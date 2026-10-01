https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/gullunun-olumune-iliskin-dava-basladi-kizi-tugyan-ulkem-gulter-hakim-karsisinda-1109199208.html

Güllü’nün ölümüne ilişkin dava başladı: Kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakim karşısında

Güllü’nün ölümüne ilişkin dava başladı: Kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakim karşısında

Sputnik Türkiye

Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un ölümüne ilişkin davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakim karşısına çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Gülter... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T15:01+0300

2026-10-01T15:01+0300

2026-10-01T15:05+0300

türki̇ye

güllü

mahkeme

tuğyan ülkem gülter

yalova

yalova cumhuriyet başsavcılığı

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Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in yargılanmasına başlandı.Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, hakkında “tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter ile maktulün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.'Çok ağır bir itham altındayım'Mahkemede savunma yapan Gülter, hakkındaki suçlamaları reddetti. Savunması sırasında zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Gülter, yaklaşık 10 aydır yaşadıklarını anlatmak istediğini söyledi.Sosyal medyada özel hayatının ve kendisiyle ilgili çok sayıda bilginin paylaşıldığını belirten Gülter, şu ifadeleri kullandı:''Çok ağır bir itham altındayım. Bu suçlamayı kabul etmiyorum. Paylaşımlardan çok rahatsızım.'''Annem şarap açtı, birlikte müzik dinledik'Gülter, olay günü yaşananlara ilişkin de mahkemede ayrıntılı savunma yaptı. Annesinin şarap açtığını ve birlikte vakit geçirdiklerini anlatan Gülter, şunları söyledi:''Annem şarap açtı, şarap içmeye başladık. Annem şarkı söyledi, beraber klipleri izledik. Salonda kalkıp oynadık, gırgır şamata yaptık. Bir kere tuvalete gittim. Sonra odaya geçtik.''Gülter, Sultan Nur Ulu’nun da kendileriyle birlikte olduğunu, odaya geçtiklerinde Sultan’ın saçını ördüğünü ve daha sonra birlikte müzik eşliğinde oynadıklarını söyledi.Annesinin bir süre başka odada müzik dinlediğini anlatan Gülter, ''Annemi aradım, açmadı. ‘Anne müziğin sesini kıs’ diye aradım. Normalde de odadan odaya birbirimizi arayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.'Bir baktım annem yoktu'Gülter, annesinin daha sonra yanlarına geldiğini belirterek olay anını şu sözlerle anlattı:“Annem girdi, benimle oynadı. Sultan’la da oynadık. Sultan aynaya bakıyordu, ben yanındaydım. Sonra çok büyük bir ses duyduk. Bir baktım annem yoktu. Sultan’a bağırdım. Sonra birlikte koşarak aşağı indik.”Annesinin pencereden düştüğü anı görmediğini savunan Gülter, "Arkam dönüktü. Pencereden düşmüş. Nasıl düştüğünü görmedim" dedi.Mahkeme Başkanı olay anını sorduMahkeme Başkanı’nın, "Bir şeye temas ettiğini gördün mü?'' sorusuna Gülter, "Görmedim'' yanıtını verdi.Annesinin olay günü alkol alıp almadığının sorulması üzerine Gülter, “Doğru” dedi. Mahkeme Başkanı’nın zeminde ıslaklık bulunup bulunmadığına ilişkin sorusuna ise “Fark etmedim” yanıtını verdi.Pencerenin önünde herhangi bir eşya bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Gülter, “Başucumda çekmece duruyor” ifadelerini kullandı.Sultan Nur Ulu tanık olarak dinlenecekGül Tut’un ölümüyle ilgili “yalan tanıklık” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle hakkında ayrı dava açılan Sultan Nur Ulu’nun da duruşmada tanık olarak dinlenmesi bekleniyor.Gül Tut, 26 Eylül 2025’te Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki 6 katlı binanın teras katında bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.Savcılık ağırlaştırılmış müebbet talep ediyorYalova 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Tuğyan Ülkem Gülter’in “tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.İddianamede, Gül Tut’un 26 Eylül 2025’te saat 01.26’da, kızına ait odanın penceresinden 18,17 metre yükseklikten beton zemine düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.Olay anına ilişkin kamera ses kayıtlarının İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından incelendiği, bilirkişi raporunda düşmeden hemen önce genç bir kadının “Hadi görüşüürüüüz” dediğinin değerlendirildiği kaydedildi. İddianamede söz konusu sesin sanık Gülter’e ait olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.Savcılık iddianamesinde, şüphelinin bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı ileri sürüldü.İddianamede tanık anlatımları ve ses kayıtları yer aldıİddianamede, olay sırasında odada bulunan Sultan Nur Ulu’nun soruşturmanın ilk aşamalarında Gül Tut’un alkollü olduğunu ve pencereden düştüğünü söylediği, daha sonra verdiği ifadede ise olayın farklı şekilde gerçekleştiğini anlattığı kaydedildi.Ulu’nun sonraki ifadesinde, Tut’un yüzünün pencereye dönük olduğu sırada Gülter’in annesini kalça altından iki eliyle kavradığını, ayaklarını yerden keserek aşağı attığını söylediği belirtildi.Tanığın avukatıyla yaptığı kayda alınmış telefon görüşmesinde ise “Tuğyan'ın yaptığı şeylerin bedelini ödemek istemediğini” ve savcılığa giderek gerçekleri anlatacağını söylediği tespitine yer verildi. Savcılık, bu ses kaydının tanığın sonradan verdiği ifadesini desteklediğini değerlendirdi.Olay sonrası işlemler de iddianamedeİddianamede Gülter ve Ulu’nun olaydan sonra İstanbul’da kaldıkları bir otelde yurt dışına nasıl çıkabilecekleri konusunda bir kişiyle telefon görüşmesi yaptıkları belirtildi.Görüşmede Ulu’ya, Gülter tarafından tehdit edilip edilmediğinin sorulduğu, Gülter’in ise araya girerek, "Tabii ki ediyorum, bir gün beni yalnız bırakırsa hakkımı helal etmem" dediği kaydedildi.İddianamede ayrıca şüphelinin olayın ardından telefon değiştirdiği, cihazını fabrika ayarlarına döndürdüğü ve bazı mesajların silinmesini istediği hususları destekleyici deliller arasında gösterildi.Savcılık; mesaj kayıtları, tanık anlatımları, ses çözümleri, bilirkişi raporları ve olay sonrasındaki davranışlara dayanarak Gülter’in “tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/son-yagislar-tabloyu-degistirdi-4-gunde-yaklasik-yuzde-50-artti-1109193400.html

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