüksek Rada) binası da karanlıkta kalmıştı. Ukrayna basını, ulaşımın büyük ölçüde aksadığını, su ve kanalizasyon sistemlerinin çalışmasında da ciddi sorunlar yaşandığını bildirmişti.Fransız haber ajansı AFP'nin aktardığı bir diğer gelişmeye göre ise Kliçko, Kiev sakinlerine geçici olarak kentten ayrılmaları çağrısında bulundu. Bunun resmi bir tahliye kararı olmadığını belirten Belediye Başkanı; kent yönetiminin yakıt, su ve gıda stoklarını hazırladığını, ayrıca yedek ısıtma sistemlerini de devreye sokmaya çalıştıklarını ifade etti.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Rusya’daki sivil hedeflere yönelik saldırılarına misilleme olarak Kiev ve diğer bölgelerdeki askeri hedeflere yönelik operasyonların artırılacağını açıklamıştı. Bakanlık, saldırıların yalnızca Ukrayna ordusuna ait tesisler ile bunlarla bağlantılı enerji altyapısını hedef aldığının altını çiziyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/klickodan-kievlilere-kentten-ayrilin-cagrisi-1109405633.html

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vladimir zelenskiy, vitaliy kliçko, kiev, ukrayna parlamentosu, yüksek rada, strana.ua, ukrayna, rusya savunma bakanlığı