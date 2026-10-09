https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/avrupa-havacilik-guvenligi-ajansi-suudi-arabistan-hava-sahasina-iliskin-uyarisini-genisletti-1109432430.html
Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı, Suudi Arabistan hava sahasına ilişkin uyarısını genişletti
Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı, Suudi Arabistan hava sahasına ilişkin uyarısını genişletti
Sputnik Türkiye
Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA), havayolu şirketlerine Suudi Arabistan hava sahasının daha geniş bir bölümünde uçuş yapmaktan kaçınmaları tavsiyesinde bulundu. Uyarı, genişletildi. Detaylar haberde...
2026-10-09T19:43+0300
2026-10-09T19:43+0300
2026-10-09T19:43+0300
dünya
suudi arabistan
riyad
avrupa havacılık güvenliği ajansı (easa)
husiler
i̇ran
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/10/1093714261_0:26:789:470_1920x0_80_0_0_328a37e14c5620a783a4fcbe6935fe8e.png
EASA, 30 Eylül'de yayımladığı çatışma bölgelerine ilişkin bilgilendirme bültenini güncelleyerek, havayolu şirketlerine uçuş yapmamalarını tavsiye ettiği bölgeye Suudi Arabistan'ın kuzeybatısını da ekledi.Ajans, son saldırıların Husilerin Suudi Arabistan topraklarının daha derinlerindeki hedefleri, Riyad dahil olmak üzere, 'vurma kapasitesine ve bu yöndeki kararlılığına' işaret ettiğini belirtti.EASA, tekrarlanan füze ve insansız hava aracı saldırılarının yanı sıra hava savunma sistemlerinin devreye girmesinin sivil havacılık açısından riskleri artırdığını bildirdi.Ajans, bu koşulların sivil uçakların yanlışlıkla tehdit olarak tanımlanması ihtimalini yükselttiğini, füze ve İHA'ların uçuş güzergahlarından geçmesi, hava savunma müdahaleleri ve düşen enkaz parçalarının da ek riskler oluşturduğunu kaydetti.Yaklaşık 10 bin havacılık profesyonelinin üye olduğu ve uçuş güvenliği risklerine ilişkin bilgi paylaşan OPSGROUP da cuma günü üyelerine Suudi Arabistan'a yönelik "uçuş yapmayın" uyarısı gönderdi.Ne olmuştu?Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, perşembe günü Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen iki saldırıda üç Suudi vatandaşının hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi. Husiler ise perşembe günü başkentteki havalimanını iki seyir füzesiyle hedef aldıklarını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/riyad-havalimanina-fuze-saldirisi-3-olu-36-yarali-1109413058.html
suudi arabistan
riyad
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/10/1093714261_64:0:725:496_1920x0_80_0_0_c5e8463ceca83867bd2987df3f24b6be.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
suudi arabistan, riyad, avrupa havacılık güvenliği ajansı (easa), husiler, i̇ran, haberler
suudi arabistan, riyad, avrupa havacılık güvenliği ajansı (easa), husiler, i̇ran, haberler
Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı, Suudi Arabistan hava sahasına ilişkin uyarısını genişletti
Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA), Yemen'deki İran yanlısı Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanına düzenlediği saldırıların ardından ülkenin hava sahasına ilişkin güvenlik uyarısını genişletti.
EASA, 30 Eylül'de yayımladığı çatışma bölgelerine ilişkin bilgilendirme bültenini güncelleyerek, havayolu şirketlerine uçuş yapmamalarını tavsiye ettiği bölgeye Suudi Arabistan'ın kuzeybatısını da ekledi.
Ajans, son saldırıların Husilerin Suudi Arabistan topraklarının daha derinlerindeki hedefleri, Riyad dahil olmak üzere, 'vurma kapasitesine ve bu yöndeki kararlılığına' işaret ettiğini belirtti.
EASA, tekrarlanan füze ve insansız hava aracı saldırılarının yanı sıra hava savunma sistemlerinin devreye girmesinin sivil havacılık açısından riskleri artırdığını bildirdi.
Ajans, bu koşulların sivil uçakların yanlışlıkla tehdit olarak tanımlanması ihtimalini yükselttiğini, füze ve İHA'ların uçuş güzergahlarından geçmesi, hava savunma müdahaleleri ve düşen enkaz parçalarının da ek riskler oluşturduğunu kaydetti.
Yaklaşık 10 bin havacılık profesyonelinin üye olduğu ve uçuş güvenliği risklerine ilişkin bilgi paylaşan OPSGROUP da cuma günü üyelerine Suudi Arabistan'a yönelik "uçuş yapmayın" uyarısı gönderdi.
Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, perşembe günü Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen iki saldırıda üç Suudi vatandaşının hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi. Husiler ise perşembe günü başkentteki havalimanını iki seyir füzesiyle hedef aldıklarını açıklamıştı.