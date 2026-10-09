https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/denizlide-supheli-olum-yasli-cift-pansiyonda-olu-bulundu-1109424160.html
Denizli'de şüpheli ölüm: Yaşlı çift pansiyonda ölü bulundu
Denizli'de şüpheli ölüm: Yaşlı çift pansiyonda ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşlı çift kaldıkları pansiyonun banyosunda ölü bulundu. 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T17:01+0300
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Denizli'de yaşlı çift pansiyonda ölü bulundu.2 gün haber alınamadıKarahayıt Mahallesi'ndeki bir pansiyona yaklaşık iki gün önce yerleşen çiftten haber alamayan işletme sahibi, akşam saatlerinde odalarını kontrol etti.Çifti banyoda hareketsiz bulan pansiyon sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, Yaşariye (79) ve Tahsin Ünver'in (80) hayatını kaybettiğini belirledi.Çiftin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/karamanda-kari-kocanin-supheli-olumu-siyanur-var-girmeyin-notu-bulundu-1109000735.html
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denizli, ölüm, pansiyon
Denizli'de şüpheli ölüm: Yaşlı çift pansiyonda ölü bulundu
17:01 09.10.2026 (güncellendi: 17:04 09.10.2026)
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşlı çift kaldıkları pansiyonun banyosunda ölü bulundu.
Denizli'de yaşlı çift pansiyonda ölü bulundu.
Karahayıt Mahallesi'ndeki bir pansiyona yaklaşık iki gün önce yerleşen çiftten haber alamayan işletme sahibi, akşam saatlerinde odalarını kontrol etti.
Çifti banyoda hareketsiz bulan pansiyon sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Yaşariye (79) ve Tahsin Ünver'in (80) hayatını kaybettiğini belirledi.
Çiftin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna gönderildi.