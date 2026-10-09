https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/cumhurbaskani-erdogan-hizli-tren-agimizi-genisletiyoruz-1109424429.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boğazlarına kadar yolsuzluğa batmışlar, utanmadan bize laf söylüyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boğazlarına kadar yolsuzluğa batmışlar, utanmadan bize laf söylüyorlar
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete eleştirilerini sıraladı ve "Kimse kusura bakmasın boğazlarına kadar yolsuzluğa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize... 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T15:27+0300
2026-10-09T15:27+0300
2026-10-09T16:15+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
tren hattı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırklareli’de “Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni”nde konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/abdulkadir-selvi-fatma-betul-sayan-kayanin-istifasini-isteyen-erdogandi-fon-krizinin-ustesinden-bu-1109411312.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, tren hattı
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, tren hattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boğazlarına kadar yolsuzluğa batmışlar, utanmadan bize laf söylüyorlar
15:27 09.10.2026 (güncellendi: 16:15 09.10.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete eleştirilerini sıraladı ve "Kimse kusura bakmasın boğazlarına kadar yolsuzluğa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyorlar. Bunun adı muhalefet değildir. Önce baklava kutularının hesabını vereceksiniz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırklareli’de “Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni”nde konuştu:
"Toplam demiryolu ağımızı 13 bin 919 kilometreye ulaştırdık. Elektrikli hat uzunluğumuzu 2 bin 122 kilometreden 7 bin 274 kilometreye çıkardık."
"Bu hat Anadolu'nun üretimini Avrupa pazarlarına bağlayan bir damar, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasını hızlandıran bir omurga olacaktır."
'Kimse kusura bakmasın boğazlarına kadar yolsuzluğa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyorlar. Bunun adı muhalefet değildir. Önce baklava kutularının hesabını vereceksiniz.' Biz bu ilkesiz siyasete, rezil siyasete prim vermeyiz. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur Ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz FETÖ'cü
alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar.