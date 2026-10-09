Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/maltepede-5-kisinin-hayatini-kaybettigi-bina-neden-coktu-bilirkisi-on-raporunda-dikkat-ceken-1109418883.html
Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği bina neden çöktü? Bilirkişi ön raporunda dikkat çeken ayrıntılar
Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği bina neden çöktü? Bilirkişi ön raporunda dikkat çeken ayrıntılar
Sputnik Türkiye
İstanbul Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin sağ kurtarıldığı 7 katlı binanın çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporu ortaya çıktı. Raporda... 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T14:06+0300
2026-10-09T14:06+0300
türki̇ye
maltepe
bina
bina çökmesi
bilirkişi
bilirkişi raporu
hasan balcı
maltepe belediyesi
kartal belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/08/1109385453_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd1dc891ec043590403b4820ee395cd0.jpg
Maltepe'de çöken binaya ilişkin bilirkişi ön raporunda, yapının 1987 yılında inşa edildiği bilgisine yer verildi.Rapora göre, bina hakkında 16 Haziran 1989 ve 18 Nisan 1990 tarihlerinde encümen kararları alındı.Söz konusu kararlarda, binanın ruhsat harici sonradan inşa edilen 3., 4., 5. ve 6. katlarının yıkılması öngörüldü.Ancak bilirkişi ön raporunda, bu yıkım kararlarının uygulanmadığı tespitine yer verildi.Böylece binanın çökmesinin ardından başlatılan soruşturmada, geçmiş yıllarda alınan ancak uygulanmayan yıkım kararları da inceleme konusu oldu.Binanın mimarı ve şantiye şefi kusurlu bulunduBilirkişi ön raporunda, binanın mimarı Hasan Balcı ile şantiye şefi Mevlüt Okumuş'un kusurlu olduğu belirtildi.Soruşturma kapsamında Balcı ve Okumuş'un dün gözaltına alındığı, iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Öte yandan binanın müteahhidi Dursun Baskıcı'nın 2016 yılında hayatını kaybettiği belirlendi.Bilirkişi ön raporundaki kusur tespitleri, soruşturma kapsamında yapılan teknik değerlendirmeleri içeriyor. Binanın kesin çökme nedenine ve kişilerin hukuki sorumluluklarına ilişkin süreç ise devam ediyor.Belediye Başkanı kaçak katlara dikkat çekmiştiMaltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, olayın ilk saatlerinde yaptığı açıklamada binanın üst katlarının kaçak olduğunu duyurmuştu.1987 yılında inşa edilen binanın ilk ruhsatının ise o dönemde Maltepe Belediyesi henüz kurulmadığı için Kartal Belediyesi'nden alındığı belirtildi.Maltepe'deki bina çökmesine ilişkin soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.Ayrıca binanın planlama, inşaat ve tadilat süreçlerinde kamu görevlilerinin herhangi bir ihmal, kusur veya sorumluluğunun bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla iki mülkiye müfettişi görevlendirildi.Maltepe'deki bina çökmesinde 5 kişi hayatını kaybettiMaltepe'de dün sabah saatlerinde çöken 7 katlı binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 8 kişi sağ olarak kurtarıldı.Olayda 5 kişi hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/maltepede-coken-binada-aci-bilanco-5-kisinin-de-cansiz-bedenine-ulasildi-arama-kurtarma-calismalari-1109408134.html
türki̇ye
maltepe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/08/1109385453_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_cdf9607e9a94c3976f558fd72a129e08.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
maltepe, bina, bina çökmesi, bilirkişi, bilirkişi raporu, hasan balcı, maltepe belediyesi, kartal belediyesi
maltepe, bina, bina çökmesi, bilirkişi, bilirkişi raporu, hasan balcı, maltepe belediyesi, kartal belediyesi

Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği bina neden çöktü? Bilirkişi ön raporunda dikkat çeken ayrıntılar

14:06 09.10.2026
© Alperen Baran MetecanMaltepe'de bazı katları çöken 7 katlı bina
Maltepe'de bazı katları çöken 7 katlı bina - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
© Alperen Baran Metecan
Abone ol
İstanbul Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin sağ kurtarıldığı 7 katlı binanın çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporu ortaya çıktı. Raporda, ruhsat dışı inşa edilen 4 kat için 1989 ve 1990'da alınan yıkım kararlarının uygulanmadığı belirtildi.
Maltepe'de çöken binaya ilişkin bilirkişi ön raporunda, yapının 1987 yılında inşa edildiği bilgisine yer verildi.
Rapora göre, bina hakkında 16 Haziran 1989 ve 18 Nisan 1990 tarihlerinde encümen kararları alındı.
Söz konusu kararlarda, binanın ruhsat harici sonradan inşa edilen 3., 4., 5. ve 6. katlarının yıkılması öngörüldü.
Ancak bilirkişi ön raporunda, bu yıkım kararlarının uygulanmadığı tespitine yer verildi.
Böylece binanın çökmesinin ardından başlatılan soruşturmada, geçmiş yıllarda alınan ancak uygulanmayan yıkım kararları da inceleme konusu oldu.

Binanın mimarı ve şantiye şefi kusurlu bulundu

Bilirkişi ön raporunda, binanın mimarı Hasan Balcı ile şantiye şefi Mevlüt Okumuş'un kusurlu olduğu belirtildi.
Soruşturma kapsamında Balcı ve Okumuş'un dün gözaltına alındığı, iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan binanın müteahhidi Dursun Baskıcı'nın 2016 yılında hayatını kaybettiği belirlendi.
Bilirkişi ön raporundaki kusur tespitleri, soruşturma kapsamında yapılan teknik değerlendirmeleri içeriyor. Binanın kesin çökme nedenine ve kişilerin hukuki sorumluluklarına ilişkin süreç ise devam ediyor.

Belediye Başkanı kaçak katlara dikkat çekmişti

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, olayın ilk saatlerinde yaptığı açıklamada binanın üst katlarının kaçak olduğunu duyurmuştu.
1987 yılında inşa edilen binanın ilk ruhsatının ise o dönemde Maltepe Belediyesi henüz kurulmadığı için Kartal Belediyesi'nden alındığı belirtildi.
Maltepe'deki bina çökmesine ilişkin soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
Ayrıca binanın planlama, inşaat ve tadilat süreçlerinde kamu görevlilerinin herhangi bir ihmal, kusur veya sorumluluğunun bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla iki mülkiye müfettişi görevlendirildi.

Maltepe'deki bina çökmesinde 5 kişi hayatını kaybetti

Maltepe'de dün sabah saatlerinde çöken 7 katlı binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 8 kişi sağ olarak kurtarıldı.
Olayda 5 kişi hayatını kaybetti.
Maltepe'de çöken binada kontrollü yıkım - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
TÜRKİYE
Maltepe'de çöken binada acı bilanço: 5. kişinin de cansız bedenine ulaşıldı, arama kurtarma çalışmaları sona erdi
07:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала