https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/natodan-italyada-muhimmatsiz-nukleer-caydiricilik-tatbikati-17-ulke-katilacak-1109421277.html

NATO'dan İtalya'da mühimmatsız nükleer caydırıcılık tatbikatı: 17 ülke katılacak

NATO'dan İtalya'da mühimmatsız nükleer caydırıcılık tatbikatı: 17 ülke katılacak

Sputnik Türkiye

NATO, ‘Steadfast Noon’ adı verilen yıllık planlı nükleer caydırıcılık tatbikatını 13-23 Ekim tarihlerinde İtalya'da gerçekleştirecek. Gerçek mühimmatın... 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T14:27+0300

2026-10-09T14:27+0300

2026-10-09T14:27+0300

savunma

nato

avrupa

i̇talya

nükleer tatbikat

nükleer silah

rusya

dmitriy polyanskiy

guido crosetto

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NATO’dan yapılan açıklamada, İttifak'ın nükleer silah kullanımına yönelik yıllık planlı Steadfast Noon tatbikatının 13 Ekim itibarıyla İtalya'da başlayacağı bildirildi. Tatbikat kapsamında gerçek mühimmat kullanılmayacağı vurgulanırken, manevraların küresel gelişmelerle bağının bulunmadığı ve hiçbir ülkeye karşı düzenlenmediği savunuldu.Nükleer paylaşım politikası kapsamında 17 ülke sahadaNATO bünyesinde nükleer güce sahip ABD, İngiltere ve Fransa olmak üzere 3 üye bulunmasına rağmen, İttifak'ın ‘nükleer paylaşım’ prensibi uyarınca nükleer başlıklar, gayri nükleer müttefiklerin taşıyıcı platformlarına entegre edilebiliyor. Bu doğrultuda hazırlık seviyesini korumak ve savunma prosedürlerini test etmek amacıyla düzenlenen tatbikatta 17 üye ülkenin yer alacağı kaydedildi.NATO'dan ‘tehdit değil’ mesajıUluslararası basına yansıyan haberlere göre NATO, Moskova ile yükselen gerilim hattında tatbikatın bir tehdit unsuru taşımadığına dair Rusya'ya güvence verdi. NATO Nükleer Politika Direktörü Nassima Barrows yaptığı değerlendirmede, “Bu tatbikatları her yıl rutin olarak düzenliyoruz. Rusya dâhil olmak üzere diğer ülkeler açısından endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.İtalya'da siyasi tepki, Rusya'dan ‘provokasyon’ uyarısıTatbikat kararı İtalya iç siyasetinde ve uluslararası alanda tepkileri de beraberinde getirdi. İtalyan Yeşiller ve Sol İttifakı Milletvekili Angelo Bonelli, ABD'nin Avrupa'da konuşlu nükleer silahlarının simüle edileceği tatbikat hususunda parlamentonun bilgilendirilmediğini belirterek Savunma Bakanı Guido Crosetto'dan açıklama talep etti.Öte yandan Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy ise NATO'nun komuta-kontrol tatbikatlarına ilişkin değerlendirmesinde, İttifak'ın attığı kışkırtıcı adımların Avrupa'da doğrudan bir çatışma riskini tırmandırdığını savundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-askeri-harekat-raporu-5-yerlesim-birimi-kontrol-altina-alindi-1109418923.html

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nato, avrupa, i̇talya, nükleer tatbikat, nükleer silah, rusya, dmitriy polyanskiy, guido crosetto