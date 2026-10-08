https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/burdurda-trafik-kazasi-1-olu-4-yarali-1109400331.html

Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Sputnik Türkiye

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. 08.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-08T18:08+0300

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Orhanlı köyü yolunda seyir halinde olan Musa Ç. (34), Gürsel Ş. (61) ve Safih C. yönetimindeki otomobillerle çarpıştı.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Musa Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Kazada yaralanan Uğur Y. (32), Burcu Ç. (28), Elif S.Ç. (6) ve Havva Ş. (64), ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/cekmekoyde-kaza-otoparktaki-iki-arac-kafeye-girdi-1109143398.html

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burdur, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, otomobil