https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/disisleri-bakani-fidan-suriyeli-mevkidasi-seybaniyle-bir-araya-geldi-1109403549.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani'yle bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani'yle bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle Ankara'da görüştü. 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T21:19+0300
2026-10-08T21:19+0300
2026-10-08T21:19+0300
türki̇ye
hakan fidan
esad hasan şeybani
suriye
suriye devlet başkanlığı
suriye hükümeti
suriye dışişleri bakanlığı
türkiye
türkiye cumhuriyeti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi Ankara'da kabul etti.Görüşmenin içeriğine ilişkin detay paylaşılmazken, iki bakanın bölgesel ve ikili ilişkiler kapsamında değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/disisleri-bakani-fidandan-mekke-ittifaki-aciklamasi-bir-muttefikimiz-saldiriya-ugrarsa-onun-yaninda-1109389619.html
türki̇ye
suriye
türkiye cumhuriyeti
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hakan fidan, esad hasan şeybani, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye dışişleri bakanlığı, türkiye, türkiye cumhuriyeti
hakan fidan, esad hasan şeybani, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye dışişleri bakanlığı, türkiye, türkiye cumhuriyeti
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani'yle bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle Ankara'da görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi Ankara'da kabul etti.
Görüşmenin içeriğine ilişkin detay paylaşılmazken, iki bakanın bölgesel ve ikili ilişkiler kapsamında değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.