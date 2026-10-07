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Sağlık sorun yaşayan bebeği motosikletle hastaneye taşımıştı: İçişleri Bakanı'ndan teşekkür
Sağlık sorun yaşayan bebeği motosikletle hastaneye taşımıştı: İçişleri Bakanı'ndan teşekkür
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hatay'da sağlık sorunu yaşayan ve bilinci kapanan bebeği, babasının kucağında motosikletiyle hastaneye yetiştiren polise... 07.10.2026, Sputnik Türkiye
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yaşam
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hatay
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İçişleri Bakanı Çiftçi'den sağlık sorunu yaşayan bebeği hastaneye yetiştiren polise teşekkür etti.Bebeği motosikletle yetiştirmiştiÇiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:Ne olmuştu?Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde uygulama yapan polis ekipleri, gelen bağrışma sesleri üzerine duruma müdahale etmişti. Ekiplerin yaptığı kontrolde bebeğin fenalaştığı ve ailesinin panik yaşadığı belirlenmiş, bunun üzerine motorize trafik polisi, bebeği babasının kucağında motosiklete alarak acil servise götürmüştü.
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mustafa çiftçi, hatay, türkiye, bebek, polis
mustafa çiftçi, hatay, türkiye, bebek, polis

Sağlık sorun yaşayan bebeği motosikletle hastaneye taşımıştı: İçişleri Bakanı'ndan teşekkür

11:27 07.10.2026
Sağlık sorun yaşayan bebeği motosikletle hastaneye taşıdı
Sağlık sorun yaşayan bebeği motosikletle hastaneye taşıdı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hatay'da sağlık sorunu yaşayan ve bilinci kapanan bebeği, babasının kucağında motosikletiyle hastaneye yetiştiren polise teşekkür etti.
İçişleri Bakanı Çiftçi'den sağlık sorunu yaşayan bebeği hastaneye yetiştiren polise teşekkür etti.

Bebeği motosikletle yetiştirmişti

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Hatay'da sağlık sorunu yaşayan ve bilinci kapanan bebeği, babasının kucağında motosikletiyle hastaneye yetiştiren görev başındaki polis kardeşim, saniyelerin bile önem taşıdığı bir anda gösterdiğin hassasiyet ve hızlı müdahale için yürekten teşekkür ediyorum. Bebeğimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Emniyet Teşkilatımız, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlarken ihtiyaç duyduğu her an vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm polislerimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

Ne olmuştu?

Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde uygulama yapan polis ekipleri, gelen bağrışma sesleri üzerine duruma müdahale etmişti. Ekiplerin yaptığı kontrolde bebeğin fenalaştığı ve ailesinin panik yaşadığı belirlenmiş, bunun üzerine motorize trafik polisi, bebeği babasının kucağında motosiklete alarak acil servise götürmüştü.
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