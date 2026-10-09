https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/israilli-bakani-ben-gvir-gururluyum-ki-hapishaneleri-kabusa-cevirdim-1109420901.html

İsrailli bakanı Ben-Gvir: 'Gururluyum ki, hapishaneleri kabusa çevirdim'

İsrailli bakanı Ben-Gvir: 'Gururluyum ki, hapishaneleri kabusa çevirdim'

Sputnik Türkiye

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere yapılan işkenceleri konu olan bir haberi paylaşarak “Gururluyum ki, hapishaneleri kabusa çevirdim” paylaşımı yaptı.

2026-10-09T14:24+0300

2026-10-09T14:24+0300

2026-10-09T14:24+0300

dünya

itamar ben-gvir

i̇srail

haaretz

savunma bakanlığı

barak ravid

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106536338_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c7dc816542ca2904583691c1bda9c0fa.jpg

Sosyal medya hesabından gazeteci Barak Ravid'in Filistinli esirlere yapılan işkencelere yönelik haberini alıntılayan Ben-Gvir, “Gururluyum ki, hapishaneleri teröristler için bir kabusa çevirdim! Ve evet, acı çekiyorlar!” ifadelerini kullandı.'Hapishaneler 3 yıldır işkence kampı'İsrailli bakanın yanıt verdiği paylaşımda Barak Ravid, Haaretz gazetesinin bir haberinden alıntı yaparak "İsrail'deki hapishaneler üç yıldır işkence kampları olarak işlev görüyor. Açlık, şiddet, uyuz ve acımasız yaşam koşulları, binlerce mahkumun günlük hayatının bir parçası. Bu olaylar gizlice gerçekleşmiyor; bunlar Itamar Ben-Gvir'in seçim kampanyasının merkezinde yer alan açık bir politika" ifadelerine yer vermişti.Daha önce de itiraf etmiştiBen-Gvir, 2023 yılında, yine X hesabında yaptığı paylaşımda, elleri kelepçeli 8 tutuklunun karanlık, tuvaletin yerde bir delik şeklinde, yatakların ise demir olduğu hücrede tutulduğunu ve tutuklulara sürekli İsrail milli marşı dinletildiğini itiraf etmişti."Talimatlarımız doğrultusunda teröristler en ağır şartlara tabi" ifadelerini kullanan Ben-Gvir, "terör suçları için idam cezasının" yasalaşması amacıyla çalışmalarını sürdüreceğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260503/israilli-bakan-ben-gvir-dogum-gununu-idam-ipli-pastalarla-kutladi-1105462049.html

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

itamar ben-gvir, i̇srail, haaretz, savunma bakanlığı, barak ravid