https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/cesme-belediyesine-operasyon-baskan-yardimcisi-ve-imar-muduru-gozaltina-alindi-1109347853.html
Çeşme Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yardımcısı ve İmar Müdürü gözaltına alındı
Çeşme Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yardımcısı ve İmar Müdürü gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda Başkan Yardımcısı ve İmar Müdürü gözaltına alındı. 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T09:29+0300
2026-10-07T09:29+0300
2026-10-07T09:33+0300
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İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi.İhalelerde ve alımlarda usulsüzlük iddiaları ile ilgili olarak Çeşme Belediyesi'ne yönelik bir operasyon gerçekleşti. Operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz ile İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer’in gözaltına alındığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/esenyurt-belediyesine-yeni-operasyon-17-kisi-gozaltinda-1109345587.html
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çeşme, belediye, i̇zmir
Çeşme Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yardımcısı ve İmar Müdürü gözaltına alındı
09:29 07.10.2026 (güncellendi: 09:33 07.10.2026)
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İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda Başkan Yardımcısı ve İmar Müdürü gözaltına alındı.
İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi.
İhalelerde ve alımlarda usulsüzlük iddiaları ile ilgili olarak Çeşme Belediyesi'ne yönelik bir operasyon gerçekleşti. Operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz ile İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer’in gözaltına alındığı öğrenildi.