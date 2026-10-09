https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/arac-muayene-istasyonlarina-yeni-duzenleme-denetim-sartlari-degisti-cezalar-belli-oldu-1109410979.html

Araç Muayene İstasyonlarına yeni düzenleme: Denetim şartları değişti, cezalar belli oldu

Araç Muayene İstasyonlarına yeni düzenleme: Denetim şartları değişti, cezalar belli oldu

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Resmî Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğiyle araç muayene istasyonlarının denetim esasları ve yaptırımları... 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T09:40+0300

2026-10-09T09:40+0300

2026-10-09T09:40+0300

ekonomi̇

resmî gazete

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

araç muayene

otomobil

araç

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gitti.9 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle araç muayene istasyonlarının denetimine ilişkin hükümler ve bazı idari şartlar yeniden belirlendi.Denetimi bakanlık yapacakYeni düzenlemeye göre araç muayene istasyonlarının denetimi, ilgili kanun ve mevzuat kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.Yönetmelikte ayrıca, işletme belgesiyle yetkilendirilen ancak belirlenen yükümlülüklere aykırı hareket eden istasyon işletmecilerine uygulanacak yaptırımlar yeniden düzenlendi.Cezalar 17 bin 376 liradan başlıyorDüzenlemeye göre bazı yükümlülüklere aykırılık halinde 17 bin 376 TL idari para cezası uygulanacak.Belirlenen diğer ihlaller için cezalar şöyle:Yönetmelikte sayılan bazı yükümlülüklerin ise “idari şart” olarak kabul edilmesi kararlaştırıldı.Yönetmelik değişikliği, 9 Ekim 2026 tarihinde yayımlandığı gün yürürlüğe girdi.Düzenlemenin hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260823/arac-muayenesinde-yeni-donem-basliyor-yapay-zeka-destegi-geliyor-1108179288.html

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resmî gazete, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, araç muayene, otomobil, araç