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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/dmitriyev-rusya-abd-enerji-isbirligi-dunyaya-fayda-saglayacak-1109435199.html
Dmitriyev: Rusya-ABD enerji işbirliği dünyaya fayda sağlayacak
Dmitriyev: Rusya-ABD enerji işbirliği dünyaya fayda sağlayacak
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Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Vladimir Putin ile Donald Trump arasındaki telefon... 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T22:35+0300
2026-10-09T22:35+0300
dünya
kirill dmitriyev
rusya
abd
vladimir putin
donald trump
enerji
ekonomi
i̇şbirliği
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Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinin sonuçlarını değerlendirdi.Dmitriyev, “Devlet Başkanı Putin ve Başkan Trump kısa süre önce başarılı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya ile ABD arasındaki enerji ve ekonomi alanlarındaki işbirliği devam edecek, küresel piyasalara ve tüm dünyaya fayda sağlayacak” ifadelerini kullandı.Trump da daha önce Putin ile bir telefon görüşmesi yaptığını duyurmuş ve görüşmeyi “çok başarılı” olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/trump-putin-ile-cok-basarili-bir-gorusme-gerceklestirdim-1109434545.html
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kirill dmitriyev, rusya, abd, vladimir putin, donald trump, enerji, ekonomi, i̇şbirliği
kirill dmitriyev, rusya, abd, vladimir putin, donald trump, enerji, ekonomi, i̇şbirliği

Dmitriyev: Rusya-ABD enerji işbirliği dünyaya fayda sağlayacak

22:35 09.10.2026
© Sputnik / Алексей ДружининKirill Dmitriyev
Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Vladimir Putin ile Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinin ardından iki ülkenin enerji ve ekonomi alanlarındaki işbirliğinin süreceğini açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinin sonuçlarını değerlendirdi.
Dmitriyev, “Devlet Başkanı Putin ve Başkan Trump kısa süre önce başarılı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya ile ABD arasındaki enerji ve ekonomi alanlarındaki işbirliği devam edecek, küresel piyasalara ve tüm dünyaya fayda sağlayacak” ifadelerini kullandı.
Trump da daha önce Putin ile bir telefon görüşmesi yaptığını duyurmuş ve görüşmeyi “çok başarılı” olarak nitelendirmişti.
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