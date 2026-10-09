https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/kadikoyde-bir-kisi-havaya-ates-actiktan-sonra-intihar-girisiminde-bulundu-1109407298.html
Kadıköy'de bir kişi havaya ateş açtıktan sonra intihar girişiminde bulundu
Kadıköy'de bir kişi havaya ateş açtıktan sonra intihar girişiminde bulundu
Sputnik Türkiye
İstanbul Kadıköy'de bir kişiyi havaya 6 el ateş açtı. ateş açtıktan İntihar girişiminde bulunan şüpheli polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu teslim oldu. 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T02:56+0300
2026-10-09T02:56+0300
2026-10-09T02:56+0300
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmanağa Mahallesi'nde silahla havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.Ekipler, 29 yaşındaki F.Ü'nün cadde üzerinde tabancayla havaya 6 el ateş açtığını ve ardından silahı başına dayayarak intihar girişiminde bulunduğunu belirledi.Eşiyle sorunlar yaşadığı öğrenilen F.Ü, ekiplerin ikna çalışması sonucu kendisine zarar vermeden silahını bırakarak teslim oldu.Olayda kullanılan tabanca da muhafaza altına alındı.Şüphelinin işlemler için emniyete götürüldüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/kayseride-trafik-kazasi-3-kisi-hayatini-kaybetti-1109406147.html
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türkiye, i̇stanbul i̇l emniyet müdürlüğü
türkiye, i̇stanbul i̇l emniyet müdürlüğü
Kadıköy'de bir kişi havaya ateş açtıktan sonra intihar girişiminde bulundu
İstanbul Kadıköy'de bir kişiyi havaya 6 el ateş açtı. ateş açtıktan İntihar girişiminde bulunan şüpheli polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu teslim oldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmanağa Mahallesi'nde silahla havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.
Ekipler, 29 yaşındaki F.Ü'nün cadde üzerinde tabancayla havaya 6 el ateş açtığını ve ardından silahı başına dayayarak intihar girişiminde bulunduğunu belirledi.
Eşiyle sorunlar yaşadığı öğrenilen F.Ü, ekiplerin ikna çalışması sonucu kendisine zarar vermeden silahını bırakarak teslim oldu.
Olayda kullanılan tabanca da muhafaza altına alındı.
Şüphelinin işlemler için emniyete götürüldüğü bildirildi.