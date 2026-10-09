https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/abdnin-asker-cekme-plani-avrupayi-nasil-etkileyecek-turkiyenin-onemi-neden-artiyor-1109423662.html

ABD’nin asker çekme planı Avrupa’yı nasıl etkileyecek? Türkiye’nin önemi neden artıyor?

ABD’nin asker çekme planı Avrupa’yı nasıl etkileyecek? Türkiye’nin önemi neden artıyor?

Sputnik Türkiye

ABD’nin Avrupa’dan asker çekme planını değerlendiren AB Uzmanı Can Baydarol, Trump’ın güvenlik maliyetlerini AB'ye devretmek istediğini söyledi. Avrupa’nın... 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T15:20+0300

2026-10-09T15:20+0300

2026-10-09T15:22+0300

görüş

donald trump

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nato

ab

avrupa birliği

almanya

asker çekme

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ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığını azaltma hazırlıkları, Batı’nın güvenlik dengelerini yeniden gündeme getirdi. Daha önce açıklanan 5 bin kişilik çekilme planına ek olarak 25 ila 40 bin askerin daha Avrupa’dan çekilmesinin gündeme gelmesi, Avrupa’nın savunma politikalarına ilişkin tartışmaları artırdı. AB Uzmanı Can Baydarol, ABD’nin Avrupa’dan asker çekme planının yeni olmadığını belirtirken ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve geldiği ilk dönemden itibaren Avrupa’nın güvenlik maliyetlerinin ABD tarafından karşılanmasına itiraz ettiğini ifade etti.‘Avrupa’daki sorunlar ABD’nin bu kararıyla çok yakından ilgili’Baydarol, ABD’nin yaklaşımını şu sözlerle açıkladı:“Bu zaten Trump’ın ilk geldiği günden beri söylediği bir şeydi: ‘Biz Batı’nın güvenliğini sağlıyoruz. Bütün maliyetler bize çıkıyor. Dolayısıyla bu maliyetten bizim kurtulmamız lazım, bizim ekonomimiz de iyi değil.’ Dolayısıyla bu söylediği lafın peşinde devam ediyorlar. Ama sadece Avrupa değil, Ortadoğu’dan da asker çekmeye başladılar. Batı’ya olan etkisini de çok yakından görüyoruz zaten. Avrupa Birliği’nin bugün gelinen yerde bu refah topluluğunun bitip güvenlik topluluğuna doğru gittiklerini görüyoruz. Bütün harcamalarını, silahlanmaya yönelik yaptığını görüyoruz. Bu da Avrupa’da çok ciddi sorunlara yol açıyor; şimdi Fransa’da gördüğümüz olaylar,İspanya’da bir erken seçim kararının alınması, bütün bunlar aslında ABD’nin bu kararıyla çok yakından ilgili.”‘Almanya, Fransa ve Polonya daha fazla savunma yüküyle karşı karşıya’ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığını azaltmasının, savunma maliyetlerinin Avrupalı müttefiklere aktarılması anlamına geldiğini belirten Baydarol, bu durumun özellikle Almanya, Fransa ve Polonya’yı etkilediğini söyledi:“Amerika Birleşik Devletleri çekildikçe bütün maliyet Avrupa ülkelerine yansıyor. NATO’daki savunma harcamalarınızın,GSMH’nin yüzde 5'ine kadar sizin karşılamanız gerekir gibi bir laf ortaya koyduktan sonra, Avrupa Birliği ülkeleri, başta Almanya, Fransa olmak üzere, bu yükün altına girmeye başladılar. En fazla etkilenenler de bu iki ülkeyi, tabii ki Polonya’yı da buraya eklemek gerekiyor. Bu ülkeler şu anda bu yükün altına girmiş vaziyetteler.”‘Türkiye’nin NATO’daki stratejik önemi artacak’ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığını azaltmasının Türkiye’nin stratejik önemini artıracağını belirten Baydarol, Türkiye’nin NATO içindeki askeri kapasitesine dikkat çekti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/avrupa-dizel-stoklari-piyasaya-suruluyor-bu-hamle-batiyi-enerji-kiskacindan-cikarmaya-yeter-mi-1109389063.html

abd

almanya

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donald trump, abd, nato, ab, avrupa birliği, almanya, asker çekme