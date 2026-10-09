https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-askeri-harekat-raporu-5-yerlesim-birimi-kontrol-altina-alindi-1109418923.html
Rusya Savunma Bakanlığından haftalık askeri harekat raporu: 5 yerleşim birimi kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığından haftalık askeri harekat raporu: 5 yerleşim birimi kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftayı kapsayan askeri faaliyet raporunu yayımladı. Raporda, Ukrayna'daki stratejik hedeflere yönelik saldırılar ve sahadaki... 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T13:58+0300
2026-10-09T13:58+0300
2026-10-09T14:01+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
sumi bölgesi
donbass
harkov
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
rusya silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3-9 Ekim tarihleri arasında bir yoğun ve yedi grup saldırısının düzenlendiği bildirildi. Açıklamada; Ukrayna genelinde askeri sanayi tesisleri, lojistik ve telekomünikasyon merkezleri, enerji ve ulaşım altyapıları, askeri havaalanları, insansız hava aracı (İHA) üretim ve depolama alanları ile mühimmat depolarının hedef alındığı belirtildi. Ayrıca Ukrayna liman altyapısındaki bazı tesisler ile askeri sevkiyatta kullanıldığı ifade edilen 14 kuru yük gemisi ve bir tankerin devre dışı bırakıldığı kaydedildi.Haftalık raporda yer verilen sahadaki gelişmelere ilişkin diğer detaylar şu şekildedir:Açıklamanın sonunda, askeri harekâtın başlangıcından bu yana imha edilen toplam askeri teçhizat ve araç sayıları şu şekilde sıralandı:
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rusya
ukrayna
sumi bölgesi
donbass
harkov
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rusya, ukrayna, sumi bölgesi, donbass, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, sumi bölgesi, donbass, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya Savunma Bakanlığından haftalık askeri harekat raporu: 5 yerleşim birimi kontrol altına alındı
13:58 09.10.2026 (güncellendi: 14:01 09.10.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftayı kapsayan askeri faaliyet raporunu yayımladı. Raporda, Ukrayna'daki stratejik hedeflere yönelik saldırılar ve sahadaki son duruma ilişkin veriler paylaşıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3-9 Ekim tarihleri arasında bir yoğun ve yedi grup saldırısının düzenlendiği bildirildi. Açıklamada; Ukrayna genelinde askeri sanayi tesisleri, lojistik ve telekomünikasyon merkezleri, enerji ve ulaşım altyapıları, askeri havaalanları, insansız hava aracı (İHA) üretim ve depolama alanları ile mühimmat depolarının hedef alındığı belirtildi. Ayrıca Ukrayna liman altyapısındaki bazı tesisler ile askeri sevkiyatta kullanıldığı ifade edilen 14 kuru yük gemisi ve bir tankerin devre dışı bırakıldığı kaydedildi.
Haftalık raporda yer verilen sahadaki gelişmelere ilişkin diğer detaylar şu şekildedir:
Sumı bölgesindeki Kiyanıtsya
da dâhil olmak üzere son bir hafta içinde toplam 5 yerleşim yerinin kontrol altına alındığı aktarıldı.
Ukrayna tarafının bir haftalık süreçte 6 bin 865'ten fazla asker
ile 93 zırhlı araç kaybettiği ileri sürüldü.
Rus
hava savunma sistemleri tarafından 31 güdümlü uçak bombası, 9 HIMARS
roketi, 17 Flamingo
seyir füzesi ve 7 bin 389 uçak tipi İHA
'nın düşürüldüğü ifade edildi.
Açıklamanın sonunda, askeri harekâtın başlangıcından bu yana imha edilen toplam askeri teçhizat ve araç sayıları şu şekilde sıralandı:
İnsansız Hava Aracı (İHA):
257.540
Hava Savunma Füze Sistemi:
672
Tank ve Diğer Zırhlı Araçlar:
31.174
Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA):
1.786
Sahra Topu ve Havan:
36.670
Özel Askeri Otomobil:
74.063