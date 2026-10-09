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NATO'dan İtalya'da mühimmatsız nükleer caydırıcılık tatbikatı: 17 ülke katılacak
NATO'dan İtalya'da mühimmatsız nükleer caydırıcılık tatbikatı: 17 ülke katılacak
Sputnik Türkiye
NATO, ‘Steadfast Noon’ adı verilen yıllık planlı nükleer caydırıcılık tatbikatını 13-23 Ekim tarihlerinde İtalya'da gerçekleştirecek. Gerçek mühimmatın... 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T14:27+0300
2026-10-09T14:27+0300
savunma
nato
avrupa
i̇talya
nükleer tatbikat
nükleer silah
rusya
dmitriy polyanskiy
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NATO’dan yapılan açıklamada, İttifak'ın nükleer silah kullanımına yönelik yıllık planlı Steadfast Noon tatbikatının 13 Ekim itibarıyla İtalya'da başlayacağı bildirildi. Tatbikat kapsamında gerçek mühimmat kullanılmayacağı vurgulanırken, manevraların küresel gelişmelerle bağının bulunmadığı ve hiçbir ülkeye karşı düzenlenmediği savunuldu.Nükleer paylaşım politikası kapsamında 17 ülke sahadaNATO bünyesinde nükleer güce sahip ABD, İngiltere ve Fransa olmak üzere 3 üye bulunmasına rağmen, İttifak'ın ‘nükleer paylaşım’ prensibi uyarınca nükleer başlıklar, gayri nükleer müttefiklerin taşıyıcı platformlarına entegre edilebiliyor. Bu doğrultuda hazırlık seviyesini korumak ve savunma prosedürlerini test etmek amacıyla düzenlenen tatbikatta 17 üye ülkenin yer alacağı kaydedildi.NATO'dan ‘tehdit değil’ mesajıUluslararası basına yansıyan haberlere göre NATO, Moskova ile yükselen gerilim hattında tatbikatın bir tehdit unsuru taşımadığına dair Rusya'ya güvence verdi. NATO Nükleer Politika Direktörü Nassima Barrows yaptığı değerlendirmede, “Bu tatbikatları her yıl rutin olarak düzenliyoruz. Rusya dâhil olmak üzere diğer ülkeler açısından endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.İtalya'da siyasi tepki, Rusya'dan ‘provokasyon’ uyarısıTatbikat kararı İtalya iç siyasetinde ve uluslararası alanda tepkileri de beraberinde getirdi. İtalyan Yeşiller ve Sol İttifakı Milletvekili Angelo Bonelli, ABD'nin Avrupa'da konuşlu nükleer silahlarının simüle edileceği tatbikat hususunda parlamentonun bilgilendirilmediğini belirterek Savunma Bakanı Guido Crosetto'dan açıklama talep etti.Öte yandan Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy ise NATO'nun komuta-kontrol tatbikatlarına ilişkin değerlendirmesinde, İttifak'ın attığı kışkırtıcı adımların Avrupa'da doğrudan bir çatışma riskini tırmandırdığını savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-askeri-harekat-raporu-5-yerlesim-birimi-kontrol-altina-alindi-1109418923.html
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nato, avrupa, i̇talya, nükleer tatbikat, nükleer silah, rusya, dmitriy polyanskiy, guido crosetto
nato, avrupa, i̇talya, nükleer tatbikat, nükleer silah, rusya, dmitriy polyanskiy, guido crosetto

NATO'dan İtalya'da mühimmatsız nükleer caydırıcılık tatbikatı: 17 ülke katılacak

14:27 09.10.2026
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
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NATO, ‘Steadfast Noon’ adı verilen yıllık planlı nükleer caydırıcılık tatbikatını 13-23 Ekim tarihlerinde İtalya'da gerçekleştirecek. Gerçek mühimmatın kullanılmayacağı tatbikata 17 ülke katılırken, İttifak yönetimi manevraların herhangi bir ülkeyi hedef almadığını savundu.
NATO’dan yapılan açıklamada, İttifak'ın nükleer silah kullanımına yönelik yıllık planlı Steadfast Noon tatbikatının 13 Ekim itibarıyla İtalya'da başlayacağı bildirildi. Tatbikat kapsamında gerçek mühimmat kullanılmayacağı vurgulanırken, manevraların küresel gelişmelerle bağının bulunmadığı ve hiçbir ülkeye karşı düzenlenmediği savunuldu.

Nükleer paylaşım politikası kapsamında 17 ülke sahada

NATO bünyesinde nükleer güce sahip ABD, İngiltere ve Fransa olmak üzere 3 üye bulunmasına rağmen, İttifak'ın ‘nükleer paylaşım’ prensibi uyarınca nükleer başlıklar, gayri nükleer müttefiklerin taşıyıcı platformlarına entegre edilebiliyor. Bu doğrultuda hazırlık seviyesini korumak ve savunma prosedürlerini test etmek amacıyla düzenlenen tatbikatta 17 üye ülkenin yer alacağı kaydedildi.

NATO'dan ‘tehdit değil’ mesajı

Uluslararası basına yansıyan haberlere göre NATO, Moskova ile yükselen gerilim hattında tatbikatın bir tehdit unsuru taşımadığına dair Rusya'ya güvence verdi. NATO Nükleer Politika Direktörü Nassima Barrows yaptığı değerlendirmede, “Bu tatbikatları her yıl rutin olarak düzenliyoruz. Rusya dâhil olmak üzere diğer ülkeler açısından endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

İtalya'da siyasi tepki, Rusya'dan ‘provokasyon’ uyarısı

Tatbikat kararı İtalya iç siyasetinde ve uluslararası alanda tepkileri de beraberinde getirdi. İtalyan Yeşiller ve Sol İttifakı Milletvekili Angelo Bonelli, ABD'nin Avrupa'da konuşlu nükleer silahlarının simüle edileceği tatbikat hususunda parlamentonun bilgilendirilmediğini belirterek Savunma Bakanı Guido Crosetto'dan açıklama talep etti.
Öte yandan Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy ise NATO'nun komuta-kontrol tatbikatlarına ilişkin değerlendirmesinde, İttifak'ın attığı kışkırtıcı adımların Avrupa'da doğrudan bir çatışma riskini tırmandırdığını savundu.
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