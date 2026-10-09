https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/maduro-10-yildan-muebbete-uzanan-hapis-cezasiyla-karsi-karsiya-kalabilir-iskence-amaciyla-komplo-1109407487.html

Maduro 10 yıldan müebbete uzanan hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir: İşkence amacıyla komplo kurma iddiası

Maduro 10 yıldan müebbete uzanan hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir: İşkence amacıyla komplo kurma iddiası

Sputnik Türkiye

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında New York'ta yürütülen davada ABD'li savcılar, çiftin siyasi muhaliflere yönelik baskı ve... 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T03:30+0300

2026-10-09T03:30+0300

2026-10-09T03:30+0300

dünya

venezuela

abd

cilia flores

nicolas maduro

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ABD'nin 3 Ocak'ta düzenlediği askeri müdahalenin ardından alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in New York'taki dava dosyasına yeni suçlamalar dahil edildi.ABD Adalet Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, federal savcılar, Maduro'nun 2013 yılından itibaren siyasi muhaliflerine karşı devlet destekli işkence ve baskı sistemini onayladığını iddia etti. Flores'in ise yönetimin uyguladığı şiddet mekanizmalarının geliştirilmesine yardımcı olduğu ileri sürüldü.New York Güney Bölgesi Başsavcısı Jamie McDonald'ın açıklamada yer verilen değerlendirmesinde, Maduro ve Flores'in 20 yılı aşkın süredir işkence suçlarını işlemek amacıyla komplo kurdukları iddia edildi. Açıklamada, daha önce yöneltilen uyuşturucu kaçakçılığı ve silah suçlamalarına ek olarak, ABD vatandaşlarına işkence yapılmasına ilişkin suçlamaların da ek iddianamede yer aldığı belirtildi.Maduro ve Flores'in, haklarındaki suçlamalar kapsamında en az 10 yıl hapisten müebbet hapse kadar uzanan cezalarla karşı karşıya kalabileceği aktarıldı.FBI Direktörü Patel: Hesap vereceklerABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel de yaptığı açıklamada, Maduro ve Flores hakkında işkence amacıyla komplo kurma suçlamasıyla yeni federal davalar açıldığını duyurdu.Patel, iddianamede yer alan iddialara göre, Venezuela yönetiminin gözetiminde tutulan bir düzineden fazla ABD vatandaşına işkence uygulandığını öne sürdü. Patel, söz konusu işkence iddiaları arasında uyuşturucu verme, elektrik şoku uygulama ve cinsel saldırının da bulunduğunu belirtti.FBI Direktörü Patel, açıklamasında, Maduro yönetiminin bu eylemler nedeniyle hesap vereceğini savundu.

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