Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/disisleri-bakani-fidan-suriyeli-mevkidasi-seybaniyle-bir-araya-geldi-1109403549.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani'yle bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani'yle bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle Ankara'da görüştü. 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T21:19+0300
2026-10-08T21:19+0300
türki̇ye
hakan fidan
esad hasan şeybani
suriye
suriye devlet başkanlığı
suriye hükümeti
suriye dışişleri bakanlığı
türkiye
türkiye cumhuriyeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/08/1109403383_0:144:3070:1871_1920x0_80_0_0_47dcde17ad3a5d739e74d79e56f55d79.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi Ankara'da kabul etti.Görüşmenin içeriğine ilişkin detay paylaşılmazken, iki bakanın bölgesel ve ikili ilişkiler kapsamında değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/disisleri-bakani-fidandan-mekke-ittifaki-aciklamasi-bir-muttefikimiz-saldiriya-ugrarsa-onun-yaninda-1109389619.html
türki̇ye
suriye
türkiye cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/08/1109403383_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_0e91eeb7e22e4e1c257be7db6ba018ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hakan fidan, esad hasan şeybani, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye dışişleri bakanlığı, türkiye, türkiye cumhuriyeti
hakan fidan, esad hasan şeybani, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye dışişleri bakanlığı, türkiye, türkiye cumhuriyeti

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani'yle bir araya geldi

21:19 08.10.2026
© AA / Mustafa HatipoğluDışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
© AA / Mustafa Hatipoğlu
Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle Ankara'da görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi Ankara'da kabul etti.
Görüşmenin içeriğine ilişkin detay paylaşılmazken, iki bakanın bölgesel ve ikili ilişkiler kapsamında değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
DÜNYA
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Mekke İttifakı açıklaması: Bir müttefikimiz saldırıya uğrarsa onun yanında olmamız gerekiyor
14:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала