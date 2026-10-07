https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/cesme-belediyesine-operasyon-baskan-yardimcisi-ve-imar-muduru-gozaltina-alindi-1109347853.html

Çeşme Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yardımcısı ve İmar Müdürü gözaltına alındı

Çeşme Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yardımcısı ve İmar Müdürü gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda Başkan Yardımcısı ve İmar Müdürü gözaltına alındı. 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T09:29+0300

2026-10-07T09:29+0300

2026-10-07T09:33+0300

türki̇ye

çeşme

belediye

i̇zmir

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İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi.İhalelerde ve alımlarda usulsüzlük iddiaları ile ilgili olarak Çeşme Belediyesi'ne yönelik bir operasyon gerçekleşti. Operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz ile İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer’in gözaltına alındığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/esenyurt-belediyesine-yeni-operasyon-17-kisi-gozaltinda-1109345587.html

türki̇ye

çeşme

i̇zmir

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