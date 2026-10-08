https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/avrupa-dizel-stoklari-piyasaya-suruluyor-bu-hamle-batiyi-enerji-kiskacindan-cikarmaya-yeter-mi-1109389063.html

Avrupa dizel stokları piyasaya sürülüyor: Bu hamle Batı’yı enerji kıskacından çıkarmaya yeter mi?

Avrupa dizel stokları piyasaya sürülüyor: Bu hamle Batı’yı enerji kıskacından çıkarmaya yeter mi?

Sputnik Türkiye

ABD’de akaryakıt fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasının ardından Avrupa’nın dizel stoklarını piyasaya sürmesi gündeme geldi. Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe... 08.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-08T14:10+0300

2026-10-08T14:10+0300

2026-10-08T14:22+0300

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ABD’de motorin fiyatlarının yükselmesi ve küresel ölçekte akaryakıt arzının daralması, enerji piyasalarında yeni önlemleri gündeme getirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerinin ellerindeki yüksek miktardaki dizel stoklarını piyasaya sürmesini istedi. Avrupa ülkelerinin stoklarının bir bölümünü piyasaya sunmasının, özellikle dizel fiyatları ve taşımacılık maliyetleri üzerinde kısa vadeli bir rahatlama oluşturması bekleniyor. Ancak söz konusu adımın küresel enerji piyasalarındaki arz sorununu kalıcı olarak çözüp çözemeyeceği tartışılıyor. Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, küresel dizel arzındaki sıkışıklığı hafifletmesi beklenen hamlenin fiyatlar üzerindeki etkisini Sputnik Türkiye’ye değerlendirdi.‘Avrupa'nın yanlış enerji politikası sanayiyi vurdu’Avrupa'nın Rusya-Ukrayna krizi sürecinde izlediği politikaların kıtanın sanayisini olumsuz etkilediğini belirten Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, özellikle ABD'nin Biden dönemindeki politikalarının Avrupa'nın enerji maliyetlerini artırdığını, Hürmüz Boğazı'ndaki sorunlar ve Babülmendep Boğazı'nda artan risklerin de enerji ve akaryakıt akışını doğrudan etkileyen unsurlar arasında bulunduğunu söyledi:‘Piyasaya rahatlama getirir ama bu kesin çözüm değil’Avrupa ülkelerinin dizel stoklarını piyasaya sürmesinin kısa vadede piyasada ve tüketici tarafında bir rahatlama yaratabileceğini belirten Gökçe, bunun özellikle taşımacılık sektöründe maliyetleri aşağı çekebileceğini söyledi. Gökçe, stokların kullanıma açılmasının mazotla çalışan taşımacılık sektörü başta olmak üzere dizel kullanan sektörlerin maliyetlerini azaltabileceğini ifade etti:“Trump, Avrupa ülkelerinin özellikle dizel yakıtta ellerindeki stoku serbest bırakmalarına dair bir görüş bildirdi ve Avrupa ülkeleri, Macron'un da açıklamasında olduğu gibi, ellerindeki stokların bir kısmını bırakmayı düşündüler, serbest bırakmayı düşündüler, piyasaya sürmeyi düşündüler. Şimdi bu ne kadar etkiler olduğunu ya da olumsuz yönde baktığımızda mutlaka piyasalara ya da halkın kullanımına yönelik bir rahatlama getirecektir. Aynı zamanda bu rahatlama mazotla ticaretin içerisinde, yani taşımacılığın bir unsuru olan politikalarda özellikle taşımacılıkta, dizel kullanan sektörleri ya da diğer akaryakıt türünü kullanan sektörleri maliyetleri azaltma yönünde bir rahatlama getirecektir.”‘Avrupa, stoklarını yeniden doldurmak için ABD’ye yönelebilir’ABD'nin enerji piyasasındaki konumuna işaret eden Gökçe, özellikle Venezuela petrolü üzerinden ABD'nin Batı piyasalarındaki etkisini artırmaya çalıştığını savundu:“Stokların eritilmesi demek, fiyatları düşürür, kısmi rahatlama getirir ama ardından özellikle Venezuela petrolü üzerinden piyasaları, Batı piyasalarında kontrol etmeye çalışan ABD'yi, ki orada Venezuela'da Maduro'nun konutundan alınmasından sonra ABD Başkanı Trump, "Venezuela petrollerini geçirdik. Herkese satabiliriz." demişti. Rusya ve Çin de gelip alabilir demişti. Şimdi iş öyle olunca acaba bundan sonra "Stokları azaltın ama ardından tekrar stokları doldurun." ya da Trump talimat vermese bile Batılı ülkelerin stoklarını azaltan ülkelerin tekrar stoklarını takviye etmek için ABD'ye yanaşma ihtimali oldukça yüksek. Avrupa'ya şu anda Trump, "Stoklarınızı kullanın. Daha sonra herkes başının çaresine baksın. Ardından da ben size veririm, piyasadan rahatladıktan sonra ben size veririm' düşüncesi yer alıyor.”

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abd, rusya, avrupa, petrol, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı, venezüella