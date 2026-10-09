https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/bayrakli-belediyesi-operasyonu-eski-belediye-baskani-sandal-ve-5-kisi-tutuklandi-1109433304.html

Bayraklı Belediyesi operasyonu: Eski Belediye Başkanı Sandal ve 14 kişi tutuklandı

Bayraklı Belediyesi operasyonu: Eski Belediye Başkanı Sandal ve 14 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

İzmir’de Bayraklı Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında, eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklandı. 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T20:41+0300

2026-10-09T20:41+0300

2026-10-10T00:32+0300

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayraklı Belediyesine yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Belediye Başkanı Serdar Sandal, oğlu Y. Sandal ve eski BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı B.U'nun da aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı.Bayraklı Belediyesi soruşturmasıİzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayraklı Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma, Sayıştayın 2025 yılında belediye iştiraki BAYBEL AŞ'ye ilişkin mali denetimlerinde tespit edilen usulsüzlük iddiaları üzerine derinleştirildi.İncelemelerde, 2024 yılındaki bazı ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına neden olunduğu öne sürüldü. Bazı ihalelerde teklif veren firmaların birbiriyle bağlantılı olduğu, kimi hizmetlerin kağıt üzerinde gerçekleştirilmiş gibi gösterildiği veya eksik yapıldığı, hak ediş ödemelerinin ardından paraların firmalar arasında paylaştırıldığı iddia edildi.Soruşturma kapsamında, BAYBEL AŞ tarafından firmalara yapılan bazı ödemelerin eski BAYBEL Yönetim Kurulu Başkanı B.U. ve kardeşi H.U. ile eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın oğlu Y. Sandal'ın hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.Mali incelemelerde, 2023-2024 yıllarında usulsüz işlemler nedeniyle toplam 20 milyon 85 bin 188 lira 5 kuruş kamu zararı oluştuğu, doğrudan temin yoluyla iş alan firmaların sahipleri tarafından belediye personeline toplam 4 milyon 625 bin 400 lira rüşvet niteliğinde para gönderildiği öne sürüldü.Bu tespitler doğrultusunda, eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın liderliğinde hareket ettiği iddia edilen yapılanmaya yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından operasyon düzenlendi. İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Elazığ ve Muğla'da gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında Serdar Sandal'ın da bulunduğu 47 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen 48'inci şüpheli F.F'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.Gözaltına alınanlar arasında Serdar Sandal'ın oğlu Y. Sandal, eski CHP Bayraklı İlçe Başkanı ve belediye çalışanı D.G. ile eski BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı B.U. da yer aldı. Soruşturma kapsamında son olarak, aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 6 kişinin tutuklandığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/izmirde-bayrakli-belediyesine-operasyon-eski-baskan-gozaltinda-1109313624.html

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