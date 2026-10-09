https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/bakan-goktas-ozlale-ve-enginyurt-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-1109406313.html

Bakan Göktaş, Özlale ve Enginyurt hakkında suç duyurusunda bulundu

Bakan Göktaş, Özlale ve Enginyurt hakkında suç duyurusunda bulundu

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, babasına ilişkin yatırım fonu iddiaları nedeniyle milletvekilleri Ümit Özlale ve Cemal Enginyurt hakkında suç... 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T00:43+0300

2026-10-09T00:43+0300

2026-10-09T00:43+0300

türki̇ye

ümit özlale

cemal enginyurt

yeni parti

mahinur özdemir göktaş

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturması iddiaları kapsamında kendisi ve ailesini hedef alan açıklamaları nedeniyle Yeni Parti milletvekilleri Ümit Özlale ve Cemal Enginyurt hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Bakan Göktaş, ayrıca Özlale hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.Bakan Göktaş'ın avukatı tarafından savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçelerinde, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un iddialarının gerçeğe aykırı olduğu ve isim benzerliğinden kaynaklandığı belirtildi.'İsim benzerliği T.C. kimlik numaraları farklı'Dilekçede, Milletvekili Ümit Özlale’nin, Bakan Göktaş’ın babası Hasan Özdemir’in PHE ve PRY yatırım fonlarında toplam 830 milyon liralık işlem gerçekleştirdiğine ve buna dair Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) belgeleri bulunduğuna yönelik iddiaları yer aldı. İddiaya konu olan işlemlerin sahibi Hasan Özdemir ile Bakan Göktaş'ın babasının farklı kişiler olduğu vurgulanan dilekçede şu ifadelere yer verildi:Beş ayrı suçtan soruşturma talebiDilekçelerde, Cemal Enginyurt’un da sosyal medya hesabı üzerinden aynı iddiaları yineleyerek Bakan Göktaş ve ailesini hedef alan paylaşımlarda bulunduğu aktarıldı. Milletvekillerinin açıklamalarının sermaye piyasalarına yönelik güveni olumsuz etkileyebileceği ve kişilik haklarını zedelediği savunularak; haklarında "hakaret", "iftira", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlarından soruşturma başlatılması talep edildi.1 milyon liralık tazminat davasıSuç duyurusunun yanı sıra Bakan Göktaş, avukatı aracılığıyla Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak Ümit Özlale hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Tazminat dilekçesinde, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve Bakan Göktaş ile ailesinin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı ifade edildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/bakan-goktastan-fon-aciklamasi-isim-benzerligini-kullanip-ailemin-alet-edilmesine-musamaha-1109395233.html

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