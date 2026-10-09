https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/brezilya-yuksek-mahkemesi-devlet-baskani-adayi-bolsonaronun-kardesi-eduardo-hakkinda-tutuklama-1109416291.html

Brezilya Yüksek Mahkemesi, devlet başkanı adayı Bolsonaro'nun kardeşi Eduardo hakkında tutuklama kararı çıkardı

Brezilya Yüksek Mahkemesi, devlet başkanı adayı Bolsonaro'nun kardeşi Eduardo hakkında tutuklama kararı çıkardı

Sputnik Türkiye

Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu ve devlet başkanlığı yarışındaki Flavio Bolsonaro'nun... 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T13:00+0300

2026-10-09T13:00+0300

2026-10-09T13:00+0300

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Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes, ABD'de yaşayan eski milletvekili Eduardo Bolsonaro hakkında tutuklama kararı çıkardı. Karar, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile Flavio Bolsonaro'nun karşı karşıya geleceği 25 Ekim'deki ikinci tur seçimden iki hafta önce alındı.Yargıç de Moraes, perşembe günü verdiği kararda Eduardo Bolsonaro'nun dört yıllık hapis cezasını derhal çekmeye başlamasına hükmetti. Ayrıca Bolsonaro'nun Brezilya pasaportunu iptal eden yargıç, Federal Polise Eduardo Bolsonaro'nun ülkeye dönmesi halinde tutuklanması talimatını verdi.De Moraes, kararında sanığın ceza hukukunun uygulanmasını engellemek amacıyla ülke dışında ve bilinmeyen bir yerde bulunarak kendi eylemlerinden yarar sağlayamayacağını belirtti.Babasının yargılanmasına müdahale suçlaması42 yaşındaki Eduardo Bolsonaro, Haziran 2026'da babası Jair Bolsonaro'nun yargılandığı davaya ABD'nin müdahale etmesi için lobi faaliyetleri yürüttüğü suçlamasıyla mahkum edilmişti. Eski milletvekilinin, Brezilyalı yetkililere yaptırım uygulanması ve ülkenin ihracatına daha yüksek gümrük vergileri getirilmesi için çalıştığı belirtildi.Eduardo Bolsonaro, Mart 2025'te babasının serbest bırakılması için tüm enerjisini harcamak üzere ABD'ye taşınacağını açıklamıştı. Bu karar, Brezilya Ulusal Kongresi'ndeki milletvekilliği görevini ve federal polis soruşturmacısı olarak işini kaybetmesine yol açtı. Texas eyaletinde yaşayan Eduardo Bolsonaro'nun ABD'de daimi oturum izni bulunuyor.Eduardo Bolsonaro, kardeşi Flavio Bolsonaro ile ABD yönetimi arasındaki temaslarda da rol oynadı. Mayıs ayında Flavio Bolsonaro'ya ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede eşlik etti.Ne olmuştu?Bolsonaro ailesinin siyasi rakibi olarak gördüğü Yargıç de Moraes, Jair Bolsonaro'nun darbe girişimi planlamak suçlamasıyla yargılandığı soruşturmaya başkanlık etmişti. Eski devlet başkanı, Eylül 2025'te 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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eduardo bolsonaro, flavio bolsonaro, jair bolsonaro, brezilya, tutuklama kararı, seçim