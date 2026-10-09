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Denizli'de şüpheli ölüm: Yaşlı çift pansiyonda ölü bulundu
Denizli'de şüpheli ölüm: Yaşlı çift pansiyonda ölü bulundu
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşlı çift kaldıkları pansiyonun banyosunda ölü bulundu. 09.10.2026, Sputnik Türkiye
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denizli
ölüm
pansiyon
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Denizli'de yaşlı çift pansiyonda ölü bulundu.2 gün haber alınamadıKarahayıt Mahallesi'ndeki bir pansiyona yaklaşık iki gün önce yerleşen çiftten haber alamayan işletme sahibi, akşam saatlerinde odalarını kontrol etti.Çifti banyoda hareketsiz bulan pansiyon sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, Yaşariye (79) ve Tahsin Ünver'in (80) hayatını kaybettiğini belirledi.Çiftin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/karamanda-kari-kocanin-supheli-olumu-siyanur-var-girmeyin-notu-bulundu-1109000735.html
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denizli, ölüm, pansiyon
denizli, ölüm, pansiyon

Denizli'de şüpheli ölüm: Yaşlı çift pansiyonda ölü bulundu

17:01 09.10.2026 (güncellendi: 17:04 09.10.2026)
© Denizli İl Jandarma KomutanlığıDenizli'de şüpheli ölüm: Yaşlı çift pansiyonda ölü bulundu
Denizli'de şüpheli ölüm: Yaşlı çift pansiyonda ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
© Denizli İl Jandarma Komutanlığı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşlı çift kaldıkları pansiyonun banyosunda ölü bulundu.
Denizli'de yaşlı çift pansiyonda ölü bulundu.

2 gün haber alınamadı

Karahayıt Mahallesi'ndeki bir pansiyona yaklaşık iki gün önce yerleşen çiftten haber alamayan işletme sahibi, akşam saatlerinde odalarını kontrol etti.
Çifti banyoda hareketsiz bulan pansiyon sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Yaşariye (79) ve Tahsin Ünver'in (80) hayatını kaybettiğini belirledi.
Çiftin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna gönderildi.
Karaman’da karı kocanın şüpheli ölümü: 'Siyanür var, girmeyin’ notu bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
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Karaman’da karı kocanın şüpheli ölümü: 'Siyanür var, girmeyin’ notu bulundu
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