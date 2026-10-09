https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-askeri-harekat-raporu-5-yerlesim-birimi-kontrol-altina-alindi-1109418923.html

Rusya Savunma Bakanlığından haftalık askeri harekat raporu: 5 yerleşim birimi kontrol altına alındı

Rusya Savunma Bakanlığından haftalık askeri harekat raporu: 5 yerleşim birimi kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftayı kapsayan askeri faaliyet raporunu yayımladı. Raporda, Ukrayna'daki stratejik hedeflere yönelik saldırılar ve sahadaki... 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T13:58+0300

2026-10-09T13:58+0300

2026-10-09T14:01+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

sumi bölgesi

donbass

harkov

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

rusya silahlı kuvvetleri

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3-9 Ekim tarihleri arasında bir yoğun ve yedi grup saldırısının düzenlendiği bildirildi. Açıklamada; Ukrayna genelinde askeri sanayi tesisleri, lojistik ve telekomünikasyon merkezleri, enerji ve ulaşım altyapıları, askeri havaalanları, insansız hava aracı (İHA) üretim ve depolama alanları ile mühimmat depolarının hedef alındığı belirtildi. Ayrıca Ukrayna liman altyapısındaki bazı tesisler ile askeri sevkiyatta kullanıldığı ifade edilen 14 kuru yük gemisi ve bir tankerin devre dışı bırakıldığı kaydedildi.Haftalık raporda yer verilen sahadaki gelişmelere ilişkin diğer detaylar şu şekildedir:Açıklamanın sonunda, askeri harekâtın başlangıcından bu yana imha edilen toplam askeri teçhizat ve araç sayıları şu şekilde sıralandı:

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rusya

ukrayna

sumi bölgesi

donbass

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Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, sumi bölgesi, donbass, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)