https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/ahbap-dernegi-sorusturmasinda-yeni-gelisme-avukat-ece-guner-tahliye-edildi-1109416258.html

Ahbap Derneği soruşturmasında yeni gelişme: Avukat Ece Güner tahliye edildi

Ahbap Derneği soruşturmasında yeni gelişme: Avukat Ece Güner tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 16 Temmuz'da tutuklanan eski İBB Başkan Danışmanı avukat Ece Güner, 7 Ekim'de tahliye edildi. Güner, ifadesinde Haluk... 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T13:08+0300

2026-10-09T13:08+0300

2026-10-09T13:08+0300

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haluk levent

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ahbap derneği

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Danışmanı avukat Ece Güner, 7 Ekim'de bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.Güner, soruşturma kapsamında 16 Temmuz'da 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'görevi kötüye kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla tutuklanmıştı.Ahbap Derneği'ne yönelik ilk dalga operasyonda gözaltına alınan isimler arasında yer alan Güner, soruşturma sırasında verdiği ifadelerde Haluk Levent'e borç para verdiğini ileri sürmüştü.Ece Güner'den 1 milyon 570 bin dolarlık borç iddiasıEce Güner, emniyetteki ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirtmişti.Güner, Haluk Levent'e toplam 1 milyon 570 bin dolar karşılığı Türk lirası borç verdiğini iddia etmişti.Savcılık ifadesinde Ahbap Derneği'ne 5-6 yıldır bağış yaptığını anlatan Güner, özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı dönemde yüksek tutarlı bağışlarda bulunduğunu söylemişti.Haluk Levent'in avukatlığını ve danışmanlığını yaptığı iddiasını reddeden Güner, Levent'i yalnızca ismen tanıdığını ileri sürmüştü.Bağışlarını nasıl gerçekleştirdiğini anlatan Güner, ifadesinde şunları söylemişti:"Ben yapmış olduğum bağışları sosyal medya üzerinden verilen IBAN numaraları üzerinden gerçekleştirdim. Ahbap Derneği'nin hesaplarının kimler tarafından kullanıldığını bilmiyorum."Güner, deprem felaketinin ardından yaptığı bağışlar sonrasında Haluk Levent'in kendisine ulaştığını ve ofisine çiçek buketiyle geldiğini anlatmıştı.Devam eden süreçte Levent'in kendisinden borç para istediğini iddia etmişti.Haluk Levent'in aldığı borcu başlangıçta geri ödemediğini öne süren Güner, ifadesinde şu iddiaları dile getirmişti:"Bana bahaneler sundu bana yaklaşık üç ay sonra borcu ödeyebileceğini söyleyerek uzun uzun hikayeler anlattı. Benden borcunu ödememesine rağmen tekrar tekrar ilave borç taleplerinde bulundu."Güner, Levent'in kendisinden yeniden borç istemesinin ardından yaşananları da anlatmıştı."Bana sürekli kendisinin ve ailesinin sağlığıyla alakalı acıma hissi uyandıran hikayeler anlatırdı."Borcun yaklaşık bir yıl sonra geri ödendiğini söylediEce Güner, savcılık ifadesinde Haluk Levent'e verdiğini ileri sürdüğü borcun tutarını ve geri ödeme sürecini şu sözlerle açıklamıştı:"- Bunun sonrasında Haluk Levent benden tekrar borç para talebinde bulundu. Ben de üç beş kalemde daha önce vermiş olduğum 1 milyon dolar borcun üzerine toplam 570 bin dolar karşılığı TL olarak ve yine açıklamasında her birinin dolar bedeli ve borç olduğu belirterek yolladım.- Yani kendisine toplamda 1 milyon 570 bin dolar karşılığı TL olarak borç para vermiş oldum. Haluk Levent ile bu 1 milyon 570 bin dolarlık borcu için kendi imzasıyla bir tutanak altına aldık. Haluk Levent bu borçları uzun süren uğraşlar sonucunda yaklaşık bir yıl kadar sonra dolar karşılığı tam olmasa da peyderpey bana vermiş olduğu IBAN'lar üzerinden TL olarak karşılığını geriye ödedi."Güner'in anlatımına göre borç tutarı taraflar arasında imzalanan bir tutanakla kayıt altına alınmış, geri ödemeler ise yaklaşık bir yıl sonra farklı tarihlerde Türk Lirası olarak yapılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/istanbul-il-saglik-muduru-acikladi-bir-yilda-tam-337-kez-hastaneye-gittigi-ortaya-cikti--1109412812.html

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