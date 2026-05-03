İsrailli bakan Ben Gvir doğum gününü ‘idam ipli’ pastalarla kutladı

İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, bu hafta sonu 50'nci yaş gününü, üzerinde idam ipi bulunan bir pastayı misafirlerine ikram ederek kutladı... 03.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-03T19:00+0300

Cumartesi gecesi İsrail’in güneyindeki Moşav Emunim’de bulunan bir villada düzenlenen kutlamada, daha önce “Filistinlileri idam etmek için can atıyorum” ifadelerini de kullanan Ben Gvir’in eşi Ayala, üzerinde bir idam ipi ve 'Bakan Ben Gvir’e tebrikler (mazel tov), bazen hayaller gerçek olur' yazısı bulunan bir pasta sundu.Kutlamada ayrıca İsrail haritası, Ben Gvir’in portresi, iki silah ve altın bir idam ipi tasvirinin yer aldığı başka bir büyük doğum günü pastası da vardı.Kararların, hükümden sonra 90 gün içinde uygulanması ve temyiz hakkının olmaması öngörülüyor.Aylarca rozet takmıştıBen Gvir ve partisinin üyeleri, bu yasaya bağlılıklarının bir sembolü olarak aylar boyunca idam ipi şeklinde rozetler taktı. Bakan ise geçen yıl 'Filistin halkı diye bir şey yoktur' demişti.Davetli listesindeki isimlerDavetli listesi de pastalar kadar tartışma yarattı. Katılan üst düzey isimler arasında Kudüs Bölge Komutanı Avshalom Peled, Yahudiye ve Samarya Bölge Komutanı Moshe Pinchi ve Cezaevi Hizmetleri Komiseri Kobi Yaakobi yer aldı. Savunma Bakanı Israel Katz ve Knesset Başkanı Amir Ohana dahil bazı kabine üyeleri de etkinliğe katıldı.

