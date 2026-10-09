https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/israilli-bakani-ben-gvir-gururluyum-ki-hapishaneleri-kabusa-cevirdim-1109420901.html
İsrailli bakanı Ben-Gvir: 'Gururluyum ki, hapishaneleri kabusa çevirdim'
İsrailli bakanı Ben-Gvir: 'Gururluyum ki, hapishaneleri kabusa çevirdim'
Sputnik Türkiye
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere yapılan işkenceleri konu olan bir haberi paylaşarak “Gururluyum ki, hapishaneleri kabusa çevirdim” paylaşımı yaptı.
2026-10-09T14:24+0300
2026-10-09T14:24+0300
2026-10-09T14:24+0300
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Sosyal medya hesabından gazeteci Barak Ravid'in Filistinli esirlere yapılan işkencelere yönelik haberini alıntılayan Ben-Gvir, “Gururluyum ki, hapishaneleri teröristler için bir kabusa çevirdim! Ve evet, acı çekiyorlar!” ifadelerini kullandı.'Hapishaneler 3 yıldır işkence kampı'İsrailli bakanın yanıt verdiği paylaşımda Barak Ravid, Haaretz gazetesinin bir haberinden alıntı yaparak "İsrail'deki hapishaneler üç yıldır işkence kampları olarak işlev görüyor. Açlık, şiddet, uyuz ve acımasız yaşam koşulları, binlerce mahkumun günlük hayatının bir parçası. Bu olaylar gizlice gerçekleşmiyor; bunlar Itamar Ben-Gvir'in seçim kampanyasının merkezinde yer alan açık bir politika" ifadelerine yer vermişti.Daha önce de itiraf etmiştiBen-Gvir, 2023 yılında, yine X hesabında yaptığı paylaşımda, elleri kelepçeli 8 tutuklunun karanlık, tuvaletin yerde bir delik şeklinde, yatakların ise demir olduğu hücrede tutulduğunu ve tutuklulara sürekli İsrail milli marşı dinletildiğini itiraf etmişti."Talimatlarımız doğrultusunda teröristler en ağır şartlara tabi" ifadelerini kullanan Ben-Gvir, "terör suçları için idam cezasının" yasalaşması amacıyla çalışmalarını sürdüreceğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260503/israilli-bakan-ben-gvir-dogum-gununu-idam-ipli-pastalarla-kutladi-1105462049.html
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itamar ben-gvir, i̇srail, haaretz, savunma bakanlığı, barak ravid
itamar ben-gvir, i̇srail, haaretz, savunma bakanlığı, barak ravid
İsrailli bakanı Ben-Gvir: 'Gururluyum ki, hapishaneleri kabusa çevirdim'
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere yapılan işkenceleri konu olan bir haberi paylaşarak “Gururluyum ki, hapishaneleri kabusa çevirdim” paylaşımı yaptı.
Sosyal medya hesabından gazeteci Barak Ravid'in Filistinli esirlere yapılan işkencelere yönelik haberini alıntılayan Ben-Gvir, “Gururluyum ki, hapishaneleri teröristler için bir kabusa çevirdim! Ve evet, acı çekiyorlar!” ifadelerini kullandı.
Ben-Gvir, Ulusal Güvenlik Bakanlığı’ndan Savunma Bakanlığı’na geçme niyetini ise “Bu benim nöbetim, bu benim politikam, ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptığım devrimi şimdi Savunma Bakanlığı'nda da
yapmak istiyorum!” sözleriyle duyurdu.
'Hapishaneler 3 yıldır işkence kampı'
İsrailli bakanın yanıt verdiği paylaşımda Barak Ravid, Haaretz gazetesinin bir haberinden alıntı yaparak "İsrail'deki hapishaneler üç yıldır işkence kampları olarak işlev görüyor. Açlık, şiddet, uyuz ve acımasız yaşam koşulları, binlerce mahkumun günlük hayatının bir parçası. Bu olaylar gizlice gerçekleşmiyor; bunlar Itamar Ben-Gvir'in seçim kampanyasının merkezinde yer alan açık bir politika" ifadelerine yer vermişti.
Daha önce de itiraf etmişti
Ben-Gvir, 2023 yılında, yine X hesabında yaptığı paylaşımda, elleri kelepçeli 8 tutuklunun karanlık, tuvaletin yerde bir delik şeklinde, yatakların ise demir olduğu hücrede tutulduğunu ve tutuklulara sürekli İsrail milli marşı dinletildiğini itiraf etmişti.
"Talimatlarımız doğrultusunda teröristler en ağır şartlara tabi" ifadelerini kullanan Ben-Gvir, "terör suçları için idam cezasının" yasalaşması amacıyla çalışmalarını sürdüreceğini söylemişti.
İsrail, mart ayında ölümcül saldırılardan hüküm giyen Filistinlilere idam cezası öngören yasayı
kabul etti. Knesset’in onayladığı düzenleme kapsamında infazların hükümden sonraki 90 gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.