https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/burokratlar-siyasiler-eski-baskan-izmirdeki-rusvet-dalgasinda-kim-kiminle-baglantili-1109409696.html

Bürokratlar, siyasiler, eski başkan: İzmir'deki rüşvet dalgasında kim kiminle bağlantılı?

Bürokratlar, siyasiler, eski başkan: İzmir'deki rüşvet dalgasında kim kiminle bağlantılı?

Sputnik Türkiye

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Bayraklı Belediyesi'ne yönelik dev bir operasyon düzenlendi. Aralarında eski başkan Serdar... 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T07:46+0300

2026-10-09T07:46+0300

2026-10-09T07:46+0300

türki̇ye

serdar sandal

ankara

elazığ

muğla

i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı

bayraklı belediyesi

türkiye

haberler

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İzmir'de yerel yönetimi sarsan esrarengiz ve kritik bir gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından büyük bir gizlilikle yürütülen derinlemesine soruşturma sonucunda, Bayraklı Belediyesi ve belediye iştiraki BAYBEL AŞ merkezli dev bir düğmeye basıldı. Soruşturmanın temelini kamuoyunda şok etkisi yaratan; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' gibi son derece ağır suçlamalar oluşturuyor.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde, geçtiğimiz salı günü dört farklı ilde sürpriz baskınlar yapıldı. İzmir merkezli operasyon dalgası Ankara, Elazığ ve Muğla'ya kadar uzanırken, haklarında gözaltı kararı bulunan 48 şüpheliden 47'si kıskıvrak yakalandı.Eski başkan ve üst düzey i̇simler hakim karşısındaGözaltına alınan isimler arasında yerel siyasetin ve bürokrasinin kilit noktalarındaki tanıdık simalar dikkat çekiyor. Emniyetteki sorgu ve ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 kişi serbest bırakılırken, kalan 43 şüpheli sabahın erken saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında en çok dikkat çeken isim ise önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal oldu. Sandal'ın yanı sıra oğlu Y.S., dönemin BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı B.U., Bayraklı CHP İlçe Başkanı ve belediye çalışanı D.G. da hakim karşısına çıkacak kritik isimler arasında. Ayrıca eski BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeni Parti Bayraklı Belediye Meclis Üyesi M.C.S. ile İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şube müdürü olarak görev yapan A.A. ve O.Ç.Ş. de gözaltı listesinde yer aldı.Dijital delillere el konuldu, firari şüpheli aranıyorŞüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen delillerin soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte olduğu belirtiliyor. Ekipler, detaylı inceleme yapmak üzere şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale el koyarken, aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.Adliye süreci başlarken, emniyet güçlerinin çalışmaları henüz tam olarak sonuçlanmadı. Hakkında yakalama kararı bulunan ancak adreslerinde bulunamayan firari bir şüpheliyi arama çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni isimlere uzanıp uzanmayacağı ise büyük bir merak konusu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/altin-fiyatlari-dipten-dondu-dolar-dustu-gozler-fedde-1109409369.html

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serdar sandal, ankara, elazığ, muğla, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, bayraklı belediyesi, türkiye, haberler