https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/putin-2025te-rusya-ile-bdt-arasinda-ticaret-hacmi-110-milyar-dolari-asti-ve-artmaya-devam-ediyor-1109412914.html

Putin: 2025'te Rusya ile BDT arasında ticaret hacmi 110 milyar doları aştı ve artmaya devam ediyor

Putin: 2025'te Rusya ile BDT arasında ticaret hacmi 110 milyar doları aştı ve artmaya devam ediyor

Sputnik Türkiye

Türkmenistan'daki BDT Zirvesi'ne katılan Putin, yaptığı konuşmada Rusya ile BDT arasındaki ticaret hacmindeki artışa dikkat çekti. 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T11:18+0300

2026-10-09T11:18+0300

2026-10-09T14:22+0300

dünya

rusya

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bdt

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kentinde düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi'nde konuştu.🗣Putin'in öne çıkan açıklamaları:🔴Rusya ile BDT'nin geçen yılki ticaret hacmi 110 milyar doları aştı ve artmaya devam ediyor🔴BDT, ticaret engellerini kaldırması durumunda daha büyük başarılar elde edebilir🔴Özbekistan yeni yıldan itibaren BDT dönem başkanı olacak ve Rusya olarak kendilerini destekleyeceğiz🔴Rusça, tüm bu geniş BDT coğrafyasının birleştirici gücüdür🔴Tüm mevkidaşlarımı 21 Aralık'ta St. Petersburg'da yapılacak geleneksel Yeni Yıl öncesi gayri resmi zirveye bekliyorumRusya, 2030 yılına kadar kapsayıcı bir Hazar Denizi araştırma programı geliştirecekRusya Devlet Başkanı, BDT Zirvesi'ndeki konuşmasından bu programın sonuçlarını tüm komşularla paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.Putin, Rusya'nın Hazar Denizi'nin dijital ikizini oluşturma teklifini de hatırlattı.Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un ev sahipliğindeki zirveye Putin'in yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov ve Tacikistan Devlet Başkanı İmmali Rahman katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/bati-basini-witkoff-ve-kushner-putinle-gorusmek-uzere-moskovaya-gidebilir-1109406725.html

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