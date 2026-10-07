Sağlık sorun yaşayan bebeği motosikletle hastaneye taşımıştı: İçişleri Bakanı'ndan teşekkür

"Hatay'da sağlık sorunu yaşayan ve bilinci kapanan bebeği, babasının kucağında motosikletiyle hastaneye yetiştiren görev başındaki polis kardeşim, saniyelerin bile önem taşıdığı bir anda gösterdiğin hassasiyet ve hızlı müdahale için yürekten teşekkür ediyorum. Bebeğimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Emniyet Teşkilatımız, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlarken ihtiyaç duyduğu her an vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm polislerimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."