https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/ak-parti-sozcusu-celikten-ozgur-ozele-tepki---bastan-asagi-siyasi-cehalet-ve-siyasi-iftiradan-1109122813.html

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Özgür Özel'e tepki : 'Baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibarettir'

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Özgür Özel'e tepki : 'Baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibarettir'

Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T12:35+0300

2026-09-29T12:35+0300

2026-09-29T12:35+0300

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Çelik, 'Sayın Özgür Özel'in 'siyasi sorumluluğun alfabesi' hakkındaki bilgisizliği çok nettir' derken "Siyasi ilkesizliği artık parti programı haline getirmiş gözüküyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza dönük sözleri baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibarettir. Bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın" ifadelerini kullandı Siyasi cehalet ve siyasi iftiraSosyal medya üzerinden açıklama yapan Çelik şu ifadeleri kullandı: "Sayın Özgür Özel’in “siyasi sorumluluğun alfabesi” hakkındaki bilgisizliği çok nettir. Sn. Özel ve arkadaşları hiçbir ilke ve sorumluluk barındırmayan açıklamalarıyla yalnızca kendi siyasi tükenmişliklerini sergiliyorlar. Siyasi ilkesizliği artık parti programı haline getirmiş gözüküyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza dönük sözleri baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibarettir. Bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Partimizin ilkesi baştan beri nettir: kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse; makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur. Oysa Sn. Özgür Özel yönetiminin siyaset anlayışı, skandallara meydanlarda körü körüne kalkan olmak, belgelere ve itiraflara rağmen usulsüzlükleri savunmaktan ibarettir. İlkesizliği rehber edinen bu zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur. Biz tüm hukuki ve mali süreçlerin eksiksiz işlemesini sağlayan bir siyasi sorumluluk anlayışı ve devlet ciddiyeti ile hareket ediyoruz. Sizin tarafta ise kendi bünyesindeki kirlenmeyi örtbas etmek için devlet kurumlarına ve yöneticilerine saldıran bir siyasi sorumsuzluk ve çarpıklık bulunmaktadır. İçine düştüğünüz bu çarpıklıktan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’mize saldırarak sıyrılamazsınız. Milletimiz, hukukun ve hakkın yanında duranlar ile siyasi esaret altında yanlışlara sahip çıkanlar arasındaki farkı çok iyi bilmektedir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/yeni-partiye-isim-itirazi-aymye-geliyor-isim-degisirse-iki-secenek-var-1109116972.html

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