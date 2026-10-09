AK Parti Sözcüsü Çelik: Bir iddia varsa üzerine gideriz, masum olanlar aklanır, suçlular bedelini öder

Özgür Özel'in böyle bir konuda değerlendirme yapmasını, Türkiye'yi yönetme konusunda ilkokul düzeyinde bilgisi olmayan birisi olarak, dünya siyaseti konusunda ise anaokulu düzeyinde bile bilgisi olmayan birisi olarak bu cümleleri kurması haddine düşmez. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti'ni Cumhuriyet tarihimizde en yüksek düzeyde siyasi kapasiteyle yöneten liderdir. Atatürk döneminden sonra, çok partili hayata geçtikten sonra, çok partili hayat döneminde Türkiye Cumhuriyeti'ni bu derece yüksek kapasiteyle, bilgelikle, dirayetle, siyasi performansla yöneten bir lider görülmemiştir. Biz çok temel bir prensip koyuyoruz ortaya; hangimizin arkadaşı olsun olmasın, hangimizin akrabası olsun olmasın, hangimizin tanıdığı olsun olmasın. Bu işle ilgili bir iddia varsa sonuna kadar üstüne gideriz.