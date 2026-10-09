https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/isaias-kasirgasi-abdye-yaklasiyor-zorunlu-tahliye-basladi-1109413385.html
Isaias Kasırgası ABD'ye yaklaşıyor: Zorunlu tahliye başladı
Isaias Kasırgası ABD'ye yaklaşıyor: Zorunlu tahliye başladı
Sputnik Türkiye
Atlas Okyanusu'nda oluşan ve hızla ABD'nin doğu kıyılarına ilerleyen Isaias Kasırgası paniğe neden oldu. Kategori 2 şiddetindeki yıkıcı kasırga nedeniyle... 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T11:38+0300
2026-10-09T11:38+0300
2026-10-09T11:38+0300
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tropikal kasırga
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Atlas Okyanusu açıklarında oluşan ve durdurulamaz bir hızla ABD'nin doğu kıyılarına doğru ilerleyen Isaias Kasırgası, bölgede korku dolu bir bekleyişe neden oldu. Amerikan makamları, yıkıcı potansiyele sahip doğa olayı kıtaya yaklaşırken tarihi önlemler almaya başladı ve risk altındaki bölgeler için zorunlu tahliye emirleri peş peşe geldi.Şu an itibarıyla Kategori 2 şiddetine ulaşan ve karanlık bulutlarla kıtaya doğru ilerleyen kasırganın, hafta sonu karaya tam anlamıyla vurması bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, dev dalgalar ve fırtına getiren kasırganın karaya yaklaşırken şiddetini daha da artıracağı konusunda endişeli uyarılar yapıyor.3 eyalette acil durum ve tahliye kararıKasırganın ve beraberinde getireceği şiddetli yağışların en çok vurması beklenen Alabama, Florida ve Georgia eyaletlerinde hareketli ve gergin saatler yaşanıyor. Yerel yönetimler, felaketin olası yıkıcı etkilerine karşı sahil şeridi ve riskli bölgelerdeki vatandaşların iç kesimlere geçmesi için acil tahliye sürecini resmen başlattı. Bölge halkının fırtına öncesi güvenli alanlara geçmek için otoyollarda yoğunluk oluşturduğu belirtiliyor.Ulaşım felç oldu: Havalimanları kapatıldıYaklaşan felaket öncesi bölgedeki ulaşım ağları da önlem amacıyla adeta kilitlenmiş durumda. Özellikle kasırganın ilk hedefi olan Florida'da birçok havalimanı güvenlik gerekçesiyle uçuşa kapatılırken, eyaletler arası tren seferlerinin de geniş çaplı kesintiye uğraması bekleniyor. Yetkililer, vatandaşları evlerinden çıkmamaları ve resmi uyarıları anlık olarak takip etmeleri konusunda sıkı bir şekilde uyarıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/riyad-havalimanina-fuze-saldirisi-3-olu-36-yarali-1109413058.html
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meteoroloji, florida, abd, alabama, abd, kasırga, kasırga, tropikal kasırga, abd ulusal kasırga merkezi
meteoroloji, florida, abd, alabama, abd, kasırga, kasırga, tropikal kasırga, abd ulusal kasırga merkezi
Isaias Kasırgası ABD'ye yaklaşıyor: Zorunlu tahliye başladı
Atlas Okyanusu'nda oluşan ve hızla ABD'nin doğu kıyılarına ilerleyen Isaias Kasırgası paniğe neden oldu. Kategori 2 şiddetindeki yıkıcı kasırga nedeniyle Florida, Alabama ve Georgia'da zorunlu tahliye emirleri verildi. Hafta sonu karaya vurması beklenen felaket öncesi uçuşlar durduruldu.
Atlas Okyanusu açıklarında oluşan ve durdurulamaz bir hızla ABD'nin doğu kıyılarına doğru ilerleyen Isaias Kasırgası, bölgede korku dolu bir bekleyişe neden oldu. Amerikan makamları, yıkıcı potansiyele sahip doğa olayı kıtaya yaklaşırken tarihi önlemler almaya başladı ve risk altındaki bölgeler için zorunlu tahliye emirleri peş peşe geldi.
Şu an itibarıyla Kategori 2
şiddetine ulaşan ve karanlık bulutlarla kıtaya doğru ilerleyen kasırganın, hafta sonu karaya tam anlamıyla vurması bekleniyor. Meteoroloji
uzmanları, dev dalgalar ve fırtına getiren kasırganın karaya yaklaşırken şiddetini daha da artıracağı
konusunda endişeli uyarılar yapıyor.
3 eyalette acil durum ve tahliye kararı
Kasırganın ve beraberinde getireceği şiddetli yağışların en çok vurması beklenen Alabama
, Florida
ve Georgia
eyaletlerinde hareketli ve gergin saatler yaşanıyor. Yerel yönetimler, felaketin olası yıkıcı etkilerine karşı sahil şeridi ve riskli bölgelerdeki vatandaşların iç kesimlere geçmesi için acil tahliye
sürecini resmen başlattı. Bölge halkının fırtına öncesi güvenli alanlara geçmek için otoyollarda yoğunluk oluşturduğu belirtiliyor.
Ulaşım felç oldu: Havalimanları kapatıldı
Yaklaşan felaket öncesi bölgedeki ulaşım ağları da önlem amacıyla adeta kilitlenmiş durumda. Özellikle kasırganın ilk hedefi olan Florida'da birçok havalimanı güvenlik gerekçesiyle uçuşa kapatılırken, eyaletler arası tren seferlerinin de geniş çaplı kesintiye uğraması bekleniyor. Yetkililer, vatandaşları evlerinden çıkmamaları ve resmi uyarıları anlık olarak takip etmeleri konusunda sıkı bir şekilde uyarıyor.