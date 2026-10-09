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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/riyad-havalimanina-fuze-saldirisi-3-olu-36-yarali-1109413058.html
Husiler, Riyad Havalimanı'na füze ile saldırdı: 3 ölü, 36 yaralı
Husiler, Riyad Havalimanı'na füze ile saldırdı: 3 ölü, 36 yaralı
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Abha'daki uluslararası havalimanlarına Husiler tarafından düzenlenen eş zamanlı füze ve İHA saldırılarında 3 kişi hayatını... 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T11:26+0300
2026-10-09T11:26+0300
dünya
suudi arabistan
riyad
abha havalimanı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
husiler
ortadoğu
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Suudi Arabistan'ın kritik havacılık noktaları dün gece şiddetli bir saldırı dalgasının hedefi oldu. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, başkent Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile ülkenin güneybatısındaki Abha Uluslararası Havalimanı'na yönelik art arda saldırılar düzenlendiğini duyurdu. Gerçekleştirilen bu çifte saldırıda ilk belirlemelere göre 3 vatandaş hayatını kaybetti, 36 kişi ise yaralandı.Yaralı sivillerin acilen bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığı, hedef alınan her iki tesiste de ciddi maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Kanlı füze saldırısı sonrası bölgedeki güvenlik alarmı en üst seviyeye çıkarıldı.Husiler üstlendi: İHA ve balistik füzeler kullanıldıSaldırıların ardındaki sır perdesi kısa sürede aralandı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı resmi açıklamayla operasyonu üstlendiklerini duyurdu. Seri, başkent Riyad'ın can damarı konumundaki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile vurduklarını belirtti.Açıklamanın devamında, Abha Havalimanı ile Asir bölgesinde yer alan stratejik öneme sahip Kral Halid Hava Üssü'nün ise balistik füze ve İHA'larla eş zamanlı olarak hedef alındığı ifade edildi. Havadan gelen bu yoğun ve karmaşık saldırı dalgası, bölgenin hava savunma kalkanına dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi.Yemen'deki Aden Havalimanı da hedef alındıSaldırı çemberinin sadece Suudi Arabistan topraklarıyla sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. Husiler, operasyonlar kapsamında Yemen'deki Aden Uluslararası Havalimanı ile hemen yakınında konuşlu bulunan Badr Kampı'na da eş zamanlı füze ve İHA saldırıları düzenlediklerini açıkladı. Birbiri ardına gelen bu saldırılar bölgede tansiyonu tehlikeli bir noktaya taşırken, uluslararası toplumun bu geniş çaplı tırmanışa vereceği tepki merakla bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/maduro-10-yildan-muebbete-uzanan-hapis-cezasiyla-karsi-karsiya-kalabilir-iskence-amaciyla-komplo-1109407487.html
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suudi arabistan, riyad, abha havalimanı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), husiler, ortadoğu
suudi arabistan, riyad, abha havalimanı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), husiler, ortadoğu

Husiler, Riyad Havalimanı'na füze ile saldırdı: 3 ölü, 36 yaralı

11:26 09.10.2026
© Fotoğraflar: Reuters, Kolaj: SputnikHusiler
Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
© Fotoğraflar: Reuters, Kolaj: Sputnik
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Abha'daki uluslararası havalimanlarına Husiler tarafından düzenlenen eş zamanlı füze ve İHA saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Tesislerde ağır hasar oluşurken, bölgedeki gerilim zirveye ulaştı.
Suudi Arabistan'ın kritik havacılık noktaları dün gece şiddetli bir saldırı dalgasının hedefi oldu. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, başkent Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile ülkenin güneybatısındaki Abha Uluslararası Havalimanı'na yönelik art arda saldırılar düzenlendiğini duyurdu. Gerçekleştirilen bu çifte saldırıda ilk belirlemelere göre 3 vatandaş hayatını kaybetti, 36 kişi ise yaralandı.
Yaralı sivillerin acilen bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığı, hedef alınan her iki tesiste de ciddi maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Kanlı füze saldırısı sonrası bölgedeki güvenlik alarmı en üst seviyeye çıkarıldı.

Husiler üstlendi: İHA ve balistik füzeler kullanıldı

Saldırıların ardındaki sır perdesi kısa sürede aralandı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı resmi açıklamayla operasyonu üstlendiklerini duyurdu. Seri, başkent Riyad'ın can damarı konumundaki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile vurduklarını belirtti.
Açıklamanın devamında, Abha Havalimanı ile Asir bölgesinde yer alan stratejik öneme sahip Kral Halid Hava Üssü'nün ise balistik füze ve İHA'larla eş zamanlı olarak hedef alındığı ifade edildi. Havadan gelen bu yoğun ve karmaşık saldırı dalgası, bölgenin hava savunma kalkanına dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Yemen'deki Aden Havalimanı da hedef alındı

Saldırı çemberinin sadece Suudi Arabistan topraklarıyla sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. Husiler, operasyonlar kapsamında Yemen'deki Aden Uluslararası Havalimanı ile hemen yakınında konuşlu bulunan Badr Kampı'na da eş zamanlı füze ve İHA saldırıları düzenlediklerini açıkladı. Birbiri ardına gelen bu saldırılar bölgede tansiyonu tehlikeli bir noktaya taşırken, uluslararası toplumun bu geniş çaplı tırmanışa vereceği tepki merakla bekleniyor.
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