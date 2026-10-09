Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/isaias-kasirgasi-abdye-yaklasiyor-zorunlu-tahliye-basladi-1109413385.html
Isaias Kasırgası ABD'ye yaklaşıyor: Zorunlu tahliye başladı
Isaias Kasırgası ABD'ye yaklaşıyor: Zorunlu tahliye başladı
Sputnik Türkiye
Atlas Okyanusu'nda oluşan ve hızla ABD'nin doğu kıyılarına ilerleyen Isaias Kasırgası paniğe neden oldu. Kategori 2 şiddetindeki yıkıcı kasırga nedeniyle... 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T11:38+0300
2026-10-09T11:38+0300
dünya
meteoroloji
florida
abd
alabama
abd
kasırga
kasırga
tropikal kasırga
abd ulusal kasırga merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100580927_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e234757aa1f77f1598a716eed859eb58.jpg
Atlas Okyanusu açıklarında oluşan ve durdurulamaz bir hızla ABD'nin doğu kıyılarına doğru ilerleyen Isaias Kasırgası, bölgede korku dolu bir bekleyişe neden oldu. Amerikan makamları, yıkıcı potansiyele sahip doğa olayı kıtaya yaklaşırken tarihi önlemler almaya başladı ve risk altındaki bölgeler için zorunlu tahliye emirleri peş peşe geldi.Şu an itibarıyla Kategori 2 şiddetine ulaşan ve karanlık bulutlarla kıtaya doğru ilerleyen kasırganın, hafta sonu karaya tam anlamıyla vurması bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, dev dalgalar ve fırtına getiren kasırganın karaya yaklaşırken şiddetini daha da artıracağı konusunda endişeli uyarılar yapıyor.3 eyalette acil durum ve tahliye kararıKasırganın ve beraberinde getireceği şiddetli yağışların en çok vurması beklenen Alabama, Florida ve Georgia eyaletlerinde hareketli ve gergin saatler yaşanıyor. Yerel yönetimler, felaketin olası yıkıcı etkilerine karşı sahil şeridi ve riskli bölgelerdeki vatandaşların iç kesimlere geçmesi için acil tahliye sürecini resmen başlattı. Bölge halkının fırtına öncesi güvenli alanlara geçmek için otoyollarda yoğunluk oluşturduğu belirtiliyor.Ulaşım felç oldu: Havalimanları kapatıldıYaklaşan felaket öncesi bölgedeki ulaşım ağları da önlem amacıyla adeta kilitlenmiş durumda. Özellikle kasırganın ilk hedefi olan Florida'da birçok havalimanı güvenlik gerekçesiyle uçuşa kapatılırken, eyaletler arası tren seferlerinin de geniş çaplı kesintiye uğraması bekleniyor. Yetkililer, vatandaşları evlerinden çıkmamaları ve resmi uyarıları anlık olarak takip etmeleri konusunda sıkı bir şekilde uyarıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/riyad-havalimanina-fuze-saldirisi-3-olu-36-yarali-1109413058.html
florida
abd
alabama
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100580927_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_faae7da0d4db9fb1582d5aec1a19c7a9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
meteoroloji, florida, abd, alabama, abd, kasırga, kasırga, tropikal kasırga, abd ulusal kasırga merkezi
meteoroloji, florida, abd, alabama, abd, kasırga, kasırga, tropikal kasırga, abd ulusal kasırga merkezi

Isaias Kasırgası ABD'ye yaklaşıyor: Zorunlu tahliye başladı

11:38 09.10.2026
© CSU/CIRA & NOAAMelissa Kasırgası
Melissa Kasırgası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
© CSU/CIRA & NOAA
Abone ol
Atlas Okyanusu'nda oluşan ve hızla ABD'nin doğu kıyılarına ilerleyen Isaias Kasırgası paniğe neden oldu. Kategori 2 şiddetindeki yıkıcı kasırga nedeniyle Florida, Alabama ve Georgia'da zorunlu tahliye emirleri verildi. Hafta sonu karaya vurması beklenen felaket öncesi uçuşlar durduruldu.
Atlas Okyanusu açıklarında oluşan ve durdurulamaz bir hızla ABD'nin doğu kıyılarına doğru ilerleyen Isaias Kasırgası, bölgede korku dolu bir bekleyişe neden oldu. Amerikan makamları, yıkıcı potansiyele sahip doğa olayı kıtaya yaklaşırken tarihi önlemler almaya başladı ve risk altındaki bölgeler için zorunlu tahliye emirleri peş peşe geldi.
Şu an itibarıyla Kategori 2 şiddetine ulaşan ve karanlık bulutlarla kıtaya doğru ilerleyen kasırganın, hafta sonu karaya tam anlamıyla vurması bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, dev dalgalar ve fırtına getiren kasırganın karaya yaklaşırken şiddetini daha da artıracağı konusunda endişeli uyarılar yapıyor.

3 eyalette acil durum ve tahliye kararı

Kasırganın ve beraberinde getireceği şiddetli yağışların en çok vurması beklenen Alabama, Florida ve Georgia eyaletlerinde hareketli ve gergin saatler yaşanıyor. Yerel yönetimler, felaketin olası yıkıcı etkilerine karşı sahil şeridi ve riskli bölgelerdeki vatandaşların iç kesimlere geçmesi için acil tahliye sürecini resmen başlattı. Bölge halkının fırtına öncesi güvenli alanlara geçmek için otoyollarda yoğunluk oluşturduğu belirtiliyor.

Ulaşım felç oldu: Havalimanları kapatıldı

Yaklaşan felaket öncesi bölgedeki ulaşım ağları da önlem amacıyla adeta kilitlenmiş durumda. Özellikle kasırganın ilk hedefi olan Florida'da birçok havalimanı güvenlik gerekçesiyle uçuşa kapatılırken, eyaletler arası tren seferlerinin de geniş çaplı kesintiye uğraması bekleniyor. Yetkililer, vatandaşları evlerinden çıkmamaları ve resmi uyarıları anlık olarak takip etmeleri konusunda sıkı bir şekilde uyarıyor.
Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
DÜNYA
Husiler, Riyad Havalimanı'na füze ile saldırdı: 3 ölü, 36 yaralı
11:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала