https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/cesme-belediyesine-operasyon-gozaltina-alinan-12-supheli-adliyede-1109413708.html

Çeşme Belediyesi'ne operasyon: Gözaltına alınan 12 şüpheli adliyede

Çeşme Belediyesi'ne operasyon: Gözaltına alınan 12 şüpheli adliyede

Sputnik Türkiye

İzmir'de Çeşme Belediyesine yönelik "suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla yürütülen soruşturma... 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T11:55+0300

2026-10-09T11:55+0300

2026-10-09T12:02+0300

türki̇ye

i̇zmir

çeşme

i̇mar, i̇skan ve belediye bakanlığı

i̇l jandarma komutanlığı

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/09/1109413807_0:104:1097:721_1920x0_80_0_0_03ec86ea7b29d7b8bfdf7dc7c2356c5d.jpg

Çeşme Belediyesine yönelik "suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan, aralarında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı E.C.D, Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili F.Y, Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S. ve Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Ç.B. ile eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı O.G'nin de olduğu 12 şüphelinin işlemleri tamamlandı.Şüpheliler Çeşme Adliyesi'ne sevk edildi.Ne olmuştu?Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait bazı evrakların 5 Ekim'de, belediyede görevli bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı yönündeki ihbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince temizlik işçisi suçüstü yakalanmış, evrakların imha edilmesine ilişkin talimatın İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S. tarafından verildiği iddia edilmişti.B.S. hakkında Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığında "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik" ile "suç örgütü kurma ve yönetme" suçlarından devam eden başka bir soruşturmanın da bulunduğu tespit edilmiş, bunun üzerine Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı E.C.D, Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili F.Y, Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S. ve Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Ç.B. ile eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı O.G'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli 7 Ekim'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/cesme-belediyesine-operasyon-baskan-yardimcisi-ve-imar-muduru-gozaltina-alindi-1109347853.html

türki̇ye

i̇zmir

çeşme

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇zmir, çeşme, i̇mar, i̇skan ve belediye bakanlığı, i̇l jandarma komutanlığı, türkiye