https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/karadenizde-gizemli-gorev-isvec-kesif-ucagi-sahada-1109414975.html
Karadeniz'de gizemli görev: İsveç keşif uçağı sahada
Karadeniz'de gizemli görev: İsveç keşif uçağı sahada
Sputnik Türkiye
İsveç Hava Kuvvetleri'ne ait özel donanımlı radar keşif uçağı, Bükreş'ten havalanarak Karadeniz üzerinde dikkat çeken bir göreve başladı. Kırım ve Rusya... 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T12:18+0300
2026-10-09T12:18+0300
2026-10-09T12:20+0300
savunma
karadeniz
rusya
bükreş
ria novosti
liberal parti (i̇sveç)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075370_0:203:2918:1844_1920x0_80_0_0_e9e27a1dc248192c4054b701e82ec9e6.jpg
Cuma günü Moskova saatiyle 09:10 sularında Bükreş'ten kalkan İsveç Hava Kuvvetleri'ne ait Gulfstream S102B Korpen tipi bir uçak, rotasını doğuya çevirerek Karadeniz semalarında belirdi. RIA Novosti tarafından incelenen ve doğrulanan uçuş verilerine göre, saat 09:43 itibarıyla denizin üzerinde hafifçe güneye doğru ilerleyen bu gelişmiş radar keşif uçağının nihai varış noktası henüz bilinmiyor.Yetkililerden uçuşun tam kapsamına dair resmi bir açıklama gelmezken, uçağın radarda çizdiği esrarengiz rota, uluslararası güvenlik kaynaklarının dikkatini bölgeye çevirmesine yetti.Kırım ve Rusya sınırlarında riskli uçuşlarBölgedeki askeri dinamikleri yakından izleyen kaynaklar, İsveç'e ait keşif uçaklarının bu sularda yabancı olmadığını vurguluyor. Özellikle Rusya sınırları boyunca düzenli olarak istihbarat ve devriye uçuşları gerçekleştiren bu askeri araçlar, zaman zaman rotalarını Kırım kıyılarına kadar yaklaştırarak stratejik veriler topluyor.Gerçekleştirilen bu son uçuş, teknik kapasitesi yüksek bir hava aracının Karadeniz sularında aktif bir tarama yaptığını kanıtlarken, bölgedeki görünmez istihbarat savaşının da sürdüğüne işaret ediyor.NATO'nun Karadeniz hamleleri ve Rusya'nın tepkisiİsveç'in gökyüzündeki bu varlığı, NATO'nun Doğu Avrupa ve Karadeniz havzasındaki stratejik konumlanmasının kritik bir parçası olarak okunuyor. Son yıllarda askeri ittifak, "Rus saldırganlığını caydırma" stratejisi adı altında bölgedeki askeri faaliyetlerini benzeri görülmemiş bir seviyeye taşıdı ve istihbarat ağını genişletti.Bu yoğun güç yığılması ve ardı ardına gelen keşif uçuşları, Moskova cephesinde ise uzun süredir sert tepkilerle karşılanıyor. Rus yetkililer, Avrupa'nın doğusunda artan bu askeri hareketliliğin bölgesel güvenliği tehlikeye attığı yönündeki endişelerini defalarca dile getirmişti. İsveç uçağının Karadeniz sularındaki bu son hamlesinin diplomatik ve askeri cephede nasıl bir yankı uyandıracağı ise yakından takip ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/riyad-havalimanina-fuze-saldirisi-3-olu-36-yarali-1109413058.html
karadeniz
rusya
bükreş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075370_95:0:2824:2047_1920x0_80_0_0_d23ef5a71a02ba4d1bda92dd843592d6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
karadeniz, rusya, bükreş, ria novosti, liberal parti (i̇sveç)
karadeniz, rusya, bükreş, ria novosti, liberal parti (i̇sveç)
Karadeniz'de gizemli görev: İsveç keşif uçağı sahada
12:18 09.10.2026 (güncellendi: 12:20 09.10.2026)
İsveç Hava Kuvvetleri'ne ait özel donanımlı radar keşif uçağı, Bükreş'ten havalanarak Karadeniz üzerinde dikkat çeken bir göreve başladı. Kırım ve Rusya sınırlarına yönelik rotasıyla öne çıkan uçağın son varış noktası belirsizliğini korurken, bölgedeki artan askeri hareketlilik tansiyonu yükseltiyor.
Cuma günü Moskova saatiyle 09:10 sularında Bükreş'ten kalkan İsveç Hava Kuvvetleri'ne ait Gulfstream S102B Korpen tipi bir uçak, rotasını doğuya çevirerek Karadeniz semalarında belirdi. RIA Novosti tarafından incelenen ve doğrulanan uçuş verilerine göre, saat 09:43 itibarıyla denizin üzerinde hafifçe güneye doğru ilerleyen bu gelişmiş radar keşif uçağının nihai varış noktası henüz bilinmiyor.
Yetkililerden uçuşun tam kapsamına dair resmi bir açıklama gelmezken, uçağın radarda çizdiği esrarengiz rota, uluslararası güvenlik kaynaklarının dikkatini bölgeye çevirmesine yetti.
Kırım ve Rusya sınırlarında riskli uçuşlar
Bölgedeki askeri dinamikleri yakından izleyen kaynaklar, İsveç'e
ait keşif uçaklarının
bu sularda yabancı olmadığını vurguluyor. Özellikle Rusya sınırları
boyunca düzenli olarak istihbarat ve devriye uçuşları gerçekleştiren bu askeri araçlar, zaman zaman rotalarını Kırım kıyılarına
kadar yaklaştırarak stratejik veriler topluyor.
Gerçekleştirilen bu son uçuş, teknik kapasitesi yüksek bir hava aracının Karadeniz
sularında aktif bir tarama yaptığını kanıtlarken, bölgedeki görünmez istihbarat savaşının da sürdüğüne işaret ediyor.
NATO'nun Karadeniz hamleleri ve Rusya'nın tepkisi
İsveç'in gökyüzündeki bu varlığı, NATO'nun Doğu Avrupa
ve Karadeniz havzasındaki stratejik konumlanmasının kritik bir parçası olarak okunuyor. Son yıllarda askeri ittifak, "Rus saldırganlığını caydırma" stratejisi adı altında bölgedeki askeri faaliyetlerini benzeri görülmemiş bir seviyeye taşıdı ve istihbarat ağını genişletti.
Bu yoğun güç yığılması
ve ardı ardına gelen keşif uçuşları, Moskova
cephesinde ise uzun süredir sert tepkilerle karşılanıyor. Rus yetkililer
, Avrupa'nın doğusunda artan bu askeri hareketliliğin bölgesel güvenliği tehlikeye attığı yönündeki endişelerini defalarca dile getirmişti. İsveç uçağının Karadeniz sularındaki bu son hamlesinin diplomatik ve askeri cephede nasıl bir yankı uyandıracağı ise yakından takip ediliyor.