https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/gazeteciler-ismail-saymaz-murat-agirel-ve-saban-sevinc-ifadeye-cagrildi-1109404782.html

Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı

Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa... 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T10:56+0300

2026-10-09T10:56+0300

2026-10-09T10:56+0300

türki̇ye

i̇smail saymaz

murat ağırel

şaban sevinç

cumhuriyet başsavcılığı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı.Ömer Çelik hakkında yanıltıcı nitelikte açıklamaBaşsavcılıkça yürütülen soruşturmalar doğrultusunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik hakkında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verildi.Sevinç ile Balcı, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alındı.'Şüpheli' sıfatı ile ifade verecekleri açıklanmıştıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç'in "şüpheli" sıfatıyla ifadelerinin alınması için hazır edilmeleri talimatı verildiğini bildirmişti.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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