https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/bir-yanda-binlerce-isten-cikarma-diger-yanda-3-gunluk-mesai-vaadi-1109413531.html
Bir yanda binlerce işten çıkarma, diğer yanda ‘3 günlük mesai’ vaadi
Bir yanda binlerce işten çıkarma, diğer yanda ‘3 günlük mesai’ vaadi
Sputnik Türkiye
Milyarder iş insanı Jeff Bezos, yapay zeka sayesinde tek maaşla aile geçindirmenin ve haftada 3 gün çalışmanın mümkün olacağını ileri sürdü. Açıklamanın... 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T11:41+0300
2026-10-09T11:41+0300
2026-10-09T11:44+0300
ekonomi̇
jeff bezos
jamie dimon
bill gates
jpmorgan chase
amazon
chatgpt
yapay zeka
i̇stihdam
i̇şten çıkarma
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E-ticaret devi Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos, Forbes dergisine verdiği röportajda, yapay zeka teknolojilerinin iş gücü piyasasına ve çalışma hayatına etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yapay zekanın sunduğu verimlilik artışının toplum üzerindeki olumlu etkilerine dikkati çeken Bezos, gelecekte Amerikalıların haftada yalnızca 3 gün çalışabileceğini ya da çiftlerin tek bir gelirle ailelerini geçindirebilecek duruma geleceğini ifade etti.‘İşsizlik değil, iş gücü açığı yaşanabilir’Yapay zekanın kitlesel iş kayıplarına yol açacağına yönelik karamsar tahminlere katılmadığını belirten Bezos, teknolojinin gelişiminin işsizlikten ziyade iş gücü açığı yaratma ihtimalinin daha yüksek olduğunu savundu.Bezos, Amazon'un son dönemde gerçekleştirdiği yaklaşık 30 bin kişilik istihdam azaltımına da değinerek, bu durumun yapay zekadan değil, Kovid-19 salgını sonrası yaşanan aşırı büyüme ve hızlı işe alım döneminin ardından gelen doğal bir dengelenmeden kaynaklandığını kaydetti.Yapay zeka sektöründe finansal bir balon oluşma ihtimaline işaret eden Bezos, yatırımcıların olası bir çöküşte para kaybedebileceğini ancak geliştirilen teknolojilerin kalıcı olacağını ve topluma fayda sağlamaya devam edeceğini belirtti.Teknoloji devleri ‘kısaltılmış çalışma süresi’ konusunda hemfikirYapay zekanın çalışma sürelerini kısaltacağı yönündeki öngörüler daha önce finans ve teknoloji dünyasının diğer önde gelen isimleri tarafından da dile getirilmişti. JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, yeni neslin teknolojinin yardımıyla haftada 3.5 gün çalışabileceğini ve daha sağlıklı bir yaşam süreceğini ifade etmişti. Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates de üretimin makineler tarafından üstlenildiği bir düzende 3 günlük çalışma haftasının son derece makul bir gelişme olacağını belirtmişti.İstihdam piyasasında belirsizlik sürüyorYapay zekanın istihdama etkisi konusunda uzmanlar arasındaki görüş ayrılıkları devam ediyor. 2026 yılı başı verilerine göre ChatGPT gibi gelişmiş yapay zeka araçlarının yaygınlaşmasına rağmen otomatikleşmeye açık sektörlerde beklenen kitlesel iş kayıplarının henüz yaşanmadığı, aksine bazı alanlarda istihdamın arttığı gözlemleniyor.Ancak analistler, özellikle giriş seviyesindeki idari ve büro rollerinin risk altında olduğu konusunda uyarıda bulunuyor. Bunun yanı sıra önde gelen teknoloji liderleri, kontrolden çıkabilecek yapay zeka sistemlerine karşı devlet denetimlerinin ve güvenlik tedbirlerinin artırılması gerektiğine dikkati çekiyor.
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jeff bezos, jamie dimon, bill gates, jpmorgan chase, amazon, chatgpt, yapay zeka, i̇stihdam, i̇şten çıkarma
Bir yanda binlerce işten çıkarma, diğer yanda ‘3 günlük mesai’ vaadi
11:41 09.10.2026 (güncellendi: 11:44 09.10.2026)
Milyarder iş insanı Jeff Bezos, yapay zeka sayesinde tek maaşla aile geçindirmenin ve haftada 3 gün çalışmanın mümkün olacağını ileri sürdü. Açıklamanın, Amazon'un yeni işten çıkarma kararlarıyla aynı döneme denk gelmesi dikkati çekti.
E-ticaret devi Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos, Forbes dergisine verdiği röportajda, yapay zeka teknolojilerinin iş gücü piyasasına ve çalışma hayatına etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yapay zekanın sunduğu verimlilik artışının toplum üzerindeki olumlu etkilerine dikkati çeken Bezos, gelecekte Amerikalıların haftada yalnızca 3 gün çalışabileceğini ya da çiftlerin tek bir gelirle ailelerini geçindirebilecek duruma geleceğini ifade etti.
‘İşsizlik değil, iş gücü açığı yaşanabilir’
Yapay zekanın kitlesel iş kayıplarına yol açacağına yönelik karamsar tahminlere katılmadığını belirten Bezos, teknolojinin gelişiminin işsizlikten ziyade iş gücü açığı yaratma ihtimalinin daha yüksek olduğunu savundu.
Bezos, Amazon'un son dönemde gerçekleştirdiği yaklaşık 30 bin kişilik istihdam azaltımına da değinerek, bu durumun yapay zekadan değil, Kovid-19 salgını sonrası yaşanan aşırı büyüme ve hızlı işe alım döneminin ardından gelen doğal bir dengelenmeden kaynaklandığını kaydetti.
Yapay zeka sektöründe finansal bir balon oluşma ihtimaline işaret eden Bezos, yatırımcıların olası bir çöküşte para kaybedebileceğini ancak geliştirilen teknolojilerin kalıcı olacağını ve topluma fayda sağlamaya devam edeceğini belirtti.
Teknoloji devleri ‘kısaltılmış çalışma süresi’ konusunda hemfikir
Yapay zekanın çalışma sürelerini kısaltacağı yönündeki öngörüler daha önce finans ve teknoloji dünyasının diğer önde gelen isimleri tarafından da dile getirilmişti. JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, yeni neslin teknolojinin yardımıyla haftada 3.5 gün çalışabileceğini ve daha sağlıklı bir yaşam süreceğini ifade etmişti. Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates de üretimin makineler tarafından üstlenildiği bir düzende 3 günlük çalışma haftasının son derece makul bir gelişme olacağını belirtmişti.
İstihdam piyasasında belirsizlik sürüyor
Yapay zekanın istihdama etkisi konusunda uzmanlar arasındaki görüş ayrılıkları devam ediyor. 2026 yılı başı verilerine göre ChatGPT gibi gelişmiş yapay zeka araçlarının yaygınlaşmasına rağmen otomatikleşmeye açık sektörlerde beklenen kitlesel iş kayıplarının henüz yaşanmadığı, aksine bazı alanlarda istihdamın arttığı gözlemleniyor.
Ancak analistler, özellikle giriş seviyesindeki idari ve büro rollerinin risk altında olduğu konusunda uyarıda bulunuyor. Bunun yanı sıra önde gelen teknoloji liderleri, kontrolden çıkabilecek yapay zeka sistemlerine karşı devlet denetimlerinin ve güvenlik tedbirlerinin artırılması gerektiğine dikkati çekiyor.