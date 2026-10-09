https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/dmitriyev-rusya-abd-enerji-isbirligi-dunyaya-fayda-saglayacak-1109435199.html

Dmitriyev: Rusya-ABD enerji işbirliği dünyaya fayda sağlayacak

Dmitriyev: Rusya-ABD enerji işbirliği dünyaya fayda sağlayacak

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Vladimir Putin ile Donald Trump arasındaki telefon... 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T22:35+0300

2026-10-09T22:35+0300

2026-10-09T22:35+0300

dünya

kirill dmitriyev

rusya

abd

vladimir putin

donald trump

enerji

ekonomi

i̇şbirliği

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Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinin sonuçlarını değerlendirdi.Dmitriyev, “Devlet Başkanı Putin ve Başkan Trump kısa süre önce başarılı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya ile ABD arasındaki enerji ve ekonomi alanlarındaki işbirliği devam edecek, küresel piyasalara ve tüm dünyaya fayda sağlayacak” ifadelerini kullandı.Trump da daha önce Putin ile bir telefon görüşmesi yaptığını duyurmuş ve görüşmeyi “çok başarılı” olarak nitelendirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/trump-putin-ile-cok-basarili-bir-gorusme-gerceklestirdim-1109434545.html

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kirill dmitriyev, rusya, abd, vladimir putin, donald trump, enerji, ekonomi, i̇şbirliği