Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/kadikoyde-bir-kisi-havaya-ates-actiktan-sonra-intihar-girisiminde-bulundu-1109407298.html
Kadıköy'de bir kişi havaya ateş açtıktan sonra intihar girişiminde bulundu
Kadıköy'de bir kişi havaya ateş açtıktan sonra intihar girişiminde bulundu
Sputnik Türkiye
İstanbul Kadıköy'de bir kişiyi havaya 6 el ateş açtı. ateş açtıktan İntihar girişiminde bulunan şüpheli polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu teslim oldu. 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T02:56+0300
2026-10-09T02:56+0300
türki̇ye
türkiye
i̇stanbul i̇l emniyet müdürlüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/09/1109407137_14:0:1218:677_1920x0_80_0_0_4762a94f745381c4bf695ae865005c2a.png
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmanağa Mahallesi'nde silahla havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.Ekipler, 29 yaşındaki F.Ü'nün cadde üzerinde tabancayla havaya 6 el ateş açtığını ve ardından silahı başına dayayarak intihar girişiminde bulunduğunu belirledi.Eşiyle sorunlar yaşadığı öğrenilen F.Ü, ekiplerin ikna çalışması sonucu kendisine zarar vermeden silahını bırakarak teslim oldu.Olayda kullanılan tabanca da muhafaza altına alındı.Şüphelinin işlemler için emniyete götürüldüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/kayseride-trafik-kazasi-3-kisi-hayatini-kaybetti-1109406147.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/09/1109407137_164:0:1067:677_1920x0_80_0_0_eb16374a25a194ebe25232fa13eb5a3f.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, i̇stanbul i̇l emniyet müdürlüğü
türkiye, i̇stanbul i̇l emniyet müdürlüğü

Kadıköy'de bir kişi havaya ateş açtıktan sonra intihar girişiminde bulundu

02:56 09.10.2026
© AAKadıköy'de havaya ateş açıp intihar girişiminde bulunan şüpheli teslim oldu
Kadıköy'de havaya ateş açıp intihar girişiminde bulunan şüpheli teslim oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
© AA
Abone ol
İstanbul Kadıköy'de bir kişiyi havaya 6 el ateş açtı. ateş açtıktan İntihar girişiminde bulunan şüpheli polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu teslim oldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmanağa Mahallesi'nde silahla havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.
Ekipler, 29 yaşındaki F.Ü'nün cadde üzerinde tabancayla havaya 6 el ateş açtığını ve ardından silahı başına dayayarak intihar girişiminde bulunduğunu belirledi.
Eşiyle sorunlar yaşadığı öğrenilen F.Ü, ekiplerin ikna çalışması sonucu kendisine zarar vermeden silahını bırakarak teslim oldu.
Olayda kullanılan tabanca da muhafaza altına alındı.
Şüphelinin işlemler için emniyete götürüldüğü bildirildi.
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
TÜRKİYE
Kayseri'de trafik kazası: 3 kişi hayatını kaybetti
00:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала