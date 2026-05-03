İsrailli bakan Ben Gvir doğum gününü ‘idam ipli’ pastalarla kutladı
İsrailli bakan Ben Gvir doğum gününü ‘idam ipli’ pastalarla kutladı
İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, bu hafta sonu 50’nci yaş gününü, üzerinde idam ipi bulunan bir pastayı misafirlerine ikram ederek kutladı... 03.05.2026, Sputnik Türkiye
Cumartesi gecesi İsrail'in güneyindeki Moşav Emunim'de bulunan bir villada düzenlenen kutlamada, daha önce "Filistinlileri idam etmek için can atıyorum" ifadelerini de kullanan Ben Gvir'in eşi Ayala, üzerinde bir idam ipi ve 'Bakan Ben Gvir'e tebrikler (mazel tov), bazen hayaller gerçek olur' yazısı bulunan bir pasta sundu.Kutlamada ayrıca İsrail haritası, Ben Gvir'in portresi, iki silah ve altın bir idam ipi tasvirinin yer aldığı başka bir büyük doğum günü pastası da vardı.Kararların, hükümden sonra 90 gün içinde uygulanması ve temyiz hakkının olmaması öngörülüyor.Aylarca rozet takmıştıBen Gvir ve partisinin üyeleri, bu yasaya bağlılıklarının bir sembolü olarak aylar boyunca idam ipi şeklinde rozetler taktı. Bakan ise geçen yıl 'Filistin halkı diye bir şey yoktur' demişti.Davetli listesindeki isimlerDavetli listesi de pastalar kadar tartışma yarattı. Katılan üst düzey isimler arasında Kudüs Bölge Komutanı Avshalom Peled, Yahudiye ve Samarya Bölge Komutanı Moshe Pinchi ve Cezaevi Hizmetleri Komiseri Kobi Yaakobi yer aldı. Savunma Bakanı Israel Katz ve Knesset Başkanı Amir Ohana dahil bazı kabine üyeleri de etkinliğe katıldı.
İsrailli bakan Ben Gvir doğum gününü 'idam ipli' pastalarla kutladı

© X / Ekran GörüntüsüBen Gvir'in 'idam ipli' doğum günü pastası
Ben Gvir'in 'idam ipli' doğum günü pastası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2026
İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, bu hafta sonu 50’nci yaş gününü, üzerinde idam ipi bulunan bir pastayı misafirlerine ikram ederek kutladı. Davetliler arasında üst düzey kolluk kuvvetleri yetkilileri de yer aldı.
Cumartesi gecesi İsrail’in güneyindeki Moşav Emunim’de bulunan bir villada düzenlenen kutlamada, daha önce “Filistinlileri idam etmek için can atıyorum” ifadelerini de kullanan Ben Gvir’in eşi Ayala, üzerinde bir idam ipi ve 'Bakan Ben Gvir’e tebrikler (mazel tov), bazen hayaller gerçek olur' yazısı bulunan bir pasta sundu.
Kutlamada ayrıca İsrail haritası, Ben Gvir’in portresi, iki silah ve altın bir idam ipi tasvirinin yer aldığı başka bir büyük doğum günü pastası da vardı.
İdam ipi teması, Mart ayında İsrail parlamentosu Knesset’te (İsrail Parlamentosu) 62’ye karşı 47 oyla kabul edilen 'Teröristler için Ölüm Cezası Yasası'na bir gönderme olarak değerlendirildi. Yasa, askeri mahkemelerde ölümcül saldırılardan suçlu bulunan Filistinlilerin idam edilmesini zorunlu kılıyor.
Kararların, hükümden sonra 90 gün içinde uygulanması ve temyiz hakkının olmaması öngörülüyor.

Aylarca rozet takmıştı

Ben Gvir ve partisinin üyeleri, bu yasaya bağlılıklarının bir sembolü olarak aylar boyunca idam ipi şeklinde rozetler taktı. Bakan ise geçen yıl 'Filistin halkı diye bir şey yoktur' demişti.

Davetli listesindeki isimler

Davetli listesi de pastalar kadar tartışma yarattı. Katılan üst düzey isimler arasında Kudüs Bölge Komutanı Avshalom Peled, Yahudiye ve Samarya Bölge Komutanı Moshe Pinchi ve Cezaevi Hizmetleri Komiseri Kobi Yaakobi yer aldı. Savunma Bakanı Israel Katz ve Knesset Başkanı Amir Ohana dahil bazı kabine üyeleri de etkinliğe katıldı.
Yasa uluslararası alanda geniş tepki çekti. Türkiye kararı şiddetle kınarken, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ‘İdam cezası apartheide doğru atılan bir başka adım’ dedi. Fransa, Birleşik Krallık, İtalya, Yeni Zelanda ve Avustralya gibi birçok ülke yasaya ilişkin 'derin endişe' dile getirerek İsrail’e geri adım atma çağrısında bulundu. BM uzmanları da düzenlemenin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve 'fiilen Filistinlileri infaz için hedef aldığını' savundu.
