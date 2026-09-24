https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/karamanda-kari-kocanin-supheli-olumu-siyanur-var-girmeyin-notu-bulundu-1109000735.html
Karaman’da karı kocanın şüpheli ölümü: 'Siyanür var, girmeyin’ notu bulundu
Karaman’da karı kocanın şüpheli ölümü: 'Siyanür var, girmeyin’ notu bulundu
Sputnik Türkiye
Karaman'da ölü bulunan Namık ve Fatma Özcan çiftinin evinde “Siyanür var, girmeyin” yazılı not bulundu. Çiftin kesin ölüm nedeni otopsi ve incelemelerin... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T12:40+0300
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Karaman'da evlerinde ölü bulunan karı kocanın cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Özle kıyafetle girdilerZembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak'taki 11 katlı apartmanın 3. katındaki evlerinde dün ölü bulunan Fatma Özcan (45) ve Namık Özcan'ın (53) cenazeleri özel kıyafetli AFAD ekiplerince evden çıkarıldı.Çiftin cesetlerinin bulunduğu dairede, "Siyanür var, girmeyin" yazılı kağıt ve bir miktar kimyasal madde bulunduğu öğrenildi.Cenazeler Adli Tıp'taCenazeler, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Maddenin niteliği ve çiftin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.Ne oldu? Nasıl öldüler?Dün, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak'taki 11 katlı apartmanın 3. katında oturan Namık Özcan (53) ve Fatma Özcan (45) evlerinde ölü bulunmuştu.Evde bulunan bir maddenin kimyasal olma ihtimali üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerince dairede inceleme yapılmış, bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı.Çiftin ölüm nedeni Adli Tıp'taki detaylı inceleme sonucu ortaya çıkacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/yaklasik-10-yildir-derin-dondurucuda-oldugu-belirlenmisti-parcalanmis-cesetle-ilgili-13-supheli-1108063698.html
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ankara, karaman, adli tıp kurumu, afad, siyanür
ankara, karaman, adli tıp kurumu, afad, siyanür
Karaman’da karı kocanın şüpheli ölümü: 'Siyanür var, girmeyin’ notu bulundu
Karaman'da ölü bulunan Namık ve Fatma Özcan çiftinin evinde “Siyanür var, girmeyin” yazılı not bulundu. Çiftin kesin ölüm nedeni otopsi ve incelemelerin ardından belirlenecek.
Karaman'da evlerinde ölü bulunan karı kocanın cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak'taki 11 katlı apartmanın 3. katındaki
evlerinde dün ölü bulunan Fatma Özcan (45) ve Namık Özcan'ın (53) cenazeleri özel kıyafetli AFAD ekiplerince evden çıkarıldı.
Çiftin cesetlerinin bulunduğu dairede, "Siyanür var, girmeyin" yazılı kağıt ve bir miktar kimyasal madde bulunduğu öğrenildi.
Cenazeler, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Maddenin niteliği ve çiftin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
Dün, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak'taki 11 katlı apartmanın 3. katında oturan Namık Özcan (53) ve Fatma Özcan (45) evlerinde ölü bulunmuştu.
Evde bulunan bir maddenin kimyasal olma ihtimali üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerince dairede inceleme yapılmış, bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı.
Çiftin ölüm nedeni Adli Tıp'taki detaylı inceleme sonucu ortaya çıkacak.