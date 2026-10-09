https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/arac-muayene-istasyonlarina-yeni-duzenleme-denetim-sartlari-degisti-cezalar-belli-oldu-1109410979.html
Araç Muayene İstasyonlarına yeni düzenleme: Denetim şartları değişti, cezalar belli oldu
Araç Muayene İstasyonlarına yeni düzenleme: Denetim şartları değişti, cezalar belli oldu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Resmî Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğiyle araç muayene istasyonlarının denetim esasları ve yaptırımları... 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T09:40+0300
2026-10-09T09:40+0300
2026-10-09T09:40+0300
ekonomi̇
resmî gazete
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
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otomobil
araç
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gitti.9 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle araç muayene istasyonlarının denetimine ilişkin hükümler ve bazı idari şartlar yeniden belirlendi.Denetimi bakanlık yapacakYeni düzenlemeye göre araç muayene istasyonlarının denetimi, ilgili kanun ve mevzuat kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.Yönetmelikte ayrıca, işletme belgesiyle yetkilendirilen ancak belirlenen yükümlülüklere aykırı hareket eden istasyon işletmecilerine uygulanacak yaptırımlar yeniden düzenlendi.Cezalar 17 bin 376 liradan başlıyorDüzenlemeye göre bazı yükümlülüklere aykırılık halinde 17 bin 376 TL idari para cezası uygulanacak.Belirlenen diğer ihlaller için cezalar şöyle:Yönetmelikte sayılan bazı yükümlülüklerin ise “idari şart” olarak kabul edilmesi kararlaştırıldı.Yönetmelik değişikliği, 9 Ekim 2026 tarihinde yayımlandığı gün yürürlüğe girdi.Düzenlemenin hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260823/arac-muayenesinde-yeni-donem-basliyor-yapay-zeka-destegi-geliyor-1108179288.html
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resmî gazete, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, araç muayene, otomobil, araç
resmî gazete, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, araç muayene, otomobil, araç
Araç Muayene İstasyonlarına yeni düzenleme: Denetim şartları değişti, cezalar belli oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Resmî Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğiyle araç muayene istasyonlarının denetim esasları ve yaptırımları yeniden belirlendi. Yükümlülüklere uymayan işletmecilere 17 bin 376 TL ile 100 bin TL arasında idari para cezası uygulanacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gitti.
9 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de
yayımlanan düzenlemeyle araç muayene istasyonlarının denetimine ilişkin hükümler ve bazı idari şartlar yeniden belirlendi.
Denetimi bakanlık yapacak
Yeni düzenlemeye göre araç muayene istasyonlarının denetimi, ilgili kanun ve mevzuat kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.
Yönetmelikte ayrıca, işletme belgesiyle yetkilendirilen ancak belirlenen yükümlülüklere aykırı hareket eden istasyon işletmecilerine uygulanacak yaptırımlar yeniden düzenlendi.
Cezalar 17 bin 376 liradan başlıyor
Düzenlemeye göre bazı yükümlülüklere aykırılık halinde 17 bin 376 TL idari para cezası uygulanacak.
Belirlenen diğer ihlaller için cezalar şöyle:
17.376 TL: Yönetmelikte belirtilen bazı işletme ve çalışma şartlarına aykırılıklar
43.447 TL: Belirli idari ve operasyonel yükümlülüklere aykırılıklar
100.000 TL: Daha ağır nitelikteki belirli yükümlülüklere aykırılıklar
Yönetmelikte sayılan bazı yükümlülüklerin ise “idari şart” olarak kabul edilmesi kararlaştırıldı.
Yönetmelik değişikliği, 9 Ekim 2026 tarihinde yayımlandığı gün yürürlüğe girdi.
Düzenlemenin hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütecek.