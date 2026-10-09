https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/karadenizde-gizemli-gorev-isvec-kesif-ucagi-sahada-1109414975.html

Karadeniz'de gizemli görev: İsveç keşif uçağı sahada

Karadeniz'de gizemli görev: İsveç keşif uçağı sahada

Sputnik Türkiye

İsveç Hava Kuvvetleri'ne ait özel donanımlı radar keşif uçağı, Bükreş'ten havalanarak Karadeniz üzerinde dikkat çeken bir göreve başladı. Kırım ve Rusya... 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T12:18+0300

2026-10-09T12:18+0300

2026-10-09T12:20+0300

savunma

karadeniz

rusya

bükreş

ria novosti

liberal parti (i̇sveç)

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Cuma günü Moskova saatiyle 09:10 sularında Bükreş'ten kalkan İsveç Hava Kuvvetleri'ne ait Gulfstream S102B Korpen tipi bir uçak, rotasını doğuya çevirerek Karadeniz semalarında belirdi. RIA Novosti tarafından incelenen ve doğrulanan uçuş verilerine göre, saat 09:43 itibarıyla denizin üzerinde hafifçe güneye doğru ilerleyen bu gelişmiş radar keşif uçağının nihai varış noktası henüz bilinmiyor.Yetkililerden uçuşun tam kapsamına dair resmi bir açıklama gelmezken, uçağın radarda çizdiği esrarengiz rota, uluslararası güvenlik kaynaklarının dikkatini bölgeye çevirmesine yetti.Kırım ve Rusya sınırlarında riskli uçuşlarBölgedeki askeri dinamikleri yakından izleyen kaynaklar, İsveç'e ait keşif uçaklarının bu sularda yabancı olmadığını vurguluyor. Özellikle Rusya sınırları boyunca düzenli olarak istihbarat ve devriye uçuşları gerçekleştiren bu askeri araçlar, zaman zaman rotalarını Kırım kıyılarına kadar yaklaştırarak stratejik veriler topluyor.Gerçekleştirilen bu son uçuş, teknik kapasitesi yüksek bir hava aracının Karadeniz sularında aktif bir tarama yaptığını kanıtlarken, bölgedeki görünmez istihbarat savaşının da sürdüğüne işaret ediyor.NATO'nun Karadeniz hamleleri ve Rusya'nın tepkisiİsveç'in gökyüzündeki bu varlığı, NATO'nun Doğu Avrupa ve Karadeniz havzasındaki stratejik konumlanmasının kritik bir parçası olarak okunuyor. Son yıllarda askeri ittifak, "Rus saldırganlığını caydırma" stratejisi adı altında bölgedeki askeri faaliyetlerini benzeri görülmemiş bir seviyeye taşıdı ve istihbarat ağını genişletti.Bu yoğun güç yığılması ve ardı ardına gelen keşif uçuşları, Moskova cephesinde ise uzun süredir sert tepkilerle karşılanıyor. Rus yetkililer, Avrupa'nın doğusunda artan bu askeri hareketliliğin bölgesel güvenliği tehlikeye attığı yönündeki endişelerini defalarca dile getirmişti. İsveç uçağının Karadeniz sularındaki bu son hamlesinin diplomatik ve askeri cephede nasıl bir yankı uyandıracağı ise yakından takip ediliyor.

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karadeniz, rusya, bükreş, ria novosti, liberal parti (i̇sveç)