https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/ibb-davasi-firari-murat-gulibrahimoglu-yunanistanda-yakalandi-1109430039.html

İBB davası: Firari Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı

İBB davası: Firari Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk davasının firari sanıklarından Murat Gülibrahimoğlu, Yunanistan'da yakalandı. Gülibrahimoğlu hakkında iade... 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T17:53+0300

2026-10-09T17:53+0300

2026-10-09T17:53+0300

türki̇ye

murat gülibrahimoğlu

türkiye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

ekrem i̇mamoğlu

ekrem i̇mamoğlu gözaltı

yunanistan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096822766_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_46fa29840cbf6fd39ae989cabb1ac271.jpg

'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının firari sanıklarından Murat Gülibrahimoğlu, Yunanistan'da yakalandı. Hakkında iade işlemleri başlatılan Gülibrahimoğlu, 120 milyar lirası Cebeci Hafriyat Sahası'ndan olmak üzere toplam 180 milyar liralık vurgun iddiasıyla suçlanıyor.İddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterilen ve 'örgütün para kasası' olarak nitelendirilen Gülibrahimoğlu hakkında kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlamaları başta olmak üzere çeşitli suçlamalar yöneltildi. TRT Haber'e göre, sanık için 19 yıl 6 aydan 51 yıla kadar hapis cezası talep edildi.Cebeci Hafriyat Sahası'na ilişkin iddialarİddianamede, Gülibrahimoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde 2019'dan itibaren İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki Cebeci maden sahalarına yöneldiği öne sürüldü.2020-2025 döneminde sahaya 185 milyon ton kaçak hafriyat döküldüğü ve bu nedenle yaklaşık 80 milyar lira kamu zararının oluştuğu iddia edildi. Gülibrahimoğlu'nun söz konusu saha üzerinden 120 milyar lira olmak üzere toplam 180 milyar liralık vurgun yaptığı ileri sürüldü.Hesap hareketleri de incelendiİddianamede, Gülibrahimoğlu'nun hesaplarına kaynağı açıklanamayan 4 milyar 458 milyon lira yatırıldığı iddiasına da yer verildi. Bu paranın suç gelirlerinden elde edildiği yönündeki değerlendirmenin BDDK raporunda yer aldığı belirtildi.Öte yandan örgütün elde ettiği paranın, siyaseti dizayn etmek amacıyla kurulduğu öne sürülen 'SİSTEM' adlı havuza aktarıldığı iddia edildi.Gülibrahimoğlu, Emrah Bağdatlı ve İbrahim Bülbüllü ile birlikte davanın üç firari sanığından biri olarak aranıyordu. Yunanistan'da yakalanmasının ardından iade sürecinin başlatıldığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/ibb-davasi-4-isim-tahliye-oldu-1109207903.html

türki̇ye

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

murat gülibrahimoğlu, türkiye, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı, yunanistan