https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/altindan-daha-pahali-bir-kilosu-800-bin-liradan-satilacak-1109420481.html

Altından daha pahalı: Bir kilosu 800 bin liradan satılacak

Altından daha pahalı: Bir kilosu 800 bin liradan satılacak

Sputnik Türkiye

Dünyanın en pahalı 'baharatları' arasında yer alan safran, çiçek açtı. Üreticiler bu yıl safranın kilosunun 800 bin liradan satılacağını duyurdu. 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T14:17+0300

2026-10-09T14:17+0300

2026-10-09T14:17+0300

yaşam

safran hasadı

safranbolu

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Boya, yemek, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan 'mucize bitki safran', çiçek açtı. Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen safranın kilogramı 800 bin liradan satılacak.55 kilo ürün alınacakHer yıl ağustosta ekimine başlanan, ekim-kasımda mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan 15-30 santimetre uzunluğundaki safran Karabük Safranbolu'da 51 çiftçi tarafından yaklaşık 110 dekar alanda yetiştiriliyor. Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan ve bu yıl 55 kilogram ürün elde edilmesi amaçlanan safranın çiçekleri toplanıyor. Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen safranın kilogramı 800 bin liradan satılacak.10. Uluslararası Safran Hasadı Festivali düzenlenecekYukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz, safranın dün itibarıyla çiçek açmaya başladığını söyledi. 10. Uluslararası Safran Hasadı Festivali'nin 1-4 Kasım'da düzenleneceğini belirten Yılmaz, "4 günlük uluslararası bir festival yapılacak. Bütün misafirlerimizi tarlalarımıza bekliyoruz." dedi.Safran üretim çiftliğinin işletmecisi ve ziraat mühendisi Mine Yılmaz da tüm üreticilerin bereketli hasat sezonu geçirmesini temenni etti. İlk çiçeklerin dün açtığını dile getiren Yılmaz, "Çok heyecanlıyız. İlk günde birdenbire 15 çiçeğimiz açtı. Artık günden güne daha da artacak. Hasat 40-45 gün sürecek. Çiftliğimiz, haftanın 7 günü ziyaretçilerimize açık. Bu eşsiz bitkiyi doğal ortamında görebilirsiniz." diye konuştu.Çiçekler her gün toplanacakYılmaz, 20 dekara yakın alanda safran yetiştirdiklerini anlatarak, "Bazı parsellerimiz üçüncü yılında. Bu parsellerimizde en yüksek verimi bekliyoruz. Ekim ayının son günlerine doğru tarlamızda çiçek yoğunluğu çok daha fazla olacak. Hepinizi o tarihlerde bekliyoruz. 45 gün boyunca buradayız. Her gün çiçek toplamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/bilim-dunyasi-saskin-nesli-tukendi-saniliyordu-issiz-adada-tam-180-bin-dev-kaplumbaga-kesfedildi-1109409196.html

safranbolu

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