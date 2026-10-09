https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/ak-parti-sozcusu-celik-bir-iddia-varsa-uzerine-gideriz-masum-olanlar-aklanir-suclular-bedelini-oder-1109434131.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bir iddia varsa üzerine gideriz, masum olanlar aklanır, suçlular bedelini öder
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bir iddia varsa üzerine gideriz, masum olanlar aklanır, suçlular bedelini öder
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, iddiaların araştırılması gerektiğini belirterek masumiyetin korunması ve suç... 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T21:39+0300
2026-10-09T21:39+0300
2026-10-09T21:54+0300
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da gündeme dair açıklamalarda bulundu.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon soruşturmasına ilişkin, "Bir iddia varsa üzerine gideriz, masum olanlar aklanır, suçlular bedelini öder. Biz ne siyasi linç kampanyasına müsaade ederiz ne de siyasi örtme kampanyasına müsaade ederiz" dedi.'İlkokul düzeyinde bilgisi olmayan biri'Yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki gösteren Sözcü Çelik, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/ak-parti-sozcusu-celikten-ozgur-ozele-tepki---bastan-asagi-siyasi-cehalet-ve-siyasi-iftiradan-1109122813.html
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ak parti, ak parti genel merkezi, ömer çelik, fon, fon soruşturması, borsa, borsa i̇stanbul
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bir iddia varsa üzerine gideriz, masum olanlar aklanır, suçlular bedelini öder
21:39 09.10.2026 (güncellendi: 21:54 09.10.2026)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, iddiaların araştırılması gerektiğini belirterek masumiyetin korunması ve suç işleyenlerin hesap vermesi gerektiğini söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da gündeme dair açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon soruşturmasına ilişkin, "Bir iddia varsa üzerine gideriz, masum olanlar aklanır, suçlular bedelini öder. Biz ne siyasi linç kampanyasına müsaade ederiz ne de siyasi örtme kampanyasına müsaade ederiz" dedi.
'İlkokul düzeyinde bilgisi olmayan biri'
Yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki gösteren Sözcü Çelik, şu ifadeleri kullandı:
Özgür Özel'in böyle bir konuda değerlendirme yapmasını, Türkiye'yi yönetme konusunda ilkokul düzeyinde bilgisi olmayan birisi olarak, dünya siyaseti konusunda ise anaokulu düzeyinde bile bilgisi olmayan birisi olarak bu cümleleri kurması haddine düşmez. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti'ni Cumhuriyet tarihimizde en yüksek düzeyde siyasi kapasiteyle yöneten liderdir. Atatürk döneminden sonra, çok partili hayata geçtikten sonra, çok partili hayat döneminde Türkiye Cumhuriyeti'ni bu derece yüksek kapasiteyle, bilgelikle, dirayetle, siyasi performansla yöneten bir lider görülmemiştir. Biz çok temel bir prensip koyuyoruz ortaya; hangimizin arkadaşı olsun olmasın, hangimizin akrabası olsun olmasın, hangimizin tanıdığı olsun olmasın. Bu işle ilgili bir iddia varsa sonuna kadar üstüne gideriz.