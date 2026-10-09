https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/avrupa-havacilik-guvenligi-ajansi-suudi-arabistan-hava-sahasina-iliskin-uyarisini-genisletti-1109432430.html

Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı, Suudi Arabistan hava sahasına ilişkin uyarısını genişletti

Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı, Suudi Arabistan hava sahasına ilişkin uyarısını genişletti

Sputnik Türkiye

Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA), havayolu şirketlerine Suudi Arabistan hava sahasının daha geniş bir bölümünde uçuş yapmaktan kaçınmaları tavsiyesinde bulundu. Uyarı, genişletildi. Detaylar haberde...

2026-10-09T19:43+0300

2026-10-09T19:43+0300

2026-10-09T19:43+0300

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EASA, 30 Eylül'de yayımladığı çatışma bölgelerine ilişkin bilgilendirme bültenini güncelleyerek, havayolu şirketlerine uçuş yapmamalarını tavsiye ettiği bölgeye Suudi Arabistan'ın kuzeybatısını da ekledi.Ajans, son saldırıların Husilerin Suudi Arabistan topraklarının daha derinlerindeki hedefleri, Riyad dahil olmak üzere, 'vurma kapasitesine ve bu yöndeki kararlılığına' işaret ettiğini belirtti.EASA, tekrarlanan füze ve insansız hava aracı saldırılarının yanı sıra hava savunma sistemlerinin devreye girmesinin sivil havacılık açısından riskleri artırdığını bildirdi.Ajans, bu koşulların sivil uçakların yanlışlıkla tehdit olarak tanımlanması ihtimalini yükselttiğini, füze ve İHA'ların uçuş güzergahlarından geçmesi, hava savunma müdahaleleri ve düşen enkaz parçalarının da ek riskler oluşturduğunu kaydetti.Yaklaşık 10 bin havacılık profesyonelinin üye olduğu ve uçuş güvenliği risklerine ilişkin bilgi paylaşan OPSGROUP da cuma günü üyelerine Suudi Arabistan'a yönelik "uçuş yapmayın" uyarısı gönderdi.Ne olmuştu?Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, perşembe günü Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen iki saldırıda üç Suudi vatandaşının hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi. Husiler ise perşembe günü başkentteki havalimanını iki seyir füzesiyle hedef aldıklarını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/riyad-havalimanina-fuze-saldirisi-3-olu-36-yarali-1109413058.html

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