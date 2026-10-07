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Çeşme Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yardımcısı ve İmar Müdürü gözaltına alındı
Çeşme Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yardımcısı ve İmar Müdürü gözaltına alındı
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İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda Başkan Yardımcısı ve İmar Müdürü gözaltına alındı. 07.10.2026, Sputnik Türkiye
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İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi.İhalelerde ve alımlarda usulsüzlük iddiaları ile ilgili olarak Çeşme Belediyesi'ne yönelik bir operasyon gerçekleşti. Operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz ile İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer’in gözaltına alındığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/esenyurt-belediyesine-yeni-operasyon-17-kisi-gozaltinda-1109345587.html
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çeşme, belediye, i̇zmir
çeşme, belediye, i̇zmir

Çeşme Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yardımcısı ve İmar Müdürü gözaltına alındı

09:29 07.10.2026 (güncellendi: 09:33 07.10.2026)
Çeşme Belediyesi
Çeşme Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
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Ayrıntılar geliyor
İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda Başkan Yardımcısı ve İmar Müdürü gözaltına alındı.
İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi.
İhalelerde ve alımlarda usulsüzlük iddiaları ile ilgili olarak Çeşme Belediyesi'ne yönelik bir operasyon gerçekleşti. Operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz ile İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer’in gözaltına alındığı öğrenildi.
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