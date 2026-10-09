https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/bakan-goktastan-umit-ozlale-cemal-enginyurt-ve-ali-mahir-basarira-suc-duyurusu-1109419691.html

Bakan Göktaş'tan Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır'a suç duyurusu

Bakan Göktaş'tan Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır'a suç duyurusu

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kendisi hakkında iddialarda bulunan Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç... 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T14:13+0300

2026-10-09T14:13+0300

2026-10-09T14:18+0300

türki̇ye

suç duyurusu

cemal enginyurt

ali mahir başarır

ümit özlale

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon meselesi üzerinden kendisini ve ailesini hedef aldıklarını belirttiği Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.Göktaş, söz konusu siyasetçilerin iddialarını ispatlayamadığını savunarak istifa çağrısını yineledi. Bakan ayrıca, iddiaları sosyal medya ve haber yayınları aracılığıyla yaydığını belirttiği basın kuruluşlarına karşı da hukuki yollara başvuracağını duyurdu.3 isim hakkında suç duyurusunda bulunduBakan Mahinur Özdemir Göktaş, fon meselesine ilişkin kendisi ve ailesi hakkında ortaya atılan iddialara yönelik açıklama yaptı.Göktaş, Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:"Fon meselesi üzerinden şahsımı ve ailemi hedef alan yalan ve iftiraları ortaya atan Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundum. Dünden bu yana iddialarını ispatlamalarını bekliyorum. İspatlayamadılar. İddialarını ispatlayamıyorlarsa istifa etmeleri gerektiğini açıkça söyledim. İstifa etmediler. İftira atarken gösterdikleri cüreti, sorumluluk almak söz konusu olduğunda gösteremediler."İddiaları yayımlayan basın kuruluşlarına da hukuki işlem uyarısıGöktaş, açıklamasında yalnızca siyasetçileri değil, söz konusu iddialara yayınlarında yer veren bazı basın kuruluşlarını da eleştirdi.İddiaları çürüten açıklamaların yeterince görünür biçimde yayımlanmadığını savunan Bakan Göktaş, basın kuruluşlarına karşı da hukuki süreç başlatacağını belirtti.Göktaş, açıklamasının devamında şunları kaydetti:"Diğer yandan, iftiraları sosyal medya platformlarında yayarak, manşetlerine taşıyıp bu iddiaları somut delillerle çürüten açıklamaları görünmeyecek köşelere saklayarak kamuoyunda şahsımın suçlu olduğu algısını oluşturan basın kuruluşlarına karşı da gerekli bütün hukuki yollara başvuracağım. Basın özgürlüğü, iftira yoluyla itibar suikastı yapmanın ve kamuoyunu yanıltmanın kalkanı olamaz. Bu yayınlardan doğan hukuki, idari ve cezai sorumlulukların sonuna kadar takipçisi olacağım."'Bu iftiraların peşini bırakmayacağım'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, açıklamasının sonunda kendisi ve ailesi hakkında ortaya atılan iddialara karşı hukuki mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.Göktaş, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:"Hiç kimse çamur siyaseti uğruna şahsımı ve ailemi hedef alıp sorumluluktan kaçabileceğini sanmasın. Bu iftiraların peşini bırakmayacağım."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/bakan-goktas-ozlale-ve-enginyurt-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-1109406313.html

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suç duyurusu, cemal enginyurt, ali mahir başarır, ümit özlale, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı