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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/burdurda-trafik-kazasi-1-olu-4-yarali-1109400331.html
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T18:08+0300
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türki̇ye
burdur
kaza
kaza sebebi
kaza tespit tutanağı
trafik kazası
otomobil
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Orhanlı köyü yolunda seyir halinde olan Musa Ç. (34), Gürsel Ş. (61) ve Safih C. yönetimindeki otomobillerle çarpıştı.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Musa Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Kazada yaralanan Uğur Y. (32), Burcu Ç. (28), Elif S.Ç. (6) ve Havva Ş. (64), ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/cekmekoyde-kaza-otoparktaki-iki-arac-kafeye-girdi-1109143398.html
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burdur, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, otomobil
burdur, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, otomobil

Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

18:08 08.10.2026
© AA / Yeşilova BelediyesiBurdur'un Yeşilova ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
© AA / Yeşilova Belediyesi
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Orhanlı köyü yolunda seyir halinde olan Musa Ç. (34), Gürsel Ş. (61) ve Safih C. yönetimindeki otomobillerle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Musa Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan Uğur Y. (32), Burcu Ç. (28), Elif S.Ç. (6) ve Havva Ş. (64), ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Çekmeköy'de kaza: Otoparktaki iki araç kafeye girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
TÜRKİYE
Çekmeköy'de kaza: Otoparktaki iki araç kafeye girdi
29 Eylül, 22:00
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