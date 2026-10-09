https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/maltepede-5-kisinin-hayatini-kaybettigi-bina-neden-coktu-bilirkisi-on-raporunda-dikkat-ceken-1109418883.html

Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği bina neden çöktü? Bilirkişi ön raporunda dikkat çeken ayrıntılar

Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği bina neden çöktü? Bilirkişi ön raporunda dikkat çeken ayrıntılar

Sputnik Türkiye

İstanbul Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin sağ kurtarıldığı 7 katlı binanın çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporu ortaya çıktı. Raporda... 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T14:06+0300

2026-10-09T14:06+0300

2026-10-09T14:06+0300

türki̇ye

maltepe

bina

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bilirkişi raporu

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kartal belediyesi

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Maltepe'de çöken binaya ilişkin bilirkişi ön raporunda, yapının 1987 yılında inşa edildiği bilgisine yer verildi.Rapora göre, bina hakkında 16 Haziran 1989 ve 18 Nisan 1990 tarihlerinde encümen kararları alındı.Söz konusu kararlarda, binanın ruhsat harici sonradan inşa edilen 3., 4., 5. ve 6. katlarının yıkılması öngörüldü.Ancak bilirkişi ön raporunda, bu yıkım kararlarının uygulanmadığı tespitine yer verildi.Böylece binanın çökmesinin ardından başlatılan soruşturmada, geçmiş yıllarda alınan ancak uygulanmayan yıkım kararları da inceleme konusu oldu.Binanın mimarı ve şantiye şefi kusurlu bulunduBilirkişi ön raporunda, binanın mimarı Hasan Balcı ile şantiye şefi Mevlüt Okumuş'un kusurlu olduğu belirtildi.Soruşturma kapsamında Balcı ve Okumuş'un dün gözaltına alındığı, iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Öte yandan binanın müteahhidi Dursun Baskıcı'nın 2016 yılında hayatını kaybettiği belirlendi.Bilirkişi ön raporundaki kusur tespitleri, soruşturma kapsamında yapılan teknik değerlendirmeleri içeriyor. Binanın kesin çökme nedenine ve kişilerin hukuki sorumluluklarına ilişkin süreç ise devam ediyor.Belediye Başkanı kaçak katlara dikkat çekmiştiMaltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, olayın ilk saatlerinde yaptığı açıklamada binanın üst katlarının kaçak olduğunu duyurmuştu.1987 yılında inşa edilen binanın ilk ruhsatının ise o dönemde Maltepe Belediyesi henüz kurulmadığı için Kartal Belediyesi'nden alındığı belirtildi.Maltepe'deki bina çökmesine ilişkin soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.Ayrıca binanın planlama, inşaat ve tadilat süreçlerinde kamu görevlilerinin herhangi bir ihmal, kusur veya sorumluluğunun bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla iki mülkiye müfettişi görevlendirildi.Maltepe'deki bina çökmesinde 5 kişi hayatını kaybettiMaltepe'de dün sabah saatlerinde çöken 7 katlı binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 8 kişi sağ olarak kurtarıldı.Olayda 5 kişi hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/maltepede-coken-binada-aci-bilanco-5-kisinin-de-cansiz-bedenine-ulasildi-arama-kurtarma-calismalari-1109408134.html

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