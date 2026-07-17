https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/beyaz-sarayda-ilk-vaka-trumpin-teleprompter-operatorune-bahis-sorusturmasi-1107333761.html

Beyaz Saray'da ilk vaka: Trump'ın teleprompter operatörüne bahis soruşturması

Beyaz Saray'da ilk vaka: Trump'ın teleprompter operatörüne bahis soruşturması

Sputnik Türkiye

Konuya yakın iki kaynağa göre, bahis piyasalarını düzenleyen federal kurum, ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun süredir teleprompter operatörlüğünü yapan kişiyi ‘potansiyel içsel bilgi bahsi’ şüphesiyle soruşturmaya başladı.

2026-07-17T12:46+0300

2026-07-17T12:46+0300

2026-07-17T12:46+0300

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Daha önce Trump'ın Miami'deki bir zirvede yaptığı konuşma öncesi prompter'ı silerken görüntülenen ve fotoğrafta yer alan kişinin ismi Amerikan basınına göre Gabriel Perez. Basına konuşan kaynaklar Beyaz Saray çalışanı Gabriel Perez’in ABD merkezli bir tahmin sitesinde ‘olası bir içsel aktivite bahsi’ yaptığını duyurdu. Kaynaklara, göre Perez, bahsi, sitedeki ekonomi, spor, politika gibi başlıkları olan sitenin sosyal medya ile ilgili bahisleri içeren ‘mention’ kategorisinde oynadı.Sitenin bu kategorisinde ‘Trump bu hafta 180’in üzerinde mi, 190’ın üzerinde mi paylaşım yapar?’, ‘Bu hafta paylaşımlarında kimden bahseder?’ gibi bahis seçenekleri bulunuyor.'90 bin doların üzerinde kar yaptı'Söz konusu bahis sitesi yetkilileri, tespit ettikleri bulguları, tahmin piyasalarını denetleyen federal kurum olan ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) iletti. Kaynaklardan biri, Perez'in söz konusu işlemlerden 90 bin doların üzerinde (bugünün döviz kuruyla yaklaşık 4 milyon 244 bin lira) kar elde ettiğini, ancak bu kazançların dondurulduğunu belirtti.Sitenin yaptırım ve denetimden sorumlu yöneticisi Robert DeNault yaptığı açıklamada, "İzleme ekibimiz bu işlemleri derhal tespit edip CFTC'ye bildirdi, düzenleyici kurumlarla iş birliği yapıyor ve onlara yardımcı oluyoruz" dedi.Kaynaklardan edinilen bilgiye göre Perez de, CFTC soruşturmasında iş birliğinde bulundu.'Trump'a göre utanç kaynağı'Doğum izninden dönen Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ise, dün izinden sonra gerçekleştirdiği ilk basın brifinginde, Trump'ın Perez hakkındaki haberlerden haberdar olduğunu ve durumu "son derece talihsiz, hatta açıkça bir utanç kaynağı" olarak gördüğünü söyledi. Leavitt, Perez'in ücretsiz idari izne çıkarıldığını ve Trump'ın seçim güvenliği üzerine ulusa sesleniş konuşmasında teleprompterı Perşembe gecesi başka birinin kullanacağını belirtti.Beyaz Saray içinden ilk vakaBu, bu yıl popülaritesi hızla artan tahmin piyasalarındaki ABD’deki hukuki tanımıyla ‘içeriden öğrenenlerin ticareti’ (insider trading) düzenine karıştığı iddia edilen bir Beyaz Saray çalışanına dair bilinen ilk vaka.Daha önce, Maduro operasyonunda görev alıp bahisten 400 bin dolar kazanan ABD askeri tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/bakan-gurlek-futbol-kulubu-yoneticilerine-yasa-disi-bahis-operasyonunu-duyurdu-19-kisiye-gozalti-1107325742.html

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