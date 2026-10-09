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Altın fiyatları dipten döndü: Dolar düştü, gözler Fed'de
Altın fiyatları dipten döndü: Dolar düştü, gözler Fed'de
Sputnik Türkiye
İki ayın en düşük seviyesine gerileyen altın fiyatları, doların zayıflaması ve ABD tahvil faizlerindeki düşüşle cuma günü yeniden yükselişe geçti. Piyasalar... 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T07:34+0300
2026-10-09T07:34+0300
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Küresel piyasalarda son dönemde dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, haftanın son işlem gününde ibreyi yukarı çevirdi. Çarşamba günü son iki ayın en dibini test eden değerli metal, doların değer kaybetmesi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin üst üste ikinci seansta da gerilemesiyle güçlü bir toparlanma sürecine girdi.Gerçekleşen işlemlerde spot altın, yüzde 0,9 oranında değer kazanarak ons başına 4.169,32 dolara yükselirken, ABD altın vadeli işlemleri de aynı oranda artış göstererek 4.194,40 dolara ulaştı. Zayıflayan dolar, farklı para birimlerini kullanan küresel yatırımcılar için altını yeniden cazip bir güvenli liman haline getirdi.Fed'in faiz kararı ve enflasyon baskısıPiyasalardaki bu ani toparlanmaya rağmen, enflasyon endişeleri değerli metaller üzerindeki kalıcı baskısını sürdürüyor. Konuyu değerlendiren Critical Metals Üst Yöneticisi Tony Sage, petrol fiyatlarındaki tırmanışın ve Orta Doğu'da yaşanabilecek olası arz kesintilerinin küresel enflasyon korkularını tetiklediğini vurguladı. Sage'e göre, enflasyondaki olası bir yükseliş yeni faiz artışlarını masaya getirebilir; ancak merkez bankalarının hız kesmeyen altın alımları fiyatlardaki potansiyel kayıpları sınırlıyor.Diğer yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinden de kritik sinyaller gelmeye devam ediyor. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, enflasyonu yüzde 2 hedefine çekebilmek amacıyla faizlerin yeniden artırılabileceğini belirtti ancak bu ayki toplantı kararına dair net bir yönlendirme yapmadı. CME FedWatch verilerine göre piyasalar, ekim ayında olası bir faiz artırımı ihtimalini yüzde 18, aralık ayında ise yüzde 82 olarak fiyatlıyor. Faiz getirisi olmayan altın, yüksek faiz ortamı beklentileri nedeniyle dalgalanmaya devam ediyor.Ortadoğu siyaseti ve diğer değerli metallerAltın piyasasının seyrini doğrudan etkileyen bir diğer önemli parametre ise jeopolitik gelişmeler oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Washington ile Tahran arasında yaklaşık altı aydır devam eden gerilimi sona erdirmeye yönelik verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini duyurdu. Trump'ın, ABD'nin kasım ayındaki ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağını açıklaması, piyasalardaki petrol arzı ve enflasyon beklentileri üzerinde hafifletici bir etki yarattı.Altındaki dipten dönüşe, piyasadaki diğer değerli metaller de eşlik etti. Cuma günkü işlemlerde gümüş yüzde 1,1 artışla ons başına 60 dolara, platin yüzde 2,2 kazançla 1.670,15 dolara ve paladyum ise yüzde 2,1 yükselişle 1.146,98 dolara tırmandı. Ancak ekonomi uzmanları, yaşanan bu güçlü günlük toparlanmalara rağmen her üç metalin de haftayı genel bir kayıpla kapatmaya hazırlandığına dikkat çekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/maltepede-coken-binada-aci-bilanco-5-kisinin-de-cansiz-bedenine-ulasildi-arama-kurtarma-calismalari-1109408134.html
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i̇ran, abd merkez bankası (fed), çarşamba , fed, merkez bankası, abd, abd
i̇ran, abd merkez bankası (fed), çarşamba , fed, merkez bankası, abd, abd

Altın fiyatları dipten döndü: Dolar düştü, gözler Fed'de

07:34 09.10.2026
© AAAltın alımı
Altın alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
© AA
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İki ayın en düşük seviyesine gerileyen altın fiyatları, doların zayıflaması ve ABD tahvil faizlerindeki düşüşle cuma günü yeniden yükselişe geçti. Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarına ve Orta Doğu'daki kritik gelişmelere odaklanırken, yatırımcılar enflasyon endişeleriyle yön arıyor.
Küresel piyasalarda son dönemde dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, haftanın son işlem gününde ibreyi yukarı çevirdi. Çarşamba günü son iki ayın en dibini test eden değerli metal, doların değer kaybetmesi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin üst üste ikinci seansta da gerilemesiyle güçlü bir toparlanma sürecine girdi.
Gerçekleşen işlemlerde spot altın, yüzde 0,9 oranında değer kazanarak ons başına 4.169,32 dolara yükselirken, ABD altın vadeli işlemleri de aynı oranda artış göstererek 4.194,40 dolara ulaştı. Zayıflayan dolar, farklı para birimlerini kullanan küresel yatırımcılar için altını yeniden cazip bir güvenli liman haline getirdi.

Fed'in faiz kararı ve enflasyon baskısı

Piyasalardaki bu ani toparlanmaya rağmen, enflasyon endişeleri değerli metaller üzerindeki kalıcı baskısını sürdürüyor. Konuyu değerlendiren Critical Metals Üst Yöneticisi Tony Sage, petrol fiyatlarındaki tırmanışın ve Orta Doğu'da yaşanabilecek olası arz kesintilerinin küresel enflasyon korkularını tetiklediğini vurguladı. Sage'e göre, enflasyondaki olası bir yükseliş yeni faiz artışlarını masaya getirebilir; ancak merkez bankalarının hız kesmeyen altın alımları fiyatlardaki potansiyel kayıpları sınırlıyor.
Diğer yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinden de kritik sinyaller gelmeye devam ediyor. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, enflasyonu yüzde 2 hedefine çekebilmek amacıyla faizlerin yeniden artırılabileceğini belirtti ancak bu ayki toplantı kararına dair net bir yönlendirme yapmadı. CME FedWatch verilerine göre piyasalar, ekim ayında olası bir faiz artırımı ihtimalini yüzde 18, aralık ayında ise yüzde 82 olarak fiyatlıyor. Faiz getirisi olmayan altın, yüksek faiz ortamı beklentileri nedeniyle dalgalanmaya devam ediyor.

Ortadoğu siyaseti ve diğer değerli metaller

Altın piyasasının seyrini doğrudan etkileyen bir diğer önemli parametre ise jeopolitik gelişmeler oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Washington ile Tahran arasında yaklaşık altı aydır devam eden gerilimi sona erdirmeye yönelik verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini duyurdu. Trump'ın, ABD'nin kasım ayındaki ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağını açıklaması, piyasalardaki petrol arzı ve enflasyon beklentileri üzerinde hafifletici bir etki yarattı.
Altındaki dipten dönüşe, piyasadaki diğer değerli metaller de eşlik etti. Cuma günkü işlemlerde gümüş yüzde 1,1 artışla ons başına 60 dolara, platin yüzde 2,2 kazançla 1.670,15 dolara ve paladyum ise yüzde 2,1 yükselişle 1.146,98 dolara tırmandı. Ancak ekonomi uzmanları, yaşanan bu güçlü günlük toparlanmalara rağmen her üç metalin de haftayı genel bir kayıpla kapatmaya hazırlandığına dikkat çekiyor.
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