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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/bakan-goktastan-fon-aciklamasi-isim-benzerligini-kullanip-ailemin-alet-edilmesine-musamaha-1109395233.html
Bakan Göktaş'tan fon açıklaması: 'İsim benzerliğini kullanıp ailemin alet edilmesine müsamaha göstermeyeceğim'
Bakan Göktaş'tan fon açıklaması: 'İsim benzerliğini kullanıp ailemin alet edilmesine müsamaha göstermeyeceğim'
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturmasına ilişkin ""Fon meselesiyle ilgili şahsımı ve ailemi hedef alan iddialar tamamen... 08.10.2026, Sputnik Türkiye
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mahinur özdemir göktaş
türkiye
fon soruşturması
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan fon soruşturmasına yönelik açıklama geldi.'Tamamen yalan'Bakan Göktaş "Fon meselesiyle ilgili şahsımı ve ailemi hedef alan iddialar tamamen yalandır. Bu iftiraları yayanlar hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılacaktır" dedi ve net konuştu:TC numarası vererek açıkladıBakan Göktaş açıklamasında şunları ifade etti:
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mahinur özdemir göktaş, türkiye, fon soruşturması
mahinur özdemir göktaş, türkiye, fon soruşturması

Bakan Göktaş'tan fon açıklaması: 'İsim benzerliğini kullanıp ailemin alet edilmesine müsamaha göstermeyeceğim'

15:51 08.10.2026
© Abdulhamid HoşbaşMahinur Özdemir Göktaş
Mahinur Özdemir Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
© Abdulhamid Hoşbaş
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Ayrıntılar geliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturmasına ilişkin ""Fon meselesiyle ilgili şahsımı ve ailemi hedef alan iddialar tamamen yalandır. Bu iftiraları yayanlar hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılacaktır" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan fon soruşturmasına yönelik açıklama geldi.

'Tamamen yalan'

Bakan Göktaş "Fon meselesiyle ilgili şahsımı ve ailemi hedef alan iddialar tamamen yalandır. Bu iftiraları yayanlar hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılacaktır" dedi ve net konuştu:
"İsim benzerliğini kullanıp şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğim"

TC numarası vererek açıkladı

Bakan Göktaş açıklamasında şunları ifade etti:
Fon meselesi üzerinden şahsımı ve ailemi hedef alan iddialar, baştan sona YALAN ve İFTİRADIR. Bu iftiraları üretenleri, yayanları ve bunlara alet olanları en güçlü şekilde TELİN EDİYORUM. Şahsımın ve aile üyelerimin söz konusu olaylarla hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Hiçbir aile üyemizin söz konusu fonlarda TEK BİR KURUŞ DAHİ İŞLEMİ YOKTUR, kayıtlı hesabı yoktur. Bahsettikleri işlemin sahibi olan şahsın TC’si ***92 ile biterken babamınki ****18 ile bitmektedir. İsim benzerliğini kullanıp şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine ASLA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİM. Bu iftirayı ortaya atanlardan DERHAL VE GECİKMEKSİZİN iddialarını ispatlamalarını bekliyorum. En ufak bir ispatta görevimden istifa edeceğimi peşinen beyan ediyorum. Eğer ispatlayamazlarsa onlardan da işgal ettikleri görevlerden istifalarını bekliyorum. Hiç kimsenin adımızı yalanlarla kirletmesine, ailemi karalama kampanyalarının hedefi hâline getirmesine izin vermeyeceğim. Bu iftiraları ortaya atan ve yayanlar hakkında şahsım ve aile üyelerim adına gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır. Her bir sorumlunun hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım. Buradan bu iddiaları ortaya atanlara açıkça meydan okuyorum: İddialarınızı somut delillerle ispatlayın, görevimi derhâl bırakacağım. Peki, bu iddiaların yalan ve iftira olduğu ortaya çıktığında siz de görevlerinizi bırakacak mısınız? Ben bu sözümün arkasındayım. Bu iftirayı atanlardan aynı duruşu bekliyorum!!! Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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