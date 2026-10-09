Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/altindan-daha-pahali-bir-kilosu-800-bin-liradan-satilacak-1109420481.html
Altından daha pahalı: Bir kilosu 800 bin liradan satılacak
Altından daha pahalı: Bir kilosu 800 bin liradan satılacak
Sputnik Türkiye
Dünyanın en pahalı 'baharatları' arasında yer alan safran, çiçek açtı. Üreticiler bu yıl safranın kilosunun 800 bin liradan satılacağını duyurdu. 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T14:17+0300
2026-10-09T14:17+0300
yaşam
safran hasadı
safranbolu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/09/1109420167_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9156d2ebdfea74074faecf683393372c.jpg
Boya, yemek, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan 'mucize bitki safran', çiçek açtı. Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen safranın kilogramı 800 bin liradan satılacak.55 kilo ürün alınacakHer yıl ağustosta ekimine başlanan, ekim-kasımda mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan 15-30 santimetre uzunluğundaki safran Karabük Safranbolu'da 51 çiftçi tarafından yaklaşık 110 dekar alanda yetiştiriliyor. Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan ve bu yıl 55 kilogram ürün elde edilmesi amaçlanan safranın çiçekleri toplanıyor. Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen safranın kilogramı 800 bin liradan satılacak.10. Uluslararası Safran Hasadı Festivali düzenlenecekYukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz, safranın dün itibarıyla çiçek açmaya başladığını söyledi. 10. Uluslararası Safran Hasadı Festivali'nin 1-4 Kasım'da düzenleneceğini belirten Yılmaz, "4 günlük uluslararası bir festival yapılacak. Bütün misafirlerimizi tarlalarımıza bekliyoruz." dedi.Safran üretim çiftliğinin işletmecisi ve ziraat mühendisi Mine Yılmaz da tüm üreticilerin bereketli hasat sezonu geçirmesini temenni etti. İlk çiçeklerin dün açtığını dile getiren Yılmaz, "Çok heyecanlıyız. İlk günde birdenbire 15 çiçeğimiz açtı. Artık günden güne daha da artacak. Hasat 40-45 gün sürecek. Çiftliğimiz, haftanın 7 günü ziyaretçilerimize açık. Bu eşsiz bitkiyi doğal ortamında görebilirsiniz." diye konuştu.Çiçekler her gün toplanacakYılmaz, 20 dekara yakın alanda safran yetiştirdiklerini anlatarak, "Bazı parsellerimiz üçüncü yılında. Bu parsellerimizde en yüksek verimi bekliyoruz. Ekim ayının son günlerine doğru tarlamızda çiçek yoğunluğu çok daha fazla olacak. Hepinizi o tarihlerde bekliyoruz. 45 gün boyunca buradayız. Her gün çiçek toplamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/bilim-dunyasi-saskin-nesli-tukendi-saniliyordu-issiz-adada-tam-180-bin-dev-kaplumbaga-kesfedildi-1109409196.html
safranbolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/09/1109420167_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_20b28224883f10e579a689aca956e86f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
safran hasadı, safranbolu
safran hasadı, safranbolu

Altından daha pahalı: Bir kilosu 800 bin liradan satılacak

14:17 09.10.2026
© Orhan Kuzusafran
safran - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
© Orhan Kuzu
Abone ol
Dünyanın en pahalı 'baharatları' arasında yer alan safran, çiçek açtı. Üreticiler bu yıl safranın kilosunun 800 bin liradan satılacağını duyurdu.
Boya, yemek, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan 'mucize bitki safran', çiçek açtı. Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen safranın kilogramı 800 bin liradan satılacak.

55 kilo ürün alınacak

Her yıl ağustosta ekimine başlanan, ekim-kasımda mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan 15-30 santimetre uzunluğundaki safran Karabük Safranbolu'da 51 çiftçi tarafından yaklaşık 110 dekar alanda yetiştiriliyor. Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan ve bu yıl 55 kilogram ürün elde edilmesi amaçlanan safranın çiçekleri toplanıyor. Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen safranın kilogramı 800 bin liradan satılacak.
© Orhan Kuzusafran
safran - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
safran
© Orhan Kuzu

10. Uluslararası Safran Hasadı Festivali düzenlenecek

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz, safranın dün itibarıyla çiçek açmaya başladığını söyledi. 10. Uluslararası Safran Hasadı Festivali'nin 1-4 Kasım'da düzenleneceğini belirten Yılmaz, "4 günlük uluslararası bir festival yapılacak. Bütün misafirlerimizi tarlalarımıza bekliyoruz." dedi.
Safran üretim çiftliğinin işletmecisi ve ziraat mühendisi Mine Yılmaz da tüm üreticilerin bereketli hasat sezonu geçirmesini temenni etti. İlk çiçeklerin dün açtığını dile getiren Yılmaz, "Çok heyecanlıyız. İlk günde birdenbire 15 çiçeğimiz açtı. Artık günden güne daha da artacak. Hasat 40-45 gün sürecek. Çiftliğimiz, haftanın 7 günü ziyaretçilerimize açık. Bu eşsiz bitkiyi doğal ortamında görebilirsiniz." diye konuştu.

Çiçekler her gün toplanacak

Yılmaz, 20 dekara yakın alanda safran yetiştirdiklerini anlatarak, "Bazı parsellerimiz üçüncü yılında. Bu parsellerimizde en yüksek verimi bekliyoruz. Ekim ayının son günlerine doğru tarlamızda çiçek yoğunluğu çok daha fazla olacak. Hepinizi o tarihlerde bekliyoruz. 45 gün boyunca buradayız. Her gün çiçek toplamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Dev kaplumbağaların yuvası: Changuu Adası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
YAŞAM
Bilim dünyası şaşkın: Nesli tükendi sanılıyordu, ıssız adada tam 180 bin dev kaplumbağa keşfedildi
07:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала