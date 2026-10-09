https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/denizlide-supheli-olum-yasli-cift-pansiyonda-olu-bulundu-1109424160.html

Denizli'de şüpheli ölüm: Yaşlı çift pansiyonda ölü bulundu

Denizli'de şüpheli ölüm: Yaşlı çift pansiyonda ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşlı çift kaldıkları pansiyonun banyosunda ölü bulundu. 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T17:01+0300

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2026-10-09T17:04+0300

türki̇ye

denizli

ölüm

pansiyon

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Denizli'de yaşlı çift pansiyonda ölü bulundu.2 gün haber alınamadıKarahayıt Mahallesi'ndeki bir pansiyona yaklaşık iki gün önce yerleşen çiftten haber alamayan işletme sahibi, akşam saatlerinde odalarını kontrol etti.Çifti banyoda hareketsiz bulan pansiyon sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, Yaşariye (79) ve Tahsin Ünver'in (80) hayatını kaybettiğini belirledi.Çiftin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

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