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Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ayrancı hayatını kaybetti
Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ayrancı hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olduğu belirlenen Ayrancı... 08.10.2026, Sputnik Türkiye
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Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, bir otelde vurulmuş halde bulundu.Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, Ayrancı'nın akşam saatlerinde vefat ettiği bildirildi.Açıklamada, ''Vali Yardımcımız ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Sayın İhsan Ayrancı, bu akşam saatlerinde vefat etmiştir. Merhum Vali Yardımcımız Sayın İhsan Ayrancı’ya Allah’tan rahmet; başta kıymetli ailesi ve yakınları olmak üzere, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir'' ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/kucukcekmecede-eglence-mekaninda-silahli-kavga-1i-polis-2-kisi-oldu-1109404179.html
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afyonkarahisar, afyonkarahisar valiliği, afyonkarahisar devlet hastanesi

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ayrancı hayatını kaybetti

22:06 08.10.2026 (güncellendi: 23:05 08.10.2026)
© Fotoğraf : Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı XAfyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı
Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
© Fotoğraf : Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı X
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Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olduğu belirlenen Ayrancı, hastanede hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, bir otelde vurulmuş halde bulundu.
Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, Ayrancı'nın akşam saatlerinde vefat ettiği bildirildi.
Açıklamada, ''Vali Yardımcımız ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Sayın İhsan Ayrancı, bu akşam saatlerinde vefat etmiştir. Merhum Vali Yardımcımız Sayın İhsan Ayrancı’ya Allah’tan rahmet; başta kıymetli ailesi ve yakınları olmak üzere, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir'' ifadeleri kullanıldı.
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