https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/moskovadan-tokyoya-tarihi-revizyonizm-tepkisi-japonya-2-dunya-savasinin-sonuclarini-kabul-etmiyor-1109423861.html

Moskova'dan Tokyo'ya tarihi revizyonizm tepkisi: ‘Japonya 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını kabul etmiyor’

Moskova'dan Tokyo'ya tarihi revizyonizm tepkisi: ‘Japonya 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını kabul etmiyor’

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Tokyo yönetiminin 2. Dünya Savaşı sırasında işlediği suçlarla yüzleşmek yerine tarihi tahrif ettiğini belirterek... 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T15:16+0300

2026-10-09T15:16+0300

2026-10-09T15:16+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Çin yapımı "Unutulan General" (The Forgotten General) belgesel filmi için verdiği mülakatta, Japon hükümetinin 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını tanımayı reddettiğini ve özür dilemekten kaçındığını belirtti. Zaharova, Tokyo'nun bu tutumunun günümüzde yaşanan birçok bölgesel ve küresel sorunun temel kaynağı olduğunu vurguladı.‘Japon haksız iddialar öne çıkarıyor’Japonya'daki eğitim müfredatını ve mevcut dış politika çizgisini sert sözlerle eleştiren Zaharova, şu değerlendirmelerde bulundu:‘Unutulan General’ belgeseliÇin üretimi olan geniş kapsamlı tarihi belgesel projesi ‘Unutulan General’ filminin Moskova'daki çekimleri 29 Eylül 2026 itibarıyla tamamlandı. Çin Komünist Partisi(ÇKP) Merkez Komitesi Propaganda Departmanı ile ÇHC Devlet Sinema İdaresi tarafından desteklenen yapım, ülkenin 2027 yılı için belirlenen ana tematik projeleri arasında yer alıyor.Film, 1942 yılında Filipinler'in savunulması sırasında Japon kuvvetlerine esir düşen Amerikalı General Jonathan Mayhew Wainwright'ın tanıklıklarına odaklanıyor. Güneydoğu Asya'daki çeşitli Japon toplama kamplarında kalan Wainwright, son olarak Mançurya'nın Xi'an (günümüzdeki adıyla Liaoyuan) kentinde bulunan son derece gizli bir Müttefik esir kampına nakledilmişti. Müttefik kuvvetlere ait 2 binin üzerinde esir, Sovyet ordusunun Mançurya Stratejik Taarruz Operasyonu sırasında Mukden ve Liaoyuan'daki gizli kampın özgürleştirilmesiyle kurtarılmıştı.

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