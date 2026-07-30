https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/arac-muayenesinde-yeni-donem-basliyor-kredi-karti-komisyonu-alinmayacak-1107663235.html

Araç muayenesinde yeni dönem başlıyor: Kredi kartı komisyonu alınmayacak

Araç muayenesinde yeni dönem başlıyor: Kredi kartı komisyonu alınmayacak

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, araç muayene hizmetlerinde önemli yeniliklerin hayata geçirileceğini açıkladı. Araç muayene istasyonu... 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T15:33+0300

2026-07-30T15:33+0300

2026-07-30T15:33+0300

türki̇ye

araç muayene

abdulkadir uraloğlu

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

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Araç muayene hizmetlerinde 2027-2047 dönemini kapsayan ikinci imtiyaz sürecine ilişkin sözleşmeler imzalanacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni dönemin vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla şekilleneceğini belirterek, istasyon sayısının artırılmasından teknolojik altyapının güçlendirilmesine kadar birçok yeniliğin hayata geçirileceğini söyledi.Araç muayene istasyonu sayısı 352'ye yükseltilecekBakan Uraloğlu, halen 219'u sabit ve 102'si seyyar olmak üzere toplam 321 noktada sunulan araç muayene hizmetinin, yeni dönemde 249'u sabit ve 103'ü seyyar olmak üzere toplam 352 istasyona çıkarılacağını açıkladı.Ayrıca ihtiyaç duyulan büyükşehirlerde 8 kanallı araç muayene istasyonları kurulacağı bildirildi.OBD cihazları ve yeni teknolojiler kullanılacakYeni dönemde araç muayene süreçlerinde teknolojik altyapının güçlendirileceğini belirten Uraloğlu, süspansiyon test cihazları, elektronik boyut ölçüm sistemleri, otomatik plaka tanıma altyapısı ve ilerleyen süreçte OBD cihazlarının devreye alınacağını ifade etti.Kredi kartıyla ödemede komisyon alınmayacakVatandaşların beklentilerinin dikkate alındığını vurgulayan Uraloğlu, yeni dönemde önemli bir uygulamanın da hayata geçirileceğini belirtti.Uraloğlu, 15 Ağustos 2027 tarihinde başlayacak yeni imtiyaz döneminde TURKA tarafından kredi kartıyla yapılacak araç muayene ödemelerinden komisyon alınmayacağını açıklayarak, şöyle konuştu:"15 Ağustos 2027 tarihinde başlayacak yeni imtiyaz döneminde TURKA vatandaşlarımızın kredi kartıyla yapacakları araç muayene ödemelerinde hiçbir kredi kartı komisyonu almayacak"19 yılda 210 milyonun üzerinde araç muayenesi yapıldıBakan Uraloğlu, 2004 yılında başlatılan özelleştirme sürecinin ardından özel sektör işletmeli araç muayene istasyonlarının 15 Ağustos 2007'de hizmet vermeye başladığını hatırlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/gelir-idaresi-baskanligi-duyurdu-milyonlarca-kisiyi-ilgilendiriyor-mtvde-son-odeme-gunu-ne-zaman-1107662584.html

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araç muayene, abdulkadir uraloğlu, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı