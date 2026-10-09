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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/pezeskiyandan-bagimsiz-devletler-topluluguiran-modeli-onerisi-1109431657.html
Pezeşkiyan'dan 'Bağımsız Devletler Topluluğu+İran' modeli önerisi
Pezeşkiyan'dan 'Bağımsız Devletler Topluluğu+İran' modeli önerisi
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Bölgenin dış baskıya karşı her zamankinden daha fazla dirence ihtiyacı var" diyerek Bağımsız Devletler Topluluğu’nun (BDT) yapılanmasına ilişkin BDT+İran modelini önerdi.
2026-10-09T18:50+0300
2026-10-09T18:50+0300
dünya
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
i̇ran
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İran Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan, BDT Liderler Zirvesi’nde konuştu.İran'ın kendisini coğrafi, kültürel ve tarihi olarak BDT ülkelerinin bulunduğu coğrafyadan ayrı görmediğini söyleyen Pezeşkiyan, şunları söyledi:'Güvene dayalı işbirliği sağlanmalı'İran’ın Orta Asya ve Avrasya’nın açık sulara çıkış imkanı sağladığını ve özellikle ülkenin güneyinde yer alan Çabahar Limanı ile de Güney Asya, Afrika ve Avrupa ile Orta Asya’yı birbirine bağlayabileceğini söyleyen Pezeşkiyan, rekabet yerine güvene dayalı işbirliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/putin-2025te-rusya-ile-bdt-arasinda-ticaret-hacmi-110-milyar-dolari-asti-ve-artmaya-devam-ediyor-1109412914.html
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bağımsız devletler topluluğu (bdt), i̇ran, i̇ran cumhurbaşkanlığı
bağımsız devletler topluluğu (bdt), i̇ran, i̇ran cumhurbaşkanlığı

Pezeşkiyan'dan 'Bağımsız Devletler Topluluğu+İran' modeli önerisi

18:50 09.10.2026
© İran Cumhurbaşkanlığı/HandoutMesud Pezeşkiyan
Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
© İran Cumhurbaşkanlığı/Handout
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Bölgenin dış baskıya karşı her zamankinden daha fazla dirence ihtiyacı var" diyerek Bağımsız Devletler Topluluğu’nun (BDT) yapılanmasına ilişkin BDT+İran modelini önerdi.
İran Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan, BDT Liderler Zirvesi’nde konuştu.
İran'ın kendisini coğrafi, kültürel ve tarihi olarak BDT ülkelerinin bulunduğu coğrafyadan ayrı görmediğini söyleyen Pezeşkiyan, şunları söyledi:

Bu bağlamda İran, enerji, ticaret, yatırım, madencilik, transit geçiş, bilimsel ve kültürel alanlarındaki işbirliğinin geliştirilebilmesi için Bağımsız Devletler Topluluğu+İran veya BDT+1 formatının oluşturulmasını önermektedir.

'Güvene dayalı işbirliği sağlanmalı'

İran’ın Orta Asya ve Avrasya’nın açık sulara çıkış imkanı sağladığını ve özellikle ülkenin güneyinde yer alan Çabahar Limanı ile de Güney Asya, Afrika ve Avrupa ile Orta Asya’yı birbirine bağlayabileceğini söyleyen Pezeşkiyan, rekabet yerine güvene dayalı işbirliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.
8 Aralık 1991’te kurulan BDT’ye üye ülkeler: Rusya, Belarus, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Özbekistan.
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