Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete eleştirilerini sıraladı ve "Kimse kusura bakmasın boğazlarına kadar yolsuzluğa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize... 09.10.2026, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boğazlarına kadar yolsuzluğa batmışlar, utanmadan bize laf söylüyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete eleştirilerini sıraladı ve "Kimse kusura bakmasın boğazlarına kadar yolsuzluğa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyorlar. Bunun adı muhalefet değildir. Önce baklava kutularının hesabını vereceksiniz." dedi.