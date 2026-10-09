https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/pezeskiyandan-bagimsiz-devletler-topluluguiran-modeli-onerisi-1109431657.html

Pezeşkiyan'dan 'Bağımsız Devletler Topluluğu+İran' modeli önerisi

Pezeşkiyan'dan 'Bağımsız Devletler Topluluğu+İran' modeli önerisi

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Bölgenin dış baskıya karşı her zamankinden daha fazla dirence ihtiyacı var" diyerek Bağımsız Devletler Topluluğu’nun (BDT) yapılanmasına ilişkin BDT+İran modelini önerdi.

2026-10-09T18:50+0300

2026-10-09T18:50+0300

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İran Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan, BDT Liderler Zirvesi’nde konuştu.İran'ın kendisini coğrafi, kültürel ve tarihi olarak BDT ülkelerinin bulunduğu coğrafyadan ayrı görmediğini söyleyen Pezeşkiyan, şunları söyledi:'Güvene dayalı işbirliği sağlanmalı'İran’ın Orta Asya ve Avrasya’nın açık sulara çıkış imkanı sağladığını ve özellikle ülkenin güneyinde yer alan Çabahar Limanı ile de Güney Asya, Afrika ve Avrupa ile Orta Asya’yı birbirine bağlayabileceğini söyleyen Pezeşkiyan, rekabet yerine güvene dayalı işbirliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/putin-2025te-rusya-ile-bdt-arasinda-ticaret-hacmi-110-milyar-dolari-asti-ve-artmaya-devam-ediyor-1109412914.html

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bağımsız devletler topluluğu (bdt), i̇ran, i̇ran cumhurbaşkanlığı