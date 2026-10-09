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Çeşme Belediyesi'ne operasyon: Gözaltına alınan 12 şüpheli adliyede
Çeşme Belediyesi'ne operasyon: Gözaltına alınan 12 şüpheli adliyede
Sputnik Türkiye
İzmir'de Çeşme Belediyesine yönelik "suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla yürütülen soruşturma... 09.10.2026, Sputnik Türkiye
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Çeşme Belediyesine yönelik "suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan, aralarında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı E.C.D, Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili F.Y, Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S. ve Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Ç.B. ile eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı O.G'nin de olduğu 12 şüphelinin işlemleri tamamlandı.Şüpheliler Çeşme Adliyesi'ne sevk edildi.Ne olmuştu?Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait bazı evrakların 5 Ekim'de, belediyede görevli bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı yönündeki ihbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince temizlik işçisi suçüstü yakalanmış, evrakların imha edilmesine ilişkin talimatın İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S. tarafından verildiği iddia edilmişti.B.S. hakkında Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığında "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik" ile "suç örgütü kurma ve yönetme" suçlarından devam eden başka bir soruşturmanın da bulunduğu tespit edilmiş, bunun üzerine Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı E.C.D, Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili F.Y, Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S. ve Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Ç.B. ile eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı O.G'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli 7 Ekim'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/cesme-belediyesine-operasyon-baskan-yardimcisi-ve-imar-muduru-gozaltina-alindi-1109347853.html
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i̇zmir, çeşme, i̇mar, i̇skan ve belediye bakanlığı, i̇l jandarma komutanlığı, türkiye
i̇zmir, çeşme, i̇mar, i̇skan ve belediye bakanlığı, i̇l jandarma komutanlığı, türkiye

Çeşme Belediyesi'ne operasyon: Gözaltına alınan 12 şüpheli adliyede

11:55 09.10.2026 (güncellendi: 12:02 09.10.2026)
© İzmir İl Jandarma Komutanlığıİzmir'de Çeşme Belediyesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyede
İzmir'de Çeşme Belediyesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyede - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
© İzmir İl Jandarma Komutanlığı
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İzmir'de Çeşme Belediyesine yönelik "suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Çeşme Belediyesine yönelik "suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan, aralarında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı E.C.D, Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili F.Y, Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S. ve Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Ç.B. ile eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı O.G'nin de olduğu 12 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler Çeşme Adliyesi'ne sevk edildi.

Ne olmuştu?

Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait bazı evrakların 5 Ekim'de, belediyede görevli bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı yönündeki ihbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince temizlik işçisi suçüstü yakalanmış, evrakların imha edilmesine ilişkin talimatın İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S. tarafından verildiği iddia edilmişti.
B.S. hakkında Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığında "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik" ile "suç örgütü kurma ve yönetme" suçlarından devam eden başka bir soruşturmanın da bulunduğu tespit edilmiş, bunun üzerine Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı E.C.D, Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili F.Y, Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S. ve Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Ç.B. ile eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı O.G'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli 7 Ekim'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Çeşme Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
TÜRKİYE
Çeşme Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yardımcısı ve İmar Müdürü gözaltına alındı
7 Ekim, 09:29
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